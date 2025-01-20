https://anlatilaninotesi.com.tr/20250120/trabzonsporun-kalecisi-ugurcan-cakir-penalti-atmak-istedi-sivasspor-izin-vermeyince-tartisma-cikti-1092879377.html

Trabzonspor'un kalecisi Uğurcan Çakır penaltı atmak istedi: Sivasspor izin vermeyince tartışma çıktı

Trabzonspor'un kalecisi Uğurcan Çakır penaltı atmak istedi: Sivasspor izin vermeyince tartışma çıktı

Sputnik Türkiye

Trendyol Süper Lig’in 20. haftasında Trabzonspor ile Net Global Sivasspor, Papara Park’ta karşı karşıya geldi. Maç sırasında Trabzonspor lehine verilen penaltı... 20.01.2025, Sputnik Türkiye

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Süper Lig'in 20. haftasında oynanan Trabzonspor-Sivasspor karşılaşmasında penaltı tartışması yaşandı.Trabzonspor'a konuk olan Sivasspor 3-0 geride olduğu sırada kazanılan penaltıyı kullanmak isteyen kaleci Uğurcan Çakır'a engel oldu. Sivassporlu oyuncuların yoğun itirazlarıyla karşılaşan deneyimli kaleci sahada çıkan tartışma sonrası penaltı vuruşunu Simon Banza'ya bıraktı. Ancak Banza'nın kullandığı penaltıda Sivasspor kalecisi gole izin vermeyince maç 86. dakikada John Lundstram'ın golüyle 4-0 tamamlandı.Karşılaşma sonrası açıklama yapan kaleci Uğrurcan Çakır ilk çocuğunun doğumunu kutlamak için penaltı kullanmak istediğini belirtti. Süper Lig'de Trabzonspor 25 puanla 9.sırada yer alırken Sivasspor 20 puanla 15. sırada bulunuyor.

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