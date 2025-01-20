https://anlatilaninotesi.com.tr/20250120/trabzonsporun-kalecisi-ugurcan-cakir-penalti-atmak-istedi-sivasspor-izin-vermeyince-tartisma-cikti-1092879377.html
Trabzonspor'un kalecisi Uğurcan Çakır penaltı atmak istedi: Sivasspor izin vermeyince tartışma çıktı
Trabzonspor'un kalecisi Uğurcan Çakır penaltı atmak istedi: Sivasspor izin vermeyince tartışma çıktı
Sputnik Türkiye
Trendyol Süper Lig’in 20. haftasında Trabzonspor ile Net Global Sivasspor, Papara Park’ta karşı karşıya geldi. Maç sırasında Trabzonspor lehine verilen penaltı... 20.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-20T23:10+0300
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Süper Lig'in 20. haftasında oynanan Trabzonspor-Sivasspor karşılaşmasında penaltı tartışması yaşandı.Trabzonspor'a konuk olan Sivasspor 3-0 geride olduğu sırada kazanılan penaltıyı kullanmak isteyen kaleci Uğurcan Çakır'a engel oldu. Sivassporlu oyuncuların yoğun itirazlarıyla karşılaşan deneyimli kaleci sahada çıkan tartışma sonrası penaltı vuruşunu Simon Banza'ya bıraktı. Ancak Banza'nın kullandığı penaltıda Sivasspor kalecisi gole izin vermeyince maç 86. dakikada John Lundstram'ın golüyle 4-0 tamamlandı.Karşılaşma sonrası açıklama yapan kaleci Uğrurcan Çakır ilk çocuğunun doğumunu kutlamak için penaltı kullanmak istediğini belirtti. Süper Lig'de Trabzonspor 25 puanla 9.sırada yer alırken Sivasspor 20 puanla 15. sırada bulunuyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250120/super-ligin-eski-yildizi-sasirtti-orduya-katilarak-subay-oldu-1092878460.html
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trabzon, trabzonspor, futbol, türkiye futbol federasyonu (tff), futbol maçı, türkiye futbol federasyonu, maç, tarihi maç, maç yayını, süper lig, uğurcan çakır, sivasspor
Trabzonspor'un kalecisi Uğurcan Çakır penaltı atmak istedi: Sivasspor izin vermeyince tartışma çıktı
Trendyol Süper Lig’in 20. haftasında Trabzonspor ile Net Global Sivasspor, Papara Park’ta karşı karşıya geldi. Maç sırasında Trabzonspor lehine verilen penaltı atışını kullanmak üzere kaleci Uğurcan Çakır ceza sahasına geldi. Ancak, Sivassporlu futbolcular ile tartışma çıkınca penaltıyı Simon Banza kullandı.
Süper Lig'in 20. haftasında oynanan Trabzonspor-Sivasspor karşılaşmasında penaltı tartışması yaşandı.
Trabzonspor'a konuk olan Sivasspor 3-0 geride olduğu sırada kazanılan penaltıyı kullanmak isteyen kaleci Uğurcan Çakır'a engel oldu. Sivassporlu oyuncuların yoğun itirazlarıyla karşılaşan deneyimli kaleci sahada çıkan tartışma sonrası penaltı vuruşunu Simon Banza'ya bıraktı. Ancak Banza'nın kullandığı penaltıda Sivasspor kalecisi gole izin vermeyince maç 86. dakikada John Lundstram'ın golüyle 4-0 tamamlandı.
Karşılaşma sonrası açıklama yapan kaleci Uğrurcan Çakır ilk çocuğunun doğumunu kutlamak için penaltı kullanmak istediğini belirtti. Süper Lig'de Trabzonspor 25 puanla 9.sırada yer alırken Sivasspor 20 puanla 15. sırada bulunuyor.