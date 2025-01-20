https://anlatilaninotesi.com.tr/20250120/istanbul-cumhuriyet-bassavciligindan-ekrem-imamoglu-hakkinda-sorusturma-1092862701.html

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan İmamoğlu hakkında soruşturma: 'Başsavcıyı, Allah’a havale ediyorum'

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan İmamoğlu hakkında soruşturma: 'Başsavcıyı, Allah’a havale ediyorum'

Sputnik Türkiye

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında soruşturma başlattı. İmamoğlu soruşturmaya konu olan sözleri bu sabah söylemişti. 20.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-20T13:32+0300

2025-01-20T13:32+0300

2025-01-20T14:02+0300

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında Akın Gürlek hakkındaki sözleri nedeniyle soruşturma başlattı.İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada "İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında bugün (20/01/2025) katıldığı bir programda İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Sayın Akın gürlek ve ailesini tehdit niteliğindeki sözleri nedeniyle Tehdit ve Terörle mücadelede görev olan kişileri hedef göstermek suçlarından resen soruşturma başlatılmıştır. Kamuoyunun bilgisine sunulur" ifadeleri kullanıldı.İmamoğlu ne dedi?İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, belediyelere yönelik operasyonların ardından CHP Gençlik Kolları Başkanının evinden alınarak polis eşliğinde ifadeye götürülmesini eleştirmiş, Başsavcı Akın Gürlek'e “Senin zihnin çürümüş de, biz senin bile evlatlarını kurtarmak için seni yöneten aklı bu milletin zihninden söküp atacağız. Önümüzdeki seçimi bugünden kurgulamaya, milletin iradesini baskı altına almaya çalıştıkları nettir. Bağımsız yargıyı kuramazsak ekonomik, siyasi hiçbir sorunumuzu çözemeyiz. Bugün siyasetçilere yapılan şafak baskınlarını yarın işadamlarına yaparlar. Sakın sanmasın kimse ki bana olmaz. Geçmişte örnekleri de var. Kimse sanmasın ki bu İmamoğlu'nun, CHP'nin meselesidir. Bu mesele beka meselesidir.” diye seslenmişti.İmamoğlu'ndan savcıya: Allah'a havale ediyorumSoruşturma açılmasının ardından İBB Başkanı İmamoğlu sosyal medya hesabından açıklama yaptı.İmamoğlu "İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı, kendisini ve ailesini tehdit ettiğim iddiasıyla hakkımda soruşturma başlatmış. Konuşmamda tek kelime tehdit yok. Hele hele kimseyi ailesi ve evlatları üzerinden tehdit etmedim / etmem. Kullandığım her kelime bu ülkede herkesin çocukları ve geleceği için tarafsız bir hukuk talebiydi. Sözümün arkasındayım. Her zaman, herkes için adalet. Burdan tehdit iddiası çıkaran Başsavcıyı, Allah’a ve milletin vicdanına havale ediyorum" dedi.

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