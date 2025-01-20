https://anlatilaninotesi.com.tr/20250120/tataristanda-ukrayna-ihalar-sanayi-tesislerine-saldirmaya-calisti-1092852662.html

Tataristan’da Ukrayna İHA’lar sanayi tesislerine saldırmaya çalıştı

Tataristan’da Ukrayna İHA’lar sanayi tesislerine saldırmaya çalıştı

Sputnik Türkiye

Rusya Federasyonu’na bağlı Tataristan’ın Cumhurbaşkanlığı Ofisi’nden yapılan açıklamada, Ukrayna’ya ait uçak tipi insansız hava araçlarının (İHA) bölgedeki... 20.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-20T10:01+0300

2025-01-20T10:01+0300

2025-01-20T10:08+0300

ukrayna krizi

rusya

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rüstem minnihanov

sanayi

rusya savunma bakanlığı

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Tataristan Cumhurbaşkanlığı Ofisi’nin Telegram paylaşımında, “Bu sabah düşman İHA’lar cumhuriyetin sanayi kuruluşlarına bir saldırı girişiminde bulundu. Bir dizi savunma önlemi alındı. Sonuç olarak, tüm İHA'lar etkisiz hale getirildi. Herhangi bir kayıp ya da hasar meydana gelmedi” ifadesine yer verildi.Acil müdahale ekiplerinin, saldırı sonuçlarını ortadan kaldırmaya çalıştığı ifade edilirken Tataristan Cumhurbaşkanı Rustam Minnihanov’un olay yerine geldiği bildirildi.Tüm tesislerin günlük faaliyetlerine devam ettiğinin altı çizildi.Tataristan’ın başkenti Kazan’ın havalimanı geçici olarak uçuşlara kapatıldı.Rusya Savunma Bakanlığı’nın açıklamasına göre dün gece Rusya bölgelerinde biri Tataristan’da olmak üzere 31 Ukrayna İHA’sı engellendi.

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rusya, tataristan, insansız hava aracı (iha), iha, rüstem minnihanov, sanayi, rusya savunma bakanlığı, kazan