https://anlatilaninotesi.com.tr/20250120/taziye-evinde-silahli-saldiri-2-olu-4-yarali-1092845848.html
Taziye evine silahlı saldırı: 2 ölü, 4 yaralı
Taziye evine silahlı saldırı: 2 ölü, 4 yaralı
Sputnik Türkiye
Gaziantep'te husumetli olduğu akrabalarının taziye evine silahlı ateş açan saldırgan 2 kişinin ölümüne neden oldu. 20.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-20T01:56+0300
2025-01-20T01:56+0300
2025-01-20T01:57+0300
türkiye
gaziantep
akraba
taziye
silahlı saldırı
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Gaziantep'in Nizip ilçesinde belediyeye ait taziye evi olarak kullanılan sosyal tesiste, akrabalarının cenazesi için toplananlara silahla ateş açıldı.Yasin A, husumet bulunduğu belirtilen akrabaları Hasan A, Muhsin A, Mehmet A. ve Cuma A. ile orada bulunan Orhan M. ve Şerif S'yi yaraladı.112 Acil Servis ekipleri tarafından yapılan incelemede Cuma A'nın hayatını kaybettiği belirlendi.Nizip Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Şerif S. de kurtarılamadı.Saldırının sebebinin arazi anlaşmazlığı olduğu öğrenildi.Kaçan Yasin A'nın yakalanması için polis ekipleri çalışma başlattı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250120/kaldirimda-yuruyen-kadina-yumruklu-saldiri-2-kadin-yardima-kostu-1092845541.html
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gaziantep, akraba, taziye, silahlı saldırı
gaziantep, akraba, taziye, silahlı saldırı
Taziye evine silahlı saldırı: 2 ölü, 4 yaralı
01:56 20.01.2025 (güncellendi: 01:57 20.01.2025)
Gaziantep'te husumetli olduğu akrabalarının taziye evine silahlı ateş açan saldırgan 2 kişinin ölümüne neden oldu.
Gaziantep'in Nizip ilçesinde belediyeye ait taziye evi olarak kullanılan sosyal tesiste, akrabalarının cenazesi için toplananlara silahla ateş açıldı.
Yasin A, husumet bulunduğu belirtilen akrabaları Hasan A, Muhsin A, Mehmet A. ve Cuma A. ile orada bulunan Orhan M. ve Şerif S'yi yaraladı.
112 Acil Servis ekipleri tarafından yapılan incelemede Cuma A'nın hayatını kaybettiği belirlendi.
Nizip Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Şerif S. de kurtarılamadı.
Saldırının sebebinin arazi anlaşmazlığı olduğu öğrenildi.
Kaçan Yasin A'nın yakalanması için polis ekipleri çalışma başlattı.