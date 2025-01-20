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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250120/norvec-ukraynali-asiri-milliyetcileri-egitiyor-1092849910.html
‘Norveç, Ukraynalı aşırı milliyetçileri eğitiyor’
‘Norveç, Ukraynalı aşırı milliyetçileri eğitiyor’
Sputnik Türkiye
Ukraynalı esir asker Yevgeniy Aksenov, Norveç’in ağırlıkla Ukraynalı aşırı milliyetçi Azov taburunun eski militanlarından oluşan 3. Taarruz Tugayı’na eğitim... 20.01.2025, Sputnik Türkiye
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Rus ordusuna teslim olan Aksenov, Sputnik’e açıklamasında, savaş eğitimini Norveç’te aldığını söyledi.Eğitimin bir tercüman aracılığıyla Norveçli uzmanlar tarafından yürütüldüğünü söyleyen esir, sözlerini şöyle sürdürdü:Ukrayna Kara Kuvvetleri 3. Taarruz Tugayı, Ukrayna Ulusal Muhafızları'nın özel kuvvetler birimi olan Azov Taburu temelinde oluşturulmuştu.Kiev rejiminin Donbass’tak askeri operasyonuna katılan Azov’un militanlarına yönelik 2015’te Rusya Soruşturma Komitesi tarafından ‘insan kaçırma’, ‘işkence’ ve ‘yasak savaş yöntemlerine başvurma’ suçlamalarıyla dava açılmıştı. Rusya Soruşturma Komitesi, 2022’de yaptığı açıklamada, Azov ve Sağ Sektör üyelerinin Donetsk ve Lugansk’ta sivillere karşı işlediği suçlara ilişkin ‘reddedilemez deliller’ elde edildiğini duyurmuştu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250120/rusya-bolgelerinde-gece-31-ukrayna-ihasi-engellendi-1092849026.html
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ukrayna, ukrayna ordusu, norveç, rusya soruşturma komitesi, azov taburu, sağ sektör
ukrayna, ukrayna ordusu, norveç, rusya soruşturma komitesi, azov taburu, sağ sektör

‘Norveç, Ukraynalı aşırı milliyetçileri eğitiyor’

08:38 20.01.2025 (güncellendi: 08:55 20.01.2025)
© AP Photo / Frank AugsteinUkraynalı militanlar
Ukraynalı militanlar - Sputnik Türkiye, 1920, 20.01.2025
© AP Photo / Frank Augstein
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Ukraynalı esir asker Yevgeniy Aksenov, Norveç’in ağırlıkla Ukraynalı aşırı milliyetçi Azov taburunun eski militanlarından oluşan 3. Taarruz Tugayı’na eğitim verdiğini belirtti.
Rus ordusuna teslim olan Aksenov, Sputnik’e açıklamasında, savaş eğitimini Norveç’te aldığını söyledi.
Eğitimin bir tercüman aracılığıyla Norveçli uzmanlar tarafından yürütüldüğünü söyleyen esir, sözlerini şöyle sürdürdü:
Bilgiler tamamen kapalı, gizliydi. Üslerden birinin adının Charlie olduğunu biliyorum sadece. Üçüncü Taarruz Tugayı askerlerinin eğitildiği yerdi. Çok sıkı bir eğitimden geçiyorlardı. 12 kişilerdi. Binanın altından da koşuyorlardı, gayret gösteriyorlardı. Siperlere de saldırıyorlardı.
Ukrayna Kara Kuvvetleri 3. Taarruz Tugayı, Ukrayna Ulusal Muhafızları'nın özel kuvvetler birimi olan Azov Taburu temelinde oluşturulmuştu.
Kiev rejiminin Donbass’tak askeri operasyonuna katılan Azov’un militanlarına yönelik 2015’te Rusya Soruşturma Komitesi tarafından ‘insan kaçırma’, ‘işkence’ ve ‘yasak savaş yöntemlerine başvurma’ suçlamalarıyla dava açılmıştı. Rusya Soruşturma Komitesi, 2022’de yaptığı açıklamada, Azov ve Sağ Sektör üyelerinin Donetsk ve Lugansk’ta sivillere karşı işlediği suçlara ilişkin ‘reddedilemez deliller’ elde edildiğini duyurmuştu.
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