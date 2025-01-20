https://anlatilaninotesi.com.tr/20250120/hava-sicakliklari-dusuyor-meteorolojiden-6-il-icin-kar-yagisi-uyarisi-istanbula-saganak-geliyor-1092846703.html
Hava sıcaklıkları düşüyor, Meteoroloji'den birçok kente sağanak ve kar yağışı uyarısı: İstanbul için tarih verildi
Hava sıcaklıkları düşüyor, Meteoroloji'den birçok kente sağanak ve kar yağışı uyarısı: İstanbul için tarih verildi
Sputnik Türkiye
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 5 günlük hava durumu tahminini yayımladı. Hafta ortasında sağanak yağış yurdu etkisi altına alacak. İstanbul’da cuma günü... 20.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-20T06:24+0300
2025-01-20T06:24+0300
2025-01-20T06:33+0300
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hafta boyunca yurdun büyük bir kısmında etkili olacak hava olayları için uyarıda bulundu. MGM'nin 5 günlük hava durumuna göre, İstanbul dahil birçok kentte sağanak yağış beklenirken, Doğu Anadolu ve Doğu Karadeniz’de çığ, buzlanma ve don olaylarına dikkat çekildi.Perşembe ve cuma yağış etkili olacakHafta ortasında başlayan yağışlar, perşembe günü etkisini artıracak. Özellikle İstanbul’da cuma günü sağanak yağış yeniden bekleniyor. Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Sinop, Gümüşhane, Bayburt, Ardahan, Hakkari, Şırnak ve Van çevrelerinde yağış görülecek. Kıyılarda yağmur, iç kesimlerde ise karla karışık yağmur ve kar etkili olacak.Ülkenin iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don olaylarının yanı sıra sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus bekleniyor. Doğu Karadeniz'in yüksek kesimlerinde ve Doğu Anadolu'nun dik yamaçlarında çığ tehlikesi olduğu belirtiliyor. Bu bölgelerde ulaşım ve günlük hayatta dikkatli olunması gerektiği vurgulandı.Hava sıcaklıkları düşüyorMeteoroloji, doğu kesimlerde hava sıcaklığının 3 ila 5 derece azalacağını, diğer bölgelerde ise önemli bir değişiklik beklenmediğini duyurdu. Rüzgarın ise kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.İstanbul’a Kar Yağacak mı?Bazı hava durumu sitelerine göre, İstanbul’a kar yağışı ihtimalinin ocak ayında yüzde 3’e kadar gerilediğini belirtiliyor. "İstanbul'a kar yapar mı yapmaz mı belli değil," diyen Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, yeni soğuk hava dalgasının 30 Ocak gibi Marmara’dan giriş yapacağını ifade etti.Bugün hava nasıl olacak? 20 Ocak hava durumuMarmaraEgeAkdenizİç AnadoluBatı KaradenizOrta ve Doğu KaradenizDoğu AnadoluGüneydoğu Anadolu
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Hava sıcaklıkları düşüyor, Meteoroloji'den birçok kente sağanak ve kar yağışı uyarısı: İstanbul için tarih verildi
06:24 20.01.2025 (güncellendi: 06:33 20.01.2025)
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 5 günlük hava durumu tahminini yayımladı. Hafta ortasında sağanak yağış yurdu etkisi altına alacak. İstanbul’da cuma günü yeniden yağmur beklenirken bugün ise 6 ilde kar yağışı bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hafta boyunca yurdun büyük bir kısmında etkili olacak hava olayları için uyarıda bulundu. MGM'nin 5 günlük hava durumuna göre, İstanbul dahil birçok kentte sağanak yağış beklenirken, Doğu Anadolu ve Doğu Karadeniz’de çığ, buzlanma ve don olaylarına dikkat çekildi.
Perşembe ve cuma yağış etkili olacak
Hafta ortasında başlayan yağışlar, perşembe günü etkisini artıracak. Özellikle İstanbul’da cuma günü sağanak yağış yeniden bekleniyor. Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Sinop, Gümüşhane, Bayburt, Ardahan, Hakkari, Şırnak ve Van çevrelerinde yağış görülecek. Kıyılarda yağmur, iç kesimlerde ise karla karışık yağmur ve kar etkili olacak.
Ülkenin iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don olaylarının yanı sıra sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus bekleniyor. Doğu Karadeniz'in yüksek kesimlerinde ve Doğu Anadolu'nun dik yamaçlarında çığ tehlikesi olduğu belirtiliyor. Bu bölgelerde ulaşım ve günlük hayatta dikkatli olunması gerektiği vurgulandı.
Hava sıcaklıkları düşüyor
Meteoroloji, doğu kesimlerde hava sıcaklığının 3 ila 5 derece azalacağını, diğer bölgelerde ise önemli bir değişiklik beklenmediğini duyurdu. Rüzgarın ise kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.
İstanbul’a Kar Yağacak mı?
Bazı hava durumu sitelerine göre, İstanbul’a kar yağışı ihtimalinin ocak ayında yüzde 3’e kadar gerilediğini belirtiliyor. "İstanbul'a kar yapar mı yapmaz mı belli değil," diyen Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, yeni soğuk hava dalgasının 30 Ocak gibi Marmara’dan giriş yapacağını ifade etti.
Bugün hava nasıl olacak? 20 Ocak hava durumu
Çanakkale:
11°C, parçalı ve az bulutlu, yer yer çok bulutlu.
Edirne:
11°C, parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu.
İstanbul:
10°C, parçalı ve az bulutlu, sabah saatlerinde yer yer çok bulutlu.
Kırklareli:
9°C, parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu.
Afyonkarahisar:
10°C, parçalı ve az bulutlu.
Denizli:
16°C, parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu.
İzmir:
15°C, parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu.
Manisa:
14°C, parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu.
Adana:
20°C, az bulutlu ve açık.
Antalya:
22°C, parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu.
Hatay:
19°C, parçalı ve az bulutlu.
Mersin:
19°C, az bulutlu ve açık.
Ankara:
8°C, parçalı ve az bulutlu.
Çankırı:
9°C, parçalı ve az bulutlu.
Eskişehir:
10°C, parçalı ve az bulutlu.
Konya:
9°C, parçalı ve az bulutlu.
Bolu:
9°C, parçalı ve çok bulutlu.
Düzce:
10°C, parçalı ve çok bulutlu.
Sinop:
10°C, parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmurlu.
Zonguldak:
9°C, parçalı ve çok bulutlu.
Amasya:
8°C, parçalı ve çok bulutlu.
Artvin:
2°C, parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleri aralıklı yağmurlu, iç kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı.
Samsun:
9°C, parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmurlu.
Trabzon:
8°C, parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yağmurlu.
Erzurum:
-3°C, parçalı ve çok bulutlu.
Kars:
-3°C, parçalı ve çok bulutlu.
Malatya:
7°C, parçalı bulutlu.
Van:
1°C, parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde kar yağışlı.
Diyarbakır:
11°C, parçalı ve az bulutlu.
Gaziantep:
13°C, parçalı ve az bulutlu.
Siirt:
10°C, parçalı ve az bulutlu, yer yer çok bulutlu.
Şanlıurfa:
13°C, parçalı ve az bulutlu.