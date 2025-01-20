https://anlatilaninotesi.com.tr/20250120/kaldirimda-yuruyen-kadina-yumruklu-saldiri-2-kadin-yardima-kostu-1092845541.html
Kaldırımda yürüyen kadına yumruklu saldırı: 2 kadın yardıma koştu
Kaldırımda yürüyen kadına yumruklu saldırı: 2 kadın yardıma koştu
Sputnik Türkiye
Kahramanmaraş'ta bir kadın yolda yürürken hiç beklemediği bir anda yüzüne yumruk atıldı. darbeyle yere düşen kadına çevredeki 2 kadın yardım etti. Yakalanan... 20.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-20T00:43+0300
2025-01-20T00:43+0300
2025-01-20T00:44+0300
türkiye
kahramanmaraş
saldırı
kadına şiddet
yumruk
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Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 16 Ocak'ta kaldırımda yürüyen N.N.A. isimli kadın karşıdan gelen Y.E.Y'nin yüzüne attığı yumrukla yere düştü. Saldırı anını çevredeki iş yerinin güvenlik kamerası kaydetti. Görüntülerde Y.E.Y'nin karşısından gelen N.N.A'nın yüzüne yumruk attığı ve yürümeye devam ettiği görüldü. Bölgedeki iki kadın da yumruk darbesiyle yere düşen kadının yardımına koştu.İhbar üzerine Pazarcık İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerinden tespit ettiği şüpheliyi yakaladı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı hakimlikçe serbest bırakıldı.Pazarcık Cumhuriyet Başsavcılığı'nca şüphelinin tutuklu yargılanması için bir üst mahkemeye itiraz edildi.
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kahramanmaraş, saldırı, kadına şiddet, yumruk
kahramanmaraş, saldırı, kadına şiddet, yumruk
Kaldırımda yürüyen kadına yumruklu saldırı: 2 kadın yardıma koştu
00:43 20.01.2025 (güncellendi: 00:44 20.01.2025)
Kahramanmaraş'ta bir kadın yolda yürürken hiç beklemediği bir anda yüzüne yumruk atıldı. darbeyle yere düşen kadına çevredeki 2 kadın yardım etti. Yakalanan saldırgansa çıkarıldığı hakimlikçe serbest bırakıldı.
Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 16 Ocak'ta kaldırımda yürüyen N.N.A. isimli kadın karşıdan gelen Y.E.Y'nin yüzüne attığı yumrukla yere düştü.
Saldırı anını çevredeki iş yerinin güvenlik kamerası kaydetti. Görüntülerde Y.E.Y'nin karşısından gelen N.N.A'nın yüzüne yumruk attığı ve yürümeye devam ettiği görüldü. Bölgedeki iki kadın da yumruk darbesiyle yere düşen kadının yardımına koştu.
İhbar üzerine Pazarcık İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerinden tespit ettiği şüpheliyi yakaladı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı hakimlikçe serbest bırakıldı.
Pazarcık Cumhuriyet Başsavcılığı'nca şüphelinin tutuklu yargılanması için bir üst mahkemeye itiraz edildi.