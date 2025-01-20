https://anlatilaninotesi.com.tr/20250120/norvec-ukraynali-asiri-milliyetcileri-egitiyor-1092849910.html

‘Norveç, Ukraynalı aşırı milliyetçileri eğitiyor’

‘Norveç, Ukraynalı aşırı milliyetçileri eğitiyor’

Sputnik Türkiye

Ukraynalı esir asker Yevgeniy Aksenov, Norveç’in ağırlıkla Ukraynalı aşırı milliyetçi Azov taburunun eski militanlarından oluşan 3. Taarruz Tugayı’na eğitim... 20.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-20T08:38+0300

2025-01-20T08:38+0300

2025-01-20T08:55+0300

ukrayna krizi

ukrayna

ukrayna ordusu

norveç

rusya soruşturma komitesi

azov taburu

sağ sektör

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Rus ordusuna teslim olan Aksenov, Sputnik’e açıklamasında, savaş eğitimini Norveç’te aldığını söyledi.Eğitimin bir tercüman aracılığıyla Norveçli uzmanlar tarafından yürütüldüğünü söyleyen esir, sözlerini şöyle sürdürdü:Ukrayna Kara Kuvvetleri 3. Taarruz Tugayı, Ukrayna Ulusal Muhafızları'nın özel kuvvetler birimi olan Azov Taburu temelinde oluşturulmuştu.Kiev rejiminin Donbass’tak askeri operasyonuna katılan Azov’un militanlarına yönelik 2015’te Rusya Soruşturma Komitesi tarafından ‘insan kaçırma’, ‘işkence’ ve ‘yasak savaş yöntemlerine başvurma’ suçlamalarıyla dava açılmıştı. Rusya Soruşturma Komitesi, 2022’de yaptığı açıklamada, Azov ve Sağ Sektör üyelerinin Donetsk ve Lugansk’ta sivillere karşı işlediği suçlara ilişkin ‘reddedilemez deliller’ elde edildiğini duyurmuştu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250120/rusya-bolgelerinde-gece-31-ukrayna-ihasi-engellendi-1092849026.html

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