https://anlatilaninotesi.com.tr/20250116/serenay-sarikayanin-savciliktaki-ifadesi-ortaya-cikti-ayse-barim-ve-mert-demir-sorularina-yanit-1092734628.html
Serenay Sarıkaya'nın savcılıktaki ifadesi ortaya çıktı: Ayşe Barım ve Mert Demir sorularına yanıt verdi
Serenay Sarıkaya'nın savcılıktaki ifadesi ortaya çıktı: Ayşe Barım ve Mert Demir sorularına yanıt verdi
Sputnik Türkiye
Oyuncu Serenay Sarıkaya, dün ID İletişim'in sahibi Ayşe Barım hakkındaki soruşturma kapsamında tanık sıfatıyla savcıya ifade verdi. Sarıkaya'nın Mert Demir ve... 16.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-16T09:05+0300
2025-01-16T09:05+0300
2025-01-16T09:05+0300
türkiye
adliye
ayşe barım
ifade
serenay sarıkaya
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/01/10/1092735184_0:142:2732:1679_1920x0_80_0_0_2a34755b664c04761212f64a9b2437e5.jpg
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, ünlülerin menajerliğini yapan ID Danışmanlık Şirketi’nin sahibi Ayşe Barım hakkında sosyal medyada ve bazı haberlerde çıkan iddiaların ardından re’sen soruşturma başlattı.Soruşturma kapsamında, Ayşe Barım’a yurt dışına çıkış yasağı getirildi. 14 Ocak Salı günü, ID Danışmanlık Şirketi ve oyuncu Serenay Sarıkaya’nın ifadeye çağrıldı.Serenay Sarıkaya'nın ifadesi ortaya çıktıÜnlü oyuncu Serenay Sarıkaya, dün Çağlayan’da bulunan İstanbul Adalet Sarayı’na gelerek tanık sıfatıyla ifade verdi. Sabah’ın haberine göre, Sarıkaya’ya menajeri Ayşe Barım ve ilişki yaşadığı Mert Demir hakkında sorular yöneltildi.Savcı, Sarıkaya’ya, Mert Demir ile olan ilişkisi karşılığında Ayşe Barım’la birlikte 5 milyon dolar alıp almadığını sordu. Sarıkaya, bu iddiayı kesin bir dille reddetti.'Hiçbir baskı veya tehdit görmedim'Serenay Sarıkaya, ifadesinde şu detaylara yer verdi:Başka oyuncular i̇fadeye çağrılacakSavcılık, soruşturma kapsamında başka ünlü isimlerin de ifadeye çağrılacağını açıkladı. Henüz ayrıntılar paylaşılmamış olsa da, Ayşe Barım’a yönelik iddiaların kapsamının genişletileceği ifade ediliyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250116/survivorda-kim-elendi-merve-ve-asena-bir-anda-gerildi-ortalik-karisti-1092732438.html
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/01/10/1092735184_152:0:2580:1821_1920x0_80_0_0_dbcaafed4512813ac064fb894c79c69a.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
adliye, ayşe barım, ifade, serenay sarıkaya
adliye, ayşe barım, ifade, serenay sarıkaya
Serenay Sarıkaya'nın savcılıktaki ifadesi ortaya çıktı: Ayşe Barım ve Mert Demir sorularına yanıt verdi
Oyuncu Serenay Sarıkaya, dün ID İletişim'in sahibi Ayşe Barım hakkındaki soruşturma kapsamında tanık sıfatıyla savcıya ifade verdi. Sarıkaya'nın Mert Demir ve Ayşe Barım hakkında ne söyleyeceği merak ediliyordu. Serenay Sarıkaya'nın savcılıktaki ifadesi ortaya çıktı. Soruşturma kapsamında başka oyuncular da ifadeye çağrılacak.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, ünlülerin menajerliğini yapan ID Danışmanlık Şirketi’nin sahibi Ayşe Barım hakkında sosyal medyada ve bazı haberlerde çıkan iddiaların ardından re’sen soruşturma başlattı.
Soruşturma kapsamında, Ayşe Barım’a yurt dışına çıkış yasağı getirildi. 14 Ocak Salı günü, ID Danışmanlık Şirketi ve oyuncu Serenay Sarıkaya’nın ifadeye çağrıldı.
Serenay Sarıkaya'nın ifadesi ortaya çıktı
Ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya, dün Çağlayan’da bulunan İstanbul Adalet Sarayı’na gelerek tanık sıfatıyla ifade verdi. Sabah’ın haberine göre, Sarıkaya’ya menajeri Ayşe Barım ve ilişki yaşadığı Mert Demir hakkında sorular yöneltildi.
Savcı, Sarıkaya’ya, Mert Demir ile olan ilişkisi karşılığında Ayşe Barım’la birlikte 5 milyon dolar alıp almadığını sordu. Sarıkaya, bu iddiayı kesin bir dille reddetti.
'Hiçbir baskı veya tehdit görmedim'
Serenay Sarıkaya, ifadesinde şu detaylara yer verdi:
Mert Demir ile ilişkisi hakkında:
Karşılıklı iradeleri doğrultusunda bir buçuk yıldır duygusal bir ilişki yaşadıklarını belirtti.
Ayşe Barım hakkında:
Barım’ın bu ilişki için herhangi bir yönlendirmede bulunmadığını ve iddia edilen 5 milyon dolarlık rüşvet konusunda bilgisinin olmadığını söyledi.
Baskı ve tehdit iddiaları hakkında:
"Ayşe Barım tarafından bana herhangi bir baskı veya tehdit yapılmadı."
Başka oyuncular i̇fadeye çağrılacak
Savcılık, soruşturma kapsamında başka ünlü isimlerin de ifadeye çağrılacağını açıkladı. Henüz ayrıntılar paylaşılmamış olsa da, Ayşe Barım’a yönelik iddiaların kapsamının genişletileceği ifade ediliyor.