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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250120/rusya-bolgelerinde-gece-31-ukrayna-ihasi-engellendi-1092849026.html
Rusya bölgelerinde gece 31 Ukrayna İHA’sı engellendi
Rusya bölgelerinde gece 31 Ukrayna İHA’sı engellendi
Sputnik Türkiye
Rusya hava savunma güçlerinin geçen gece ülkenin yedi bölgesinde Ukrayna’ya ait 31 uçak tipi insansız hava aracını (İHA) imha ettiği belirtildi. 20.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-20T07:28+0300
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Kiev rejimi uçak tipi İHA kullanarak Rusya’daki tesislere yönelik terör girişimlerinde bulunmaya devam ediyor.Rusya Savunma Bakanlığı’nın yaptığı açıklamada, “Görev başındaki hava savunma sistemleri dün gece boyunca 31 Ukrayna İHA’sını bastırıldı ve imha etti” ifadesine yer verildi.Hava hedeflerinin 14’ü Bryansk Bölgesi’nde vurulurken Kaluga Bölgesi’nde 6, Belgorod Bölgesi’nde 3, Kursk Bölgesi’nde 3, Ryazan Bölgesi’nde 2, Oryol Bölgesi’nde 2 ve Tataristan’da 1 İHA engellendi.Ukrayna ordusu neredeyse her gün Rusya’nın sınır ve iç bölgelerine yönelik İHA ve füze saldırıları düzenliyor. Rus hava savunma güçleri tüm saldırıları başarıyla püskürtüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250120/bidenin-enerji-alanindaki-yaptirimlari-abdyi-vuracak-1092845342.html
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rusya, rusya savunma bakanlığı, rus ordusu, hava savunma, hava savunma sistemi, ukrayna, ukrayna ordusu, bryansk, kaluga bölgesi, belgorod, kursk, ryazan, oryol, tataristan
rusya, rusya savunma bakanlığı, rus ordusu, hava savunma, hava savunma sistemi, ukrayna, ukrayna ordusu, bryansk, kaluga bölgesi, belgorod, kursk, ryazan, oryol, tataristan

Rusya bölgelerinde gece 31 Ukrayna İHA’sı engellendi

07:28 20.01.2025 (güncellendi: 07:55 20.01.2025)
© Sputnik / Сергей МальгавкоRus hava savunma sistemi S-400 kontrol merkezi
Rus hava savunma sistemi S-400 kontrol merkezi - Sputnik Türkiye, 1920, 20.01.2025
© Sputnik / Сергей Мальгавко
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Rusya hava savunma güçlerinin geçen gece ülkenin yedi bölgesinde Ukrayna’ya ait 31 uçak tipi insansız hava aracını (İHA) imha ettiği belirtildi.
Kiev rejimi uçak tipi İHA kullanarak Rusya’daki tesislere yönelik terör girişimlerinde bulunmaya devam ediyor.
Rusya Savunma Bakanlığı’nın yaptığı açıklamada, “Görev başındaki hava savunma sistemleri dün gece boyunca 31 Ukrayna İHA’sını bastırıldı ve imha etti” ifadesine yer verildi.
Hava hedeflerinin 14’ü Bryansk Bölgesi’nde vurulurken Kaluga Bölgesi’nde 6, Belgorod Bölgesi’nde 3, Kursk Bölgesi’nde 3, Ryazan Bölgesi’nde 2, Oryol Bölgesi’nde 2 ve Tataristan’da 1 İHA engellendi.
Ukrayna ordusu neredeyse her gün Rusya’nın sınır ve iç bölgelerine yönelik İHA ve füze saldırıları düzenliyor. Rus hava savunma güçleri tüm saldırıları başarıyla püskürtüyor.
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