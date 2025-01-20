https://anlatilaninotesi.com.tr/20250120/ozgur-ozel-erdogana-seslendi-adayimiz-hazir-hodri-meydan-1092861632.html

Özgür Özel, Erdoğan'a seslendi: 'Adayımız hazır'

Özgür Özel, Erdoğan'a seslendi: 'Adayımız hazır'

Sputnik Türkiye

CHP lideri Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslenerek "Aracıyı aradan çıkar. Akın'ı çek, biz buradayız. Hesaplaşacaksan, korkun yoksa getir sandığı, milletten al... 20.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-20T12:59+0300

2025-01-20T12:59+0300

2025-01-20T13:09+0300

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Özgür Özel, CHP Gençlik Kolları Başkanı Cem Aydın'ın gözaltına alınmasına ilişkin Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, Ülke Politikaları Vakfınca düzenlenen Modern Hukuk ve Yargının Siyasallaşması Paneli'nde açıklamalarda bulundu.Özel, CHP Gençlik Kolları Başkanı Cem Aydın’ın İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek hakkında attığı tweet nedeniyle Çağlayan Adliyesi’ne götürülmesine ilişkin açıklamalarda bulundu. Dimdik ayakta duracaklarını vurgulayan Özel, "Yılmıyoruz, korkmuyoruz, sinmiyoruz" dedi.AK Parti’nin ilk zamanlarda gerçek niyetini gizlediğini, o zamanlarda ülkeye yatırımların geldiğini kaydeden Özel, "Maalesef bugün ki yoksullaşmanın müsebbibi beceriksizler, o gün sanki kabiliyetli, yetenekli, becerikliymiş gibi görüldüler ev aldıkları kredi, onları, büyük bir krizin ardından geldikleri iktidara tutunmaya, güçlendirmeye ve güçlenerek bazı olanakları kullanmalarına imkan tanıdı" ifadelerini kaydetti.'Yargıyı ele geçirmek istiyorlar'AK Parti iktidarının devamla ilk yaptığı işin yargıyı ele geçirmek olduğunu kaydeden Özel, "Burada güzelim logosu var, savaş meydanlarından bize haber versin diye kurulmuş Anadolu Ajansı’nı bir partinin emrine sokmak, hepimizin vergileriyle kamu yayıncılığı yapması gereken TRT’yi kendi borazanları haline getirmek, muhalefete bu alanları kapatmak, en zor zamanda en doğru haberi her şartta vermesi gereken Anadolu Ajansı’na haberi kaynağında sansürletmek ve ellerindeki kamu gücüyle yargıyı ele geçirmek için ellerinden ne geliyorsa artlarına koymamak" diye konuştu.Cem Aydın'a soruşturmaDevamla Cem Aydın hakkında başlatılan soruşturmaya değinen Özel, "Bugün sabah Cem Aydın kardeşimi, dün CHP Gençlik Kolları kurumsal hesabından yapılan bir paylaşım, paylaşımda da benim bu süreçle ilgili söylediğim sözleri, videoyu editlemişler, o paylaşım kondu diye sabah 8 polis gitti kapısına" ifadelerini kullanarak duruma tepki gösterdi.Özel, şöyle devam etti:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250120/chp-genclik-kollari-baskani-cem-aydin-gozaltina-alindi-1092850924.html

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