https://anlatilaninotesi.com.tr/20250120/tataristanda-ukrayna-ihalar-sanayi-tesislerine-saldirmaya-calisti-1092852662.html
Tataristan’da Ukrayna İHA’lar sanayi tesislerine saldırmaya çalıştı
Tataristan’da Ukrayna İHA’lar sanayi tesislerine saldırmaya çalıştı
Sputnik Türkiye
Rusya Federasyonu’na bağlı Tataristan’ın Cumhurbaşkanlığı Ofisi’nden yapılan açıklamada, Ukrayna’ya ait uçak tipi insansız hava araçlarının (İHA) bölgedeki... 20.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-20T10:01+0300
2025-01-20T10:01+0300
2025-01-20T10:08+0300
ukrayna krizi
rusya
tataristan
insansız hava aracı (iha)
iha
rüstem minnihanov
sanayi
rusya savunma bakanlığı
kazan
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/16/1089524111_0:46:1165:701_1920x0_80_0_0_4e1d1436fd87c1d570cc40445f54aac2.png
Tataristan Cumhurbaşkanlığı Ofisi’nin Telegram paylaşımında, “Bu sabah düşman İHA’lar cumhuriyetin sanayi kuruluşlarına bir saldırı girişiminde bulundu. Bir dizi savunma önlemi alındı. Sonuç olarak, tüm İHA'lar etkisiz hale getirildi. Herhangi bir kayıp ya da hasar meydana gelmedi” ifadesine yer verildi.Acil müdahale ekiplerinin, saldırı sonuçlarını ortadan kaldırmaya çalıştığı ifade edilirken Tataristan Cumhurbaşkanı Rustam Minnihanov’un olay yerine geldiği bildirildi.Tüm tesislerin günlük faaliyetlerine devam ettiğinin altı çizildi.Tataristan’ın başkenti Kazan’ın havalimanı geçici olarak uçuşlara kapatıldı.Rusya Savunma Bakanlığı’nın açıklamasına göre dün gece Rusya bölgelerinde biri Tataristan’da olmak üzere 31 Ukrayna İHA’sı engellendi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250120/trumptan-putinle-telefon-gorusmesinin-organize-edilmesi-talimati-1092851298.html
rusya
tataristan
kazan
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/16/1089524111_86:0:1081:746_1920x0_80_0_0_0bf25be20282baf4691598ef6422467e.png
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
rusya, tataristan, insansız hava aracı (iha), iha, rüstem minnihanov, sanayi, rusya savunma bakanlığı, kazan
rusya, tataristan, insansız hava aracı (iha), iha, rüstem minnihanov, sanayi, rusya savunma bakanlığı, kazan
Tataristan’da Ukrayna İHA’lar sanayi tesislerine saldırmaya çalıştı
10:01 20.01.2025 (güncellendi: 10:08 20.01.2025)
Rusya Federasyonu’na bağlı Tataristan’ın Cumhurbaşkanlığı Ofisi’nden yapılan açıklamada, Ukrayna’ya ait uçak tipi insansız hava araçlarının (İHA) bölgedeki sanayi tesislerine saldırmaya çalıştığını belirtti.
Tataristan Cumhurbaşkanlığı Ofisi’nin Telegram paylaşımında, “Bu sabah düşman İHA’lar cumhuriyetin sanayi kuruluşlarına bir saldırı girişiminde bulundu. Bir dizi savunma önlemi alındı. Sonuç olarak, tüm İHA'lar etkisiz hale getirildi. Herhangi bir kayıp ya da hasar meydana gelmedi” ifadesine yer verildi.
Acil müdahale ekiplerinin, saldırı sonuçlarını ortadan kaldırmaya çalıştığı ifade edilirken Tataristan Cumhurbaşkanı Rustam Minnihanov’un olay yerine geldiği bildirildi.
Tüm tesislerin günlük faaliyetlerine devam ettiğinin altı çizildi.
Tataristan’ın başkenti Kazan’ın havalimanı geçici olarak uçuşlara kapatıldı.
Rusya Savunma Bakanlığı’nın açıklamasına göre dün gece Rusya bölgelerinde biri Tataristan’da olmak üzere 31 Ukrayna İHA’sı engellendi
.