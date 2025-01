Menajer Ayşe Barım soruşturmasında yeni gelişme: Oyuncu Deniz Işın ifadeye çağırıldı

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250120/1092869107.html

Menajer Ayşe Barım'a yönelik soruşturmada oyuncu Deniz Işın, 'mağdur' sıfatıyla ifadeye çağrıldı. 20.01.2025

Sinema ve televizyon dünyasında 'tekelleşme' iddialarıyla ilgili yürütülen ID İletişim şirketinin kurucusu menajer Ayşe Barım'a yönelik soruşturmada oyuncu Deniz Işın 'mağdur' sıfatıyla ifadeye çağrıldı. Işın, Ayşe Barım'ın kendisinin işini bizzat engellediğini söyleyerek gündeme gelmişti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, bazı sanatçı ve oyuncuların menajerliğini yapan Barım hakkında sosyal medya platformlarında yer alan paylaşımlar ve haberlerdeki iddiaları ihbar kabul edilip, maddi gerçeğin ortaya çıkartılması için resen başlatılan soruşturma sürüyor. Soruşturma kapsamında Deniz Işın, "mağdur" sıfatıyla ifade vermesi için savcılığa çağrıldı.Serenar Sarıkaya da ifade vermiştiID İletişimin kurucusu olan ve birçok ünlü oyuncunun menajerliğini yapan Barım, sektörde tekelleşmeye neden olduğu iddialarıyla gündeme gelmiş, kendisine karşı çıkan oyuncuları piyasadan uzaklaştırdığı öne sürülmüştü. Soruşturma kapsamında Ayşe Barım hakkında yurt dışına çıkış yasağı konulurken, Barım'ın menajerliğini yaptığı Serenay Sarıkaya "tanık" olarak ifade vermişti.Ayşe Barım'a ne demişti?Deniz Işın ise adını vermese de tekelleşmede Ayşe Barım'ın rol oynayan bir menajer olduğunu işaret etmenin ötesinde mafyalaşmadan söz ederek şu paylaşımda bulunmuştu: Deniz Işın kimdirİzmir doğumlu olan oyuncu Ege Üniversitesi Kimya Mühendisliği mezunu. Kariyerini oyunculukta sürdüren Deniz Işın, İzmir’de Sahnetozu Tiyatrosu’nda aldığı iki yıllık eğitimin ardından İstanbul’a taşınarak bu alandaki eğitimini bir yıl daha sürdürdü. Deniz Işın, tiyatro sahnelerinde çeşitli oyunlarda rol aldı. 2017 yılında “Lysistrata” oyununda Lysistrata karakterine hayat verirken, 2018 yılında ise “You Can’t Take It With You” oyununda Alice karakterini canlandırdı. Deniz Işın, “Her Yerde Sen” dizisinde Merve karakterini canlandırdı. Bu dizideki performansı, onun geniş bir kitle tarafından tanınmasını sağladı. Daha sonra, 2020 yılında “İyi Günde Kötü Günde” dizisinde rol alan Işın, ardından Star TV’de yayınlanan “Sefirin Kızı” dizisinde Sahra karakteriyle karşımıza çıktı. Deniz Işın, yalnızca televizyon ekranlarında değil, dijital platformlarda da adından söz ettirdi. Murat Boz’un “Gece” adlı şarkısının klibinde yer alarak oyunculuk yeteneğini müzik dünyasında da sergiledi. 2021 yılında büyük ses getiren “Masumiyet” dizisinde İrem karakterine hayat verdi. Oyuncu, “Leyla ile Mecnun” dizisinde Leyla karakterine hayat vermişti.

