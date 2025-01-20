https://anlatilaninotesi.com.tr/20250120/acil-usta-araniyor-sektorde-usta-krizi-60-bin-tlye-eleman-yok-1092848994.html
Acil usta aranıyor, sektörde usta krizi: 60 bin TL'ye eleman yok
Acil usta aranıyor, sektörde usta krizi: 60 bin TL'ye eleman yok
Sputnik Türkiye
Hasarlı araçları tamir edecek usta bulmak her geçen gün zorlaşıyor. Sektör temsilcileri, emekli olan teknisyenlerin yerini dolduracak yetişmiş eleman... 20.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-20T08:05+0300
2025-01-20T08:05+0300
2025-01-20T08:05+0300
türkiye
kaportacı
otomobil
işkur
maaş
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Otomotiv sektöründe teknisyen ve usta açığı, giderek derinleşiyor. İŞKUR’un 2024 verilerine göre, imalat sanayisi, açık iş pozisyonlarında ilk sırada yer alıyor. Özellikle satış sonrası bakım ve onarım alanlarında yetişmiş eleman eksikliği, araç sahiplerini mağdur ediyor.Hürriyet'in haberine göre, RS Otomotiv Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Ünal Ünaldı, her yıl sektöre katılan teknisyen sayısının, emekliye ayrılanların ancak yarısı kadar olduğunu belirterek, "Bu açık, önümüzdeki 5 yıl içinde tamir ve bakım hizmetlerinde büyük sıkıntılara yol açabilir" dedi.Servis süreleri ve kasko maliyetleri artıyorTeknisyen eksikliği nedeniyle araçların serviste kalma sürelerinin uzadığını vurgulayan Ünaldı, kasko maliyetlerinin de yükselişe geçtiğini ifade etti. Ünaldı, “Eskiden rekabet fazlaydı. Ancak bugün teknisyen sayısı azalınca, tamir fiyatları yükseldi. Örneğin, 1.000 TL’ye boyanan bir tampon, bugün 5.000 TL’nin altında boyanmıyor” ifadelerini kullandı.Sektörün karşı karşıya kaldığı bir diğer sorun, gençlerin bu alana yönelmemesi. Ünaldı, "Kaportacı ya da mekanik teknisyen, 45.000 TL’ye kadar maaş alabiliyor. Ancak gençler, daha sosyal görünen meslekler olan baristalığı tercih ediyor. Halbuki satış sonrası servis alanında kendini geliştiren teknisyenler çok daha yüksek gelir elde edebilir," diyerek bu meslekle ilgili farkındalık yaratılması gerektiğini belirtti.Meslek maaşları ve kazanç oranlarıKalifiye eleman sorununa çözüm aranıyorSektör temsilcileri, çalışma koşullarının iyileştirilmesi ve mesleki eğitimin teşvik edilmesi gerektiğine dikkat çekiyor. Bu adımlar atılmazsa, teknisyen eksikliğinin yalnızca otomotiv sektörünü değil, araç sahiplerini ve sigorta şirketlerini de ciddi şekilde etkilemesi bekleniyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250120/emekli-maas-farklari-odeme-takvimi-aciklandi-bayram-ikramiyesine-ne-kadar-zam-gelecek-iste-one-1092847240.html
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kaportacı, otomobil, işkur, maaş
kaportacı, otomobil, işkur, maaş
Acil usta aranıyor, sektörde usta krizi: 60 bin TL'ye eleman yok
Hasarlı araçları tamir edecek usta bulmak her geçen gün zorlaşıyor. Sektör temsilcileri, emekli olan teknisyenlerin yerini dolduracak yetişmiş eleman bulunamaması nedeniyle, servislerde uzun bekleme süreleri ve artan kasko maliyetleri konusunda uyarıda bulunuyor.
Otomotiv sektöründe teknisyen ve usta açığı, giderek derinleşiyor. İŞKUR’un 2024 verilerine göre, imalat sanayisi, açık iş pozisyonlarında ilk sırada yer alıyor. Özellikle satış sonrası bakım ve onarım alanlarında yetişmiş eleman eksikliği, araç sahiplerini mağdur ediyor.
Hürriyet'in haberine göre, RS Otomotiv Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Ünal Ünaldı, her yıl sektöre katılan teknisyen sayısının, emekliye ayrılanların ancak yarısı kadar olduğunu belirterek, "Bu açık, önümüzdeki 5 yıl içinde tamir ve bakım hizmetlerinde büyük sıkıntılara yol açabilir" dedi.
Servis süreleri ve kasko maliyetleri artıyor
Teknisyen eksikliği nedeniyle araçların serviste kalma sürelerinin uzadığını vurgulayan Ünaldı, kasko maliyetlerinin de yükselişe geçtiğini ifade etti. Ünaldı, “Eskiden rekabet fazlaydı. Ancak bugün teknisyen sayısı azalınca, tamir fiyatları yükseldi. Örneğin, 1.000 TL’ye boyanan bir tampon, bugün 5.000 TL’nin altında boyanmıyor” ifadelerini kullandı.
Sektörün karşı karşıya kaldığı bir diğer sorun, gençlerin bu alana yönelmemesi. Ünaldı, "Kaportacı ya da mekanik teknisyen, 45.000 TL’ye kadar maaş alabiliyor. Ancak gençler, daha sosyal görünen meslekler olan baristalığı tercih ediyor. Halbuki satış sonrası servis alanında kendini geliştiren teknisyenler çok daha yüksek gelir elde edebilir," diyerek bu meslekle ilgili farkındalık yaratılması gerektiğini belirtti.
Meslek maaşları ve kazanç oranları
Kaporta ve Boya Teknisyeni:
30.000 - 45.000 TL
Elektrik Teknisyeni:
35.000 - 60.000 TL
Mekanik Teknisyeni:
35.000 - 50.000 TL
Kalifiye eleman sorununa çözüm aranıyor
Sektör temsilcileri, çalışma koşullarının iyileştirilmesi ve mesleki eğitimin teşvik edilmesi gerektiğine dikkat çekiyor. Bu adımlar atılmazsa, teknisyen eksikliğinin yalnızca otomotiv sektörünü değil, araç sahiplerini ve sigorta şirketlerini de ciddi şekilde etkilemesi bekleniyor.