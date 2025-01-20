Hava sıcaklıkları düşüyor, Meteoroloji'den birçok kente sağanak ve kar yağışı uyarısı: İstanbul için tarih verildi

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
SESLİ HABER
Trump’ın mesajları sonrası Grönland Başbakanı konuştu: İşbirliğine hazırız
09:18
2 dk
ÖZEL HABER
İBB açıkladı: Toplu ulaşıma zam
10:33
3 dk
SESLİ HABER
Beyaz yakalılardan 4 kat fazla kazanıyorlar: Mesleği yapabilmek için bunları gözden çıkarmak gerek
10:49
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
TARİHTE BUGÜN
Hrant’tan Fırat’a: ‘Ruh halimin güvercin tedirginliği’
11:10
14 dk
SESLİ HABER
Dolandırıcılıktan korunmanızı sağlıyor: ATM'de bu şifreleri tercih etmeyin
11:34
3 dk
SESLİ HABER
Trump’ın mesajları sonrası Grönland Başbakanı konuştu: İşbirliğine hazırız
11:51
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
ÖZEL HABER
Bebek bezinde bile var: Pestisit nedir? Nasıl temizlenir?
12:10
4 dk
ÖZEL HABER
Gazeteci Karan: ‘Ukrayna’nın TürkAkım saldırısı ekonomik terörizmdir’
12:21
4 dk
EN ÇOK OKUNAN 5 HABER
Türkiye neyi takip etti?
12:36
7 dk
SESLİ HABER
Lavrov: ABD, TürkAkım doğalgaz boru hattını devre dışı bırakmak istiyor
12:51
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
5 dk
SESLİ HABER
Lavrov : 'Rusya, Ortadoğu'dan çıkmayacak'
13:10
7 dk
SESLİ HABER
Bu baharat sağlıklı yaşamın 'gizli kahramanı'
13:29
3 dk
SESLİ HABER
Eski İngiltere Savunma Bakan Yardımcısı, çocuk istismarı şüphesiyle gözaltına alındı
13:41
1 dk
ÖZEL HABER
Tarih verildi: Bu kişiler daha fazla fatura ödeyecek
13:49
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
SESLİ HABER
NATO’dan Avrupa’nın doğusunda dev tatbikat
14:10
2 dk
ÖZEL HABER
Menzil cemaatinin en büyük korkusu ortaya çıktı
14:22
29 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
GÜNDEM DIŞI
Serhat Sarısözen'le Gündem Dışı
16:05
51 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
5 dk
GÜNDEM DIŞI
Serhat Sarısözen'le Gündem Dışı
17:05
50 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
6 dk
SESLİ HABER
Rusya Savunma Bakanlığı: Kiev rejimi, TürkAkım’a saldırmaya çalıştı
18:11
2 dk
SESLİ HABER
Ayasofya'nın yer altındaki sırları aydınlanıyor
18:20
4 dk
TARİHTE BUGÜN
Hrant’tan Fırat’a: ‘Ruh halimin güvercin tedirginliği’
18:44
14 dk
ÖZEL HABER
Menajerlik sektöründe tekelleşme iddiaları: Yüksek rantın arkasında ne var?
19:06
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
1 dk
SEYİR HALİ
Esnaf kredisi faiz oranları düşüyor
07:01
119 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
1 dk
YERİ VE ZAMANI
Güçlü Özgan'la Yeri ve Zamanı
09:05
115 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
1 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:06
22 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
20 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
14 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
1 dk
GÜN ORTASI
Okan Aslan'la Gün Ortası
12:05
83 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
1 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Serhat Ayan'la Yeni Seyler Rehberi
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
BÖLGENİN KALBİ
Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi
19:05
84 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250120/hava-sicakliklari-dusuyor-meteorolojiden-6-il-icin-kar-yagisi-uyarisi-istanbula-saganak-geliyor-1092846703.html
Hava sıcaklıkları düşüyor, Meteoroloji'den birçok kente sağanak ve kar yağışı uyarısı: İstanbul için tarih verildi
Hava sıcaklıkları düşüyor, Meteoroloji'den birçok kente sağanak ve kar yağışı uyarısı: İstanbul için tarih verildi
Sputnik Türkiye
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 5 günlük hava durumu tahminini yayımladı. Hafta ortasında sağanak yağış yurdu etkisi altına alacak. İstanbul’da cuma günü... 20.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-20T06:24+0300
2025-01-20T06:33+0300
türkiye
meteoroloji
meteoroloji genel müdürlüğü
istanbul
hava durumu
hava durumu
istanbul hava durumu
bursa hava durumu
sağanak
sağanak yağış
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/01/0f/1092706991_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_a125c5f22ee13b9712531fdfab5c03d6.jpg
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hafta boyunca yurdun büyük bir kısmında etkili olacak hava olayları için uyarıda bulundu. MGM'nin 5 günlük hava durumuna göre, İstanbul dahil birçok kentte sağanak yağış beklenirken, Doğu Anadolu ve Doğu Karadeniz’de çığ, buzlanma ve don olaylarına dikkat çekildi.Perşembe ve cuma yağış etkili olacakHafta ortasında başlayan yağışlar, perşembe günü etkisini artıracak. Özellikle İstanbul’da cuma günü sağanak yağış yeniden bekleniyor. Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Sinop, Gümüşhane, Bayburt, Ardahan, Hakkari, Şırnak ve Van çevrelerinde yağış görülecek. Kıyılarda yağmur, iç kesimlerde ise karla karışık yağmur ve kar etkili olacak.Ülkenin iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don olaylarının yanı sıra sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus bekleniyor. Doğu Karadeniz'in yüksek kesimlerinde ve Doğu Anadolu'nun dik yamaçlarında çığ tehlikesi olduğu belirtiliyor. Bu bölgelerde ulaşım ve günlük hayatta dikkatli olunması gerektiği vurgulandı.Hava sıcaklıkları düşüyorMeteoroloji, doğu kesimlerde hava sıcaklığının 3 ila 5 derece azalacağını, diğer bölgelerde ise önemli bir değişiklik beklenmediğini duyurdu. Rüzgarın ise kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.İstanbul’a Kar Yağacak mı?Bazı hava durumu sitelerine göre, İstanbul’a kar yağışı ihtimalinin ocak ayında yüzde 3’e kadar gerilediğini belirtiliyor. "İstanbul'a kar yapar mı yapmaz mı belli değil," diyen Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, yeni soğuk hava dalgasının 30 Ocak gibi Marmara’dan giriş yapacağını ifade etti.Bugün hava nasıl olacak? 20 Ocak hava durumuMarmaraEgeAkdenizİç AnadoluBatı KaradenizOrta ve Doğu KaradenizDoğu AnadoluGüneydoğu Anadolu
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250120/prof-dr-naci-gorurden-adiyaman-ve-3-il-icin-deprem-uyarisi-fay-hatlarini-siraladi-kirilmaya-hazir-1092846484.html
türkiye
istanbul
istanbul kar yağışı
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/01/0f/1092706991_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_c3bc2a325de3c36ac03c24641ed6fdf0.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
kar ne zaman yağacak, kar yağacak mı, istanbul kar, hava ne zaman soğuyacak, kış ne zaman gelecek, 20 ocak hava durumu, bugün hava durumu, hava durumu, bugün hava, bugün hava durumu, yağmur var mı, bugün yağmur yağacak mı, istanbul hava durumu, izmir hava durumu, ankara hava durumu, fırtına uyarısı, lodos var mı, bu hafta hava nasıl olacak, bu hafta hava durumu, bursa hava durumu, çanakkale hava durumu, ankara sağanak, ankara yağmur yağacak mı, ankara yağmur yağmaya devam edecek mi, meteoroloji uyarı, eskişehir hava durumu, elazığ hava durumu, weather, hava durumu, izmir hava durumu, hava durumu izmir, meteoroloji, ankara hava, hava, istanbul, yarın hava durumu, kırklareli hava durumu, sıcaklık, soğuk hava, son dakika hava durumu, meteoroloji hava durumu, meteoroloji 5 günlük hava tahmini
kar ne zaman yağacak, kar yağacak mı, istanbul kar, hava ne zaman soğuyacak, kış ne zaman gelecek, 20 ocak hava durumu, bugün hava durumu, hava durumu, bugün hava, bugün hava durumu, yağmur var mı, bugün yağmur yağacak mı, istanbul hava durumu, izmir hava durumu, ankara hava durumu, fırtına uyarısı, lodos var mı, bu hafta hava nasıl olacak, bu hafta hava durumu, bursa hava durumu, çanakkale hava durumu, ankara sağanak, ankara yağmur yağacak mı, ankara yağmur yağmaya devam edecek mi, meteoroloji uyarı, eskişehir hava durumu, elazığ hava durumu, weather, hava durumu, izmir hava durumu, hava durumu izmir, meteoroloji, ankara hava, hava, istanbul, yarın hava durumu, kırklareli hava durumu, sıcaklık, soğuk hava, son dakika hava durumu, meteoroloji hava durumu, meteoroloji 5 günlük hava tahmini

Hava sıcaklıkları düşüyor, Meteoroloji'den birçok kente sağanak ve kar yağışı uyarısı: İstanbul için tarih verildi

06:24 20.01.2025 (güncellendi: 06:33 20.01.2025)
© AAKar yağışı
Kar yağışı - Sputnik Türkiye, 1920, 20.01.2025
© AA
Abone ol
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 5 günlük hava durumu tahminini yayımladı. Hafta ortasında sağanak yağış yurdu etkisi altına alacak. İstanbul’da cuma günü yeniden yağmur beklenirken bugün ise 6 ilde kar yağışı bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hafta boyunca yurdun büyük bir kısmında etkili olacak hava olayları için uyarıda bulundu. MGM'nin 5 günlük hava durumuna göre, İstanbul dahil birçok kentte sağanak yağış beklenirken, Doğu Anadolu ve Doğu Karadeniz’de çığ, buzlanma ve don olaylarına dikkat çekildi.

Perşembe ve cuma yağış etkili olacak

Hafta ortasında başlayan yağışlar, perşembe günü etkisini artıracak. Özellikle İstanbul’da cuma günü sağanak yağış yeniden bekleniyor. Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Sinop, Gümüşhane, Bayburt, Ardahan, Hakkari, Şırnak ve Van çevrelerinde yağış görülecek. Kıyılarda yağmur, iç kesimlerde ise karla karışık yağmur ve kar etkili olacak.
Ülkenin iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don olaylarının yanı sıra sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus bekleniyor. Doğu Karadeniz'in yüksek kesimlerinde ve Doğu Anadolu'nun dik yamaçlarında çığ tehlikesi olduğu belirtiliyor. Bu bölgelerde ulaşım ve günlük hayatta dikkatli olunması gerektiği vurgulandı.

Hava sıcaklıkları düşüyor

Meteoroloji, doğu kesimlerde hava sıcaklığının 3 ila 5 derece azalacağını, diğer bölgelerde ise önemli bir değişiklik beklenmediğini duyurdu. Rüzgarın ise kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

İstanbul’a Kar Yağacak mı?

Bazı hava durumu sitelerine göre, İstanbul’a kar yağışı ihtimalinin ocak ayında yüzde 3’e kadar gerilediğini belirtiliyor. "İstanbul'a kar yapar mı yapmaz mı belli değil," diyen Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, yeni soğuk hava dalgasının 30 Ocak gibi Marmara’dan giriş yapacağını ifade etti.

Bugün hava nasıl olacak? 20 Ocak hava durumu

Marmara

Çanakkale: 11°C, parçalı ve az bulutlu, yer yer çok bulutlu.
Edirne: 11°C, parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu.
İstanbul: 10°C, parçalı ve az bulutlu, sabah saatlerinde yer yer çok bulutlu.
Kırklareli: 9°C, parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu.

Ege

Afyonkarahisar: 10°C, parçalı ve az bulutlu.
Denizli: 16°C, parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu.
İzmir: 15°C, parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu.
Manisa: 14°C, parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu.

Akdeniz

Adana: 20°C, az bulutlu ve açık.
Antalya: 22°C, parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu.
Hatay: 19°C, parçalı ve az bulutlu.
Mersin: 19°C, az bulutlu ve açık.

İç Anadolu

Ankara: 8°C, parçalı ve az bulutlu.
Çankırı: 9°C, parçalı ve az bulutlu.
Eskişehir: 10°C, parçalı ve az bulutlu.
Konya: 9°C, parçalı ve az bulutlu.

Batı Karadeniz

Bolu: 9°C, parçalı ve çok bulutlu.
Düzce: 10°C, parçalı ve çok bulutlu.
Sinop: 10°C, parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmurlu.
Zonguldak: 9°C, parçalı ve çok bulutlu.

Orta ve Doğu Karadeniz

Amasya: 8°C, parçalı ve çok bulutlu.
Artvin: 2°C, parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleri aralıklı yağmurlu, iç kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı.
Samsun: 9°C, parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmurlu.
Trabzon: 8°C, parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yağmurlu.

Doğu Anadolu

Erzurum: -3°C, parçalı ve çok bulutlu.
Kars: -3°C, parçalı ve çok bulutlu.
Malatya: 7°C, parçalı bulutlu.
Van: 1°C, parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde kar yağışlı.

Güneydoğu Anadolu

Diyarbakır: 11°C, parçalı ve az bulutlu.
Gaziantep: 13°C, parçalı ve az bulutlu.
Siirt: 10°C, parçalı ve az bulutlu, yer yer çok bulutlu.
Şanlıurfa: 13°C, parçalı ve az bulutlu.
Prof. Dr. Naci Görür - Sputnik Türkiye, 1920, 20.01.2025
TÜRKİYE
Prof. Dr. Naci Görür'den Adıyaman ve 3 il için deprem uyarısı: Fay hatlarını sıraladı, 'Kırılmaya hazır, daha tehlikeli'
05:45
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала