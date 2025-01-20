https://anlatilaninotesi.com.tr/20250120/istanbula-kar-ne-zaman-gelecek-meteoroloji-uzmani-prof-dr-orhan-sen-son-durumu-acikladi-1092859983.html

İstanbul'a kar ne zaman gelecek? Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen son durumu açıkladı

İstanbul'a kar ne zaman gelecek? Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen son durumu açıkladı

Sputnik Türkiye

Meteoroloji’nin 5 günlük hava tahminlerine göre, İstanbul’da çarşamba günü sağanak yağış bekleniyor. Hava sıcaklıklarının 3-5 derece düşeceği tahmin edilirken... 20.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-20T12:28+0300

2025-01-20T12:28+0300

2025-01-20T12:28+0300

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün tahminlerine göre, İstanbul’da çarşamba günü itibarıyla sağanak yağış etkili olacak. Yağışların 2 gün boyunca batı bölgelerinde süreceği bildirildi. Uzmanlar, yağışlı havanın sıcaklıkları 3-5 derece birden düşüreceğini ve kış koşullarını hissettireceğini belirtti.İstanbul’da kar yağışı ne zaman olacak?Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, İstanbul’da ocak ayında kar yağışı beklenmediğini ifade etti. Açıklamasında, "Batı bölgelerinde kar yağışı görünmüyor. Ancak doğuda kar yağışı devam ediyor. İstanbul’da kar için şubat ayını bekleyeceğiz" dedi. Şen, yüksek basınç nedeniyle don olaylarının gece saatlerinde İstanbul’da bile görülebileceğini vurguladı.Doğu’da kar ve çığ tehlikesiDoğu Anadolu ve Karadeniz’in iç kesimlerinde kar yağışı ve çığ riski devam ediyor. Prof. Dr. Şen, "Doğu Anadolu’da sıcaklıklar düşüyor, çığ olayları bu bölgede ciddi bir risk oluşturuyor. Doğu için daha dikkatli olunmalı" şeklinde konuştu. Anadolu genelinde ise yüksek basıncın etkisiyle don olaylarının artacağı tahmin ediliyor.

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