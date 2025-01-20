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https://anlatilaninotesi.com.tr/20250120/emekli-maas-farklari-odeme-takvimi-aciklandi-bayram-ikramiyesine-ne-kadar-zam-gelecek-iste-one-1092847240.html
Emekli maaş farkları ödeme takvimi açıklandı: Bayram ikramiyesine zam için rakam verildi
Emekli maaş farkları ödeme takvimi açıklandı: Bayram ikramiyesine zam için rakam verildi
Sputnik Türkiye
Emekli maaş farkları hesaplara yatmaya başladı. Memur emeklisi, SSK emeklisi ve Bağ-Kur emeklisi için zamlı maaş ödemeleri netleşirken, banka promosyonları da... 20.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-20T06:42+0300
2025-01-20T07:00+0300
ekonomi
emekli
emekli ikramiyesi
emekli maaşı
en düşük emekli maaşı
ssk
bağkur
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2025 yılı itibarıyla emekli maaşı ödemeleri hesaplara yatmaya başladı. Memur emeklileri ay başında zamlı maaşlarını alırken, SSK emeklileri 17 Ocak itibarıyla ödemelerini almaya başladı. Bağ-Kur emeklileri için ise zamlı maaşlar 25 Ocak'tan itibaren hesaplara yatırılacak.En düşük emekli maaşı arttıEn düşük emekli maaşı için yapılan düzenleme ile taban maaş yüzde 15.75 oranında artırılarak 14.469 TL’ye çıkarıldı. Yeni düzenleme, Resmi Gazete’de yayımlandıktan sonra yürürlüğe girecek. Aylığı bu rakamın altında kalan emeklilere seyyanen ödeme yapılacak. Fark ödemelerinin Şubat başında hesaplara geçmesi bekleniyor.Bayram i̇kramiyesi ne kadar olacak?Ramazan Bayramı öncesinde emeklilere 24-28 Mart tarihleri arasında ilk ikramiye ödemesi yapılacak. Kurban Bayramı ikramiyeleri ise 2-5 Haziran tarihlerinde hesaplara yatırılacak. Sabah'ın haberine göre, geçtiğimiz yıl toplamda 6 bin TL olan ikramiyelerin, bu yıl enflasyon oranında artışla 3 bin 500-4 bin TL seviyesine yükselmesi bekleniyor.Banka promosyonlarında artışEmekli maaşlarına yapılan artış, banka promosyonlarını da etkiledi. Promosyon miktarları, maaş aralıklarına göre yeniden belirlendi. Daha önce promosyon almış olan emekliler, mevcut sözleşmelerini iptal ederek yeni rakamlarla anlaşma yapma hakkına sahip.Emeklinin ödeme takvimiOcak AyıRamazan Bayramı İkramiyesiKurban Bayramı İkramiyesiTemmuz Zam Ayı
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Emekli maaş farkları ödeme takvimi açıklandı: Bayram ikramiyesine zam için rakam verildi

06:42 20.01.2025 (güncellendi: 07:00 20.01.2025)
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Emekli maaş farkları hesaplara yatmaya başladı. Memur emeklisi, SSK emeklisi ve Bağ-Kur emeklisi için zamlı maaş ödemeleri netleşirken, banka promosyonları da artış gösteriyor. Emekli bayram ikramiyesine ne kadar zam yapılacağına ilişkin senaryolar gündemde. İşte emekli maaşı ödeme takvimi, güncel ikramiye tutarlarıyla ilgili tüm detaylar...
2025 yılı itibarıyla emekli maaşı ödemeleri hesaplara yatmaya başladı. Memur emeklileri ay başında zamlı maaşlarını alırken, SSK emeklileri 17 Ocak itibarıyla ödemelerini almaya başladı. Bağ-Kur emeklileri için ise zamlı maaşlar 25 Ocak'tan itibaren hesaplara yatırılacak.

En düşük emekli maaşı arttı

En düşük emekli maaşı için yapılan düzenleme ile taban maaş yüzde 15.75 oranında artırılarak 14.469 TL’ye çıkarıldı. Yeni düzenleme, Resmi Gazete’de yayımlandıktan sonra yürürlüğe girecek. Aylığı bu rakamın altında kalan emeklilere seyyanen ödeme yapılacak. Fark ödemelerinin Şubat başında hesaplara geçmesi bekleniyor.

Bayram i̇kramiyesi ne kadar olacak?

Ramazan Bayramı öncesinde emeklilere 24-28 Mart tarihleri arasında ilk ikramiye ödemesi yapılacak. Kurban Bayramı ikramiyeleri ise 2-5 Haziran tarihlerinde hesaplara yatırılacak. Sabah'ın haberine göre, geçtiğimiz yıl toplamda 6 bin TL olan ikramiyelerin, bu yıl enflasyon oranında artışla 3 bin 500-4 bin TL seviyesine yükselmesi bekleniyor.

Banka promosyonlarında artış

Emekli maaşlarına yapılan artış, banka promosyonlarını da etkiledi. Promosyon miktarları, maaş aralıklarına göre yeniden belirlendi. Daha önce promosyon almış olan emekliler, mevcut sözleşmelerini iptal ederek yeni rakamlarla anlaşma yapma hakkına sahip.

Emeklinin ödeme takvimi

Ocak Ayı

1-5 Ocak: Memur emeklilerine zamlı maaş.
17-26 Ocak: SSK emeklilerine zamlı maaş.
25-28 Ocak: Bağ-Kur emeklilerine zamlı maaş.

Ramazan Bayramı İkramiyesi

24-28 Mart: İkramiye ödemesi.
30 Mart-1 Nisan: Ramazan Bayramı.

Kurban Bayramı İkramiyesi

2-5 Haziran: İkramiye ödemesi.
6-9 Haziran: Kurban Bayramı.

Temmuz Zam Ayı

1-5 Temmuz: Memur emeklilerine zamlı maaş.
3 Temmuz: Zam oranı açıklanacak.
17-26 Temmuz: SSK emeklilerine zamlı maaş.
25-28 Temmuz: Bağ-Kur emeklilerine zamlı maaş.
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