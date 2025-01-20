https://anlatilaninotesi.com.tr/20250120/hava-sicakliklari-dusuyor-meteorolojiden-6-il-icin-kar-yagisi-uyarisi-istanbula-saganak-geliyor-1092846703.html

Hava sıcaklıkları düşüyor, Meteoroloji'den birçok kente sağanak ve kar yağışı uyarısı: İstanbul için tarih verildi

Hava sıcaklıkları düşüyor, Meteoroloji'den birçok kente sağanak ve kar yağışı uyarısı: İstanbul için tarih verildi

Sputnik Türkiye

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 5 günlük hava durumu tahminini yayımladı. Hafta ortasında sağanak yağış yurdu etkisi altına alacak. İstanbul’da cuma günü... 20.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-20T06:24+0300

2025-01-20T06:24+0300

2025-01-20T06:33+0300

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hafta boyunca yurdun büyük bir kısmında etkili olacak hava olayları için uyarıda bulundu. MGM'nin 5 günlük hava durumuna göre, İstanbul dahil birçok kentte sağanak yağış beklenirken, Doğu Anadolu ve Doğu Karadeniz’de çığ, buzlanma ve don olaylarına dikkat çekildi.Perşembe ve cuma yağış etkili olacakHafta ortasında başlayan yağışlar, perşembe günü etkisini artıracak. Özellikle İstanbul’da cuma günü sağanak yağış yeniden bekleniyor. Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Sinop, Gümüşhane, Bayburt, Ardahan, Hakkari, Şırnak ve Van çevrelerinde yağış görülecek. Kıyılarda yağmur, iç kesimlerde ise karla karışık yağmur ve kar etkili olacak.Ülkenin iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don olaylarının yanı sıra sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus bekleniyor. Doğu Karadeniz'in yüksek kesimlerinde ve Doğu Anadolu'nun dik yamaçlarında çığ tehlikesi olduğu belirtiliyor. Bu bölgelerde ulaşım ve günlük hayatta dikkatli olunması gerektiği vurgulandı.Hava sıcaklıkları düşüyorMeteoroloji, doğu kesimlerde hava sıcaklığının 3 ila 5 derece azalacağını, diğer bölgelerde ise önemli bir değişiklik beklenmediğini duyurdu. Rüzgarın ise kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.İstanbul’a Kar Yağacak mı?Bazı hava durumu sitelerine göre, İstanbul’a kar yağışı ihtimalinin ocak ayında yüzde 3’e kadar gerilediğini belirtiliyor. "İstanbul'a kar yapar mı yapmaz mı belli değil," diyen Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, yeni soğuk hava dalgasının 30 Ocak gibi Marmara’dan giriş yapacağını ifade etti.Bugün hava nasıl olacak? 20 Ocak hava durumuMarmaraEgeAkdenizİç AnadoluBatı KaradenizOrta ve Doğu KaradenizDoğu AnadoluGüneydoğu Anadolu

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