https://anlatilaninotesi.com.tr/20250120/taziye-evinde-silahli-saldiri-2-olu-4-yarali-1092845848.html

Taziye evine silahlı saldırı: 2 ölü, 4 yaralı

Taziye evine silahlı saldırı: 2 ölü, 4 yaralı

Sputnik Türkiye

Gaziantep'te husumetli olduğu akrabalarının taziye evine silahlı ateş açan saldırgan 2 kişinin ölümüne neden oldu. 20.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-20T01:56+0300

2025-01-20T01:56+0300

2025-01-20T01:57+0300

türkiye

gaziantep

akraba

taziye

silahlı saldırı

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Gaziantep'in Nizip ilçesinde belediyeye ait taziye evi olarak kullanılan sosyal tesiste, akrabalarının cenazesi için toplananlara silahla ateş açıldı.Yasin A, husumet bulunduğu belirtilen akrabaları Hasan A, Muhsin A, Mehmet A. ve Cuma A. ile orada bulunan Orhan M. ve Şerif S'yi yaraladı.112 Acil Servis ekipleri tarafından yapılan incelemede Cuma A'nın hayatını kaybettiği belirlendi.Nizip Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Şerif S. de kurtarılamadı.Saldırının sebebinin arazi anlaşmazlığı olduğu öğrenildi.Kaçan Yasin A'nın yakalanması için polis ekipleri çalışma başlattı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250120/kaldirimda-yuruyen-kadina-yumruklu-saldiri-2-kadin-yardima-kostu-1092845541.html

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gaziantep, akraba, taziye, silahlı saldırı