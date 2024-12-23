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Alman ordusundan açıklama geldi: NATO ülkeleri, Rus Oreşnik füzesini durdurabilir mi?
Alman ordusundan açıklama geldi: NATO ülkeleri, Rus Oreşnik füzesini durdurabilir mi?
Sputnik Türkiye
Rusya lideri Putin'in Batılı ülkelere Oreşnik füzesiyle düello önermesinin yankıları sürerken Alman ordusundan Batı'nın Rus Oreşnik sistemini önleme... 23.12.2024, Sputnik Türkiye
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Alman ordusunda görevli Yarbay Jurgen Rose, ABD ve NATO'nun yeni nesil Patriot füze sistemlerine sahip olmasına rağmen, Rus hipersonik balistik füzesi Oreşnik'e başarılı bir şekilde karşı koymalarını pek mümkün görmediğini söyledi.Sputnik'e demeç veren Rose, "Çok savaş başlıklı tek bir füze fırlatılsa bile, görünüşe göre münferit olarak güdümlenebilen 5 veya 6 savaş başlığı daha sonraki aşamada serbest bırakılıyor ve bunlar hedeflerine doğru uçuyor. Ayrıca bunlara sahte hedefler de eşlik edebiliyor, bundan dolayı sadece bir hedefi değil, bütün bir hedef bulutunu tespit edip vurmak gerekiyor" dedi.ABD ve NATO'nun füze savunması için optimize edilmiş PAC-3 nesli Patriot füze sistemlerine sahip olduğuna dikkat çeken Rose, "Ancak buradaki sorun, yeni bir saldırı durumunda, Dnepropetrovsk'ta olduğu gibi bir veya birkaç füzenin önceden bildirim yapılarak değil, birkaç füzenin önceden bildirim yapılmadan ateşlenebilmesi olacaktır" ifadelerini kullandı.Rose, ön bildirim alınmaması halinde ses hızını 10 kat aşan hıza sahip Oreşnik gibi füzeleri önlemenin son derece zor olacağının altını çizerek "Zira başarıyla imha için gereken süre çok kısa. Böyle bir şeyin ele geçirilme ihtimali imkansız olmasa da son derece düşüktür" değerlendirmesini yaptı.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rus hipersonik balistik füzesi Oreşnik'in geliştirilmesini füze ve uzay alanında tarihi bir olay olduğunu söylemişti.Putin’in ‘Oreşnik’i test edelim’ önerisiRusya lideri Putin, geçen hafta canlı yayında düzenlenen ‘Yılın Özeti’ programı sırasında, Oreşnik füzesinin gücünü vurgulayarak Ukrayna ve Batı’ya bunu test etmeyi önermişti.Rus lider, “Batı ve Ukrayna, Kiev'deki bir bölgeye tüm hava savunma sistemlerini yığsınlar. Biz oraya Oreşnik'le bombardıman düzenleyelim, onlar da önlemeye çalışsın. Ne olacağını görelim. Oreşnik'i düşürme veya imha etme şansları yok” ifadesini kullanmıştı.Putin’in Oreşnik ile ‘düello’ önerisi birçok yabancı medya kuruluşunun özel ilgisini çekmişti.
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rose, abd, dnepropetrovsk, ukrayna, nato, sputnik, oreşnik , pac-3, patriot, vladimir putin, rusya, hipersonik, hipersonik füze, balistik füze
rose, abd, dnepropetrovsk, ukrayna, nato, sputnik, oreşnik , pac-3, patriot, vladimir putin, rusya, hipersonik, hipersonik füze, balistik füze

Alman ordusundan açıklama geldi: NATO ülkeleri, Rus Oreşnik füzesini durdurabilir mi?

13:31 23.12.2024
Füze çatışması
Füze çatışması - Sputnik Türkiye, 1920, 23.12.2024
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Rusya lideri Putin'in Batılı ülkelere Oreşnik füzesiyle düello önermesinin yankıları sürerken Alman ordusundan Batı'nın Rus Oreşnik sistemini önleme olasılığına dair değerlendirme geldi.
Alman ordusunda görevli Yarbay Jurgen Rose, ABD ve NATO'nun yeni nesil Patriot füze sistemlerine sahip olmasına rağmen, Rus hipersonik balistik füzesi Oreşnik'e başarılı bir şekilde karşı koymalarını pek mümkün görmediğini söyledi.

Sputnik'e demeç veren Rose, "Çok savaş başlıklı tek bir füze fırlatılsa bile, görünüşe göre münferit olarak güdümlenebilen 5 veya 6 savaş başlığı daha sonraki aşamada serbest bırakılıyor ve bunlar hedeflerine doğru uçuyor. Ayrıca bunlara sahte hedefler de eşlik edebiliyor, bundan dolayı sadece bir hedefi değil, bütün bir hedef bulutunu tespit edip vurmak gerekiyor" dedi.

ABD ve NATO'nun füze savunması için optimize edilmiş PAC-3 nesli Patriot füze sistemlerine sahip olduğuna dikkat çeken Rose, "Ancak buradaki sorun, yeni bir saldırı durumunda, Dnepropetrovsk'ta olduğu gibi bir veya birkaç füzenin önceden bildirim yapılarak değil, birkaç füzenin önceden bildirim yapılmadan ateşlenebilmesi olacaktır" ifadelerini kullandı.

Rose, ön bildirim alınmaması halinde ses hızını 10 kat aşan hıza sahip Oreşnik gibi füzeleri önlemenin son derece zor olacağının altını çizerek "Zira başarıyla imha için gereken süre çok kısa. Böyle bir şeyin ele geçirilme ihtimali imkansız olmasa da son derece düşüktür" değerlendirmesini yaptı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rus hipersonik balistik füzesi Oreşnik'in geliştirilmesini füze ve uzay alanında tarihi bir olay olduğunu söylemişti.

Putin’in ‘Oreşnik’i test edelim’ önerisi

Rusya lideri Putin, geçen hafta canlı yayında düzenlenen ‘Yılın Özeti’ programı sırasında, Oreşnik füzesinin gücünü vurgulayarak Ukrayna ve Batı’ya bunu test etmeyi önermişti.
Rus lider, “Batı ve Ukrayna, Kiev'deki bir bölgeye tüm hava savunma sistemlerini yığsınlar. Biz oraya Oreşnik'le bombardıman düzenleyelim, onlar da önlemeye çalışsın. Ne olacağını görelim. Oreşnik'i düşürme veya imha etme şansları yok” ifadesini kullanmıştı.

Putin’in Oreşnik ile ‘düello’ önerisi birçok yabancı medya kuruluşunun özel ilgisini çekmişti.
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