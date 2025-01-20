https://anlatilaninotesi.com.tr/20250120/rusya-bolgelerinde-gece-31-ukrayna-ihasi-engellendi-1092849026.html
Rusya bölgelerinde gece 31 Ukrayna İHA’sı engellendi
Rusya bölgelerinde gece 31 Ukrayna İHA’sı engellendi
Sputnik Türkiye
Rusya hava savunma güçlerinin geçen gece ülkenin yedi bölgesinde Ukrayna’ya ait 31 uçak tipi insansız hava aracını (İHA) imha ettiği belirtildi. 20.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-20T07:28+0300
2025-01-20T07:28+0300
2025-01-20T07:55+0300
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Kiev rejimi uçak tipi İHA kullanarak Rusya’daki tesislere yönelik terör girişimlerinde bulunmaya devam ediyor.Rusya Savunma Bakanlığı’nın yaptığı açıklamada, “Görev başındaki hava savunma sistemleri dün gece boyunca 31 Ukrayna İHA’sını bastırıldı ve imha etti” ifadesine yer verildi.Hava hedeflerinin 14’ü Bryansk Bölgesi’nde vurulurken Kaluga Bölgesi’nde 6, Belgorod Bölgesi’nde 3, Kursk Bölgesi’nde 3, Ryazan Bölgesi’nde 2, Oryol Bölgesi’nde 2 ve Tataristan’da 1 İHA engellendi.Ukrayna ordusu neredeyse her gün Rusya’nın sınır ve iç bölgelerine yönelik İHA ve füze saldırıları düzenliyor. Rus hava savunma güçleri tüm saldırıları başarıyla püskürtüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250120/bidenin-enerji-alanindaki-yaptirimlari-abdyi-vuracak-1092845342.html
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rusya, rusya savunma bakanlığı, rus ordusu, hava savunma, hava savunma sistemi, ukrayna, ukrayna ordusu, bryansk, kaluga bölgesi, belgorod, kursk, ryazan, oryol, tataristan
Rusya bölgelerinde gece 31 Ukrayna İHA’sı engellendi
07:28 20.01.2025 (güncellendi: 07:55 20.01.2025)
Rusya hava savunma güçlerinin geçen gece ülkenin yedi bölgesinde Ukrayna’ya ait 31 uçak tipi insansız hava aracını (İHA) imha ettiği belirtildi.
Kiev rejimi uçak tipi İHA kullanarak Rusya’daki tesislere yönelik terör girişimlerinde bulunmaya devam ediyor.
Rusya Savunma Bakanlığı’nın yaptığı açıklamada, “Görev başındaki hava savunma sistemleri dün gece boyunca 31 Ukrayna İHA’sını bastırıldı ve imha etti” ifadesine yer verildi.
Hava hedeflerinin 14’ü Bryansk Bölgesi’nde vurulurken Kaluga Bölgesi’nde 6, Belgorod Bölgesi’nde 3, Kursk Bölgesi’nde 3, Ryazan Bölgesi’nde 2, Oryol Bölgesi’nde 2 ve Tataristan’da 1 İHA engellendi.
Ukrayna ordusu neredeyse her gün Rusya’nın sınır ve iç bölgelerine yönelik İHA ve füze saldırıları düzenliyor. Rus hava savunma güçleri tüm saldırıları başarıyla püskürtüyor.