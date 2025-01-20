https://anlatilaninotesi.com.tr/20250120/trumptan-putinle-telefon-gorusmesinin-organize-edilmesi-talimati-1092851298.html
Trump’tan Putin’le telefon görüşmesinin organize edilmesi talimatı
Trump’tan Putin’le telefon görüşmesinin organize edilmesi talimatı
Sputnik Türkiye
Müstakbel ABD Başkanı Donald Trump’ın, Rusya lideri Vladimir Putin’le telefon görüşmesinin organize edilmesi talimatını verdiği belirtildi. 20.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-20T09:27+0300
2025-01-20T09:27+0300
2025-01-20T09:44+0300
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telefon görüşmesi
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CNN televizyonuna konuşan bilgi sahibi bir kaynak, “Başkan seçilen Donald Trump, yardımcılarına yemin töreninin ardından önümüzdeki günlerde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir telefon görüşmesi organize etmeleri talimatını verdi” ifadesini kullandı.Trump’ın, Putin ile önümüzdeki aylarda “Ukrayna'daki savaşı sona erdirmeye çalışmak” için yüz yüze bir görüşme olasılığını görüşmeyi planladığı haberde, görüşme tarihi üzerinde anlaşmanın sağlanıp sağlanmadığının henüz belli olmadığı kaydedildi.Bugün düzenlenecek bir törenle yemin ederek göreve başlayacak olan Trump daha önce birkaç kez Putin’le görüşmek istediğini dile getirmiş, geçen haftalarda yaptığı açıklamada, ekibinin bir görüşme organizasyonu üzerinde çalıştığını bildirmişti.Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Yuriy Uşakov, bu konuda Moskova ve Washington arasında temasların olmadığını belirterek Rusya’nın ilgili önerileri dinlemeye hazır olduğunu açıklamıştı.Putin, Aralık ayındaki Doğrudan Hat programı sırasında, Trump’la görüşmeye hazır olduğunu belirterek konuşacak çok şey olduğunu kaydetmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250120/norvec-ukraynali-asiri-milliyetcileri-egitiyor-1092849910.html
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abd, donald trump, rusya, vladimir putin, telefon görüşmesi, yuriy uşakov
abd, donald trump, rusya, vladimir putin, telefon görüşmesi, yuriy uşakov
Trump’tan Putin’le telefon görüşmesinin organize edilmesi talimatı
09:27 20.01.2025 (güncellendi: 09:44 20.01.2025)
Müstakbel ABD Başkanı Donald Trump’ın, Rusya lideri Vladimir Putin’le telefon görüşmesinin organize edilmesi talimatını verdiği belirtildi.
CNN televizyonuna konuşan bilgi sahibi bir kaynak, “Başkan seçilen Donald Trump, yardımcılarına yemin töreninin ardından önümüzdeki günlerde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir telefon görüşmesi organize etmeleri talimatını verdi” ifadesini kullandı.
Trump’ın, Putin ile önümüzdeki aylarda “Ukrayna'daki savaşı sona erdirmeye çalışmak” için yüz yüze bir görüşme olasılığını görüşmeyi planladığı haberde, görüşme tarihi üzerinde anlaşmanın sağlanıp sağlanmadığının henüz belli olmadığı kaydedildi.
Bugün düzenlenecek bir törenle yemin ederek göreve başlayacak olan Trump daha önce birkaç kez Putin’le görüşmek istediğini dile getirmiş, geçen haftalarda yaptığı açıklamada, ekibinin bir görüşme organizasyonu üzerinde çalıştığını bildirmişti.
Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Yuriy Uşakov, bu konuda Moskova ve Washington arasında temasların olmadığını belirterek Rusya’nın ilgili önerileri dinlemeye hazır olduğunu açıklamıştı.
Putin, Aralık ayındaki Doğrudan Hat programı sırasında, Trump’la görüşmeye hazır olduğunu belirterek konuşacak çok şey olduğunu kaydetmişti.