https://anlatilaninotesi.com.tr/20250120/rusya-bolgelerinde-gece-31-ukrayna-ihasi-engellendi-1092849026.html

Rusya bölgelerinde gece 31 Ukrayna İHA’sı engellendi

Rusya bölgelerinde gece 31 Ukrayna İHA’sı engellendi

Sputnik Türkiye

Rusya hava savunma güçlerinin geçen gece ülkenin yedi bölgesinde Ukrayna’ya ait 31 uçak tipi insansız hava aracını (İHA) imha ettiği belirtildi. 20.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-20T07:28+0300

2025-01-20T07:28+0300

2025-01-20T07:55+0300

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Kiev rejimi uçak tipi İHA kullanarak Rusya’daki tesislere yönelik terör girişimlerinde bulunmaya devam ediyor.Rusya Savunma Bakanlığı’nın yaptığı açıklamada, “Görev başındaki hava savunma sistemleri dün gece boyunca 31 Ukrayna İHA’sını bastırıldı ve imha etti” ifadesine yer verildi.Hava hedeflerinin 14’ü Bryansk Bölgesi’nde vurulurken Kaluga Bölgesi’nde 6, Belgorod Bölgesi’nde 3, Kursk Bölgesi’nde 3, Ryazan Bölgesi’nde 2, Oryol Bölgesi’nde 2 ve Tataristan’da 1 İHA engellendi.Ukrayna ordusu neredeyse her gün Rusya’nın sınır ve iç bölgelerine yönelik İHA ve füze saldırıları düzenliyor. Rus hava savunma güçleri tüm saldırıları başarıyla püskürtüyor.

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