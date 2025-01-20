https://anlatilaninotesi.com.tr/20250120/zafer-partisi-genel-baskani-umit-ozdag-hakkinda-sorusturma-1092853568.html
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ hakkında soruşturma
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ hakkında soruşturma
Sputnik Türkiye
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'a soruşturma açıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca Ümit Özdağ hakkında Cumhurbaşkanı'na hakaretten soruşturma... 20.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-20T10:11+0300
2025-01-20T10:11+0300
2025-01-20T10:19+0300
politika
ümit özdağ
soruşturma
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Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ hakkında Cumhurbaşkanı'na hakaretten soruşturma başlatıldı.İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Özdağ hakkında dün partisinin il başkanları istişare toplantısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik sarf ettiği sözler gerekçesiyle Cumhurbaşkanı'na hakaret suçundan soruşturma başlattı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250120/chp-genclik-kollari-baskani-cem-aydin-gozaltina-alindi-1092850924.html
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ümit özdağ, soruşturma
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ hakkında soruşturma
10:11 20.01.2025 (güncellendi: 10:19 20.01.2025)
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'a soruşturma açıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca Ümit Özdağ hakkında Cumhurbaşkanı'na hakaretten soruşturma başlatıldı.
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ hakkında Cumhurbaşkanı'na hakaretten soruşturma başlatıldı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Özdağ hakkında dün partisinin il başkanları istişare toplantısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik sarf ettiği sözler gerekçesiyle Cumhurbaşkanı'na hakaret suçundan soruşturma başlattı.