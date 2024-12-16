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AK Parti Sözcüsü Çelik: Şam büyükelçiliğimiz hizmete başladı
AK Parti Sözcüsü Çelik: Şam büyükelçiliğimiz hizmete başladı
Sputnik Türkiye
AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Sözcüsü Ömer Çelik MKYK... 16.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-16T17:27+0300
2024-12-16T17:27+0300
politika
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suriye
şam
heyet tahrir şam
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MKYK toplantısı sonrası AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik gazetecilerin sorularını yanıtladı.AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Toplantı sonrası değerlendirmelerde bulunan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ''İllere MYK ve MKYK üyelerimiz gidiyor ve genel başkanımızın talimatı ile süreç devam ediyor. Görevi devreden ve devralan arkadaşlarımız kardeşlik içinde bu süreci yönetiyor. Emeği geçenlere teşekkür ederiz. Bugünlerde belki de 70-80 yılın en yoğun gündemiyle karşılaşıyoruz. Yukarıda Rusya-Ukrayna savaşı 4.yılına giriyor. Bir takım silahların devreye girdiğini görüyoruz. NATO'ya dönük silahlanma açıklaması vardı Rus liderin. Giderek tansiyonu yükselten bir tablo var. Cumhurbaşkanımızın başlattığı barışı sağlamaya yönelik inisiyatife destek verilmemesinin nasıl bedel ödettiğini görüyoruz'' dedi.'HTŞ ile Türkiye'nin bağı yok'Suriye'deki gelişmelere değinen AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ''En öncelikli konumuz Suriye'deki gelişmeler. Suriye, Gazze ile ana başlığımız. 61 yıllık BAAS Rejimi sona erdi. Suriye'deki her farklı kesimin geleceği umutla bakması önemli. Meydanlarda Türk bayrağımız Suriyeli vatandaşlar tarafından taşınıyor. Bu şeklide bayrağımızı dalgalandırmaları 13 yıllık desteğin Türkiye'ye dönük olumlu duygularını ifade etmek. 12 yıl sonra büyükelçiliğimiz göreve başladı ve şanlı bayrağımız göndere çekildi. Esas mesele Suriye'nin toprak bütünlüğü. İki mesele var. Suriye'nin toprak bütünlüğü ve milli egemenlik. Terör örgütleri ortadan kaldırılmalıdır. HTŞ hareketliliği konusunda Türkiye olduğunu iddia edenler var. Bu söylemler yanlıştır'' açıklamasında bulundu. 'Suriye'de PKK/YPG'nin işi yok'Bölgede bulunan YPG/PKK oluşumlarından bahseden AK Parti Sözcüsü Çelik ''Tüm silahlı unsurların Suriye'yi terk etmesi gerekiyor. Suriye'de PKK/YPG'nin işi yok. Eninde sonunda tasfiye edilecektir'' şeklinde konuştu.MİT Başkanı İbrahim Kalın'ın Şam ziyaretiMilli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın'ın Şam ziyareti hakkında konuşan AK Parti Sözcüsü Çelik ''MİT doğası gereği herkesle görüşür. İbrahim Kalın'ın ziyaretini eleştirenlerin aklı BAAS rejiminde kalmış'' dedi.
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ak parti, ömer çelik, suriye, şam, heyet tahrir şam, heyet tahrir şam (htş), büyükelçi, pkk, ypg/pkk, beşar esad, myk, ak parti myk toplantısı, ak parti mkyk
ak parti, ömer çelik, suriye, şam, heyet tahrir şam, heyet tahrir şam (htş), büyükelçi, pkk, ypg/pkk, beşar esad, myk, ak parti myk toplantısı, ak parti mkyk

AK Parti Sözcüsü Çelik: Şam büyükelçiliğimiz hizmete başladı

17:27 16.12.2024
© AA / Fatih KurtAK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik - Sputnik Türkiye, 1920, 16.12.2024
© AA / Fatih Kurt
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AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Sözcüsü Ömer Çelik MKYK toplantısı sonrası basın mensuplarıyla bir araya gelerek açıklamalarda bulundu.
MKYK toplantısı sonrası AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik gazetecilerin sorularını yanıtladı.
AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Toplantı sonrası değerlendirmelerde bulunan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ''İllere MYK ve MKYK üyelerimiz gidiyor ve genel başkanımızın talimatı ile süreç devam ediyor. Görevi devreden ve devralan arkadaşlarımız kardeşlik içinde bu süreci yönetiyor. Emeği geçenlere teşekkür ederiz. Bugünlerde belki de 70-80 yılın en yoğun gündemiyle karşılaşıyoruz. Yukarıda Rusya-Ukrayna savaşı 4.yılına giriyor. Bir takım silahların devreye girdiğini görüyoruz. NATO'ya dönük silahlanma açıklaması vardı Rus liderin. Giderek tansiyonu yükselten bir tablo var. Cumhurbaşkanımızın başlattığı barışı sağlamaya yönelik inisiyatife destek verilmemesinin nasıl bedel ödettiğini görüyoruz'' dedi.

'HTŞ ile Türkiye'nin bağı yok'

Suriye'deki gelişmelere değinen AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ''En öncelikli konumuz Suriye'deki gelişmeler. Suriye, Gazze ile ana başlığımız. 61 yıllık BAAS Rejimi sona erdi. Suriye'deki her farklı kesimin geleceği umutla bakması önemli. Meydanlarda Türk bayrağımız Suriyeli vatandaşlar tarafından taşınıyor. Bu şeklide bayrağımızı dalgalandırmaları 13 yıllık desteğin Türkiye'ye dönük olumlu duygularını ifade etmek. 12 yıl sonra büyükelçiliğimiz göreve başladı ve şanlı bayrağımız göndere çekildi. Esas mesele Suriye'nin toprak bütünlüğü. İki mesele var. Suriye'nin toprak bütünlüğü ve milli egemenlik. Terör örgütleri ortadan kaldırılmalıdır. HTŞ hareketliliği konusunda Türkiye olduğunu iddia edenler var. Bu söylemler yanlıştır'' açıklamasında bulundu.

'Suriye'de PKK/YPG'nin işi yok'

Bölgede bulunan YPG/PKK oluşumlarından bahseden AK Parti Sözcüsü Çelik ''Tüm silahlı unsurların Suriye'yi terk etmesi gerekiyor. Suriye'de PKK/YPG'nin işi yok. Eninde sonunda tasfiye edilecektir'' şeklinde konuştu.

MİT Başkanı İbrahim Kalın'ın Şam ziyareti

Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın'ın Şam ziyareti hakkında konuşan AK Parti Sözcüsü Çelik ''MİT doğası gereği herkesle görüşür. İbrahim Kalın'ın ziyaretini eleştirenlerin aklı BAAS rejiminde kalmış'' dedi.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin MYK Toplantısının ardından basın toplantısı düzenledi. ( - Sputnik Türkiye, 1920, 24.11.2024
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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik açıkladı: Erken seçim olacak mı?
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