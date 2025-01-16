https://anlatilaninotesi.com.tr/20250116/serenay-sarikayanin-savciliktaki-ifadesi-ortaya-cikti-ayse-barim-ve-mert-demir-sorularina-yanit-1092734628.html

Serenay Sarıkaya'nın savcılıktaki ifadesi ortaya çıktı: Ayşe Barım ve Mert Demir sorularına yanıt verdi

Serenay Sarıkaya'nın savcılıktaki ifadesi ortaya çıktı: Ayşe Barım ve Mert Demir sorularına yanıt verdi

Sputnik Türkiye

Oyuncu Serenay Sarıkaya, dün ID İletişim'in sahibi Ayşe Barım hakkındaki soruşturma kapsamında tanık sıfatıyla savcıya ifade verdi. Sarıkaya'nın Mert Demir ve... 16.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-16T09:05+0300

2025-01-16T09:05+0300

2025-01-16T09:05+0300

türkiye

adliye

ayşe barım

ifade

serenay sarıkaya

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, ünlülerin menajerliğini yapan ID Danışmanlık Şirketi’nin sahibi Ayşe Barım hakkında sosyal medyada ve bazı haberlerde çıkan iddiaların ardından re’sen soruşturma başlattı.Soruşturma kapsamında, Ayşe Barım’a yurt dışına çıkış yasağı getirildi. 14 Ocak Salı günü, ID Danışmanlık Şirketi ve oyuncu Serenay Sarıkaya’nın ifadeye çağrıldı.Serenay Sarıkaya'nın ifadesi ortaya çıktıÜnlü oyuncu Serenay Sarıkaya, dün Çağlayan’da bulunan İstanbul Adalet Sarayı’na gelerek tanık sıfatıyla ifade verdi. Sabah’ın haberine göre, Sarıkaya’ya menajeri Ayşe Barım ve ilişki yaşadığı Mert Demir hakkında sorular yöneltildi.Savcı, Sarıkaya’ya, Mert Demir ile olan ilişkisi karşılığında Ayşe Barım’la birlikte 5 milyon dolar alıp almadığını sordu. Sarıkaya, bu iddiayı kesin bir dille reddetti.'Hiçbir baskı veya tehdit görmedim'Serenay Sarıkaya, ifadesinde şu detaylara yer verdi:Başka oyuncular i̇fadeye çağrılacakSavcılık, soruşturma kapsamında başka ünlü isimlerin de ifadeye çağrılacağını açıkladı. Henüz ayrıntılar paylaşılmamış olsa da, Ayşe Barım’a yönelik iddiaların kapsamının genişletileceği ifade ediliyor.

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adliye, ayşe barım, ifade, serenay sarıkaya