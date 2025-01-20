https://anlatilaninotesi.com.tr/20250120/emekli-maas-farklari-odeme-takvimi-aciklandi-bayram-ikramiyesine-ne-kadar-zam-gelecek-iste-one-1092847240.html

Emekli maaş farkları ödeme takvimi açıklandı: Bayram ikramiyesine zam için rakam verildi

Emekli maaş farkları ödeme takvimi açıklandı: Bayram ikramiyesine zam için rakam verildi

Sputnik Türkiye

Emekli maaş farkları hesaplara yatmaya başladı. Memur emeklisi, SSK emeklisi ve Bağ-Kur emeklisi için zamlı maaş ödemeleri netleşirken, banka promosyonları da... 20.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-20T06:42+0300

2025-01-20T06:42+0300

2025-01-20T07:00+0300

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emekli maaşı

en düşük emekli maaşı

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2025 yılı itibarıyla emekli maaşı ödemeleri hesaplara yatmaya başladı. Memur emeklileri ay başında zamlı maaşlarını alırken, SSK emeklileri 17 Ocak itibarıyla ödemelerini almaya başladı. Bağ-Kur emeklileri için ise zamlı maaşlar 25 Ocak'tan itibaren hesaplara yatırılacak.En düşük emekli maaşı arttıEn düşük emekli maaşı için yapılan düzenleme ile taban maaş yüzde 15.75 oranında artırılarak 14.469 TL’ye çıkarıldı. Yeni düzenleme, Resmi Gazete’de yayımlandıktan sonra yürürlüğe girecek. Aylığı bu rakamın altında kalan emeklilere seyyanen ödeme yapılacak. Fark ödemelerinin Şubat başında hesaplara geçmesi bekleniyor.Bayram i̇kramiyesi ne kadar olacak?Ramazan Bayramı öncesinde emeklilere 24-28 Mart tarihleri arasında ilk ikramiye ödemesi yapılacak. Kurban Bayramı ikramiyeleri ise 2-5 Haziran tarihlerinde hesaplara yatırılacak. Sabah'ın haberine göre, geçtiğimiz yıl toplamda 6 bin TL olan ikramiyelerin, bu yıl enflasyon oranında artışla 3 bin 500-4 bin TL seviyesine yükselmesi bekleniyor.Banka promosyonlarında artışEmekli maaşlarına yapılan artış, banka promosyonlarını da etkiledi. Promosyon miktarları, maaş aralıklarına göre yeniden belirlendi. Daha önce promosyon almış olan emekliler, mevcut sözleşmelerini iptal ederek yeni rakamlarla anlaşma yapma hakkına sahip.Emeklinin ödeme takvimiOcak AyıRamazan Bayramı İkramiyesiKurban Bayramı İkramiyesiTemmuz Zam Ayı

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