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TRT spikeri Erdoğan Arıkan canlı yayında kalp krizi geçirdi: Hastaneye kaldırıldı
TRT spikeri Erdoğan Arıkan canlı yayında kalp krizi geçirdi: Hastaneye kaldırıldı
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TRT Spor ekranlarından canlı yayınlanan Keçiörengücü-Sakaryaspor mücadelesinde üzücü bir olay yaşandı. Usta spiker Erdoğan Arıkan, maçın son bölümünde... 19.01.2025, Sputnik Türkiye
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Ünlü spiker Erdoğan Arıkan, Keçiörengücü-Sakaryaspor maçında rahatsızlanarak kalp krizi geçirdi.TRT Spor ekranlarından canlı yayınlanan Keçiörengücü-Sakaryaspor maçında üzücü bir olay yaşandı. Deneyimli spiker Erdoğan Arıkan, mücadeleyi anlatırken rahatsızlanarak maçın son bölümünü tamamlayamadı.Maç sonrası yapılan açıklamada, Arıkan'ın maç sırasında kalp krizi geçirdiği öğrenildi. Olayın ardından hızla sağlık ekipleri müdahale etti ve Arıkan, Ankara Gülhane Askeri Tıp Akademisi (GATA) Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan Arıkan’ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.Erdoğan Arıkan kimdir?Türk spor medyasının deneyimli isimlerinden Erdoğan Arıkan, 1963 yılında Zonguldak'ta doğdu. Kariyerine spor spikeri olarak başlayan Arıkan uzun yıllardır TRT Spor ekranlarında futbol maçlarını ve spor programlarını başarıyla sunuyor. Arıkan, özellikle canlı maç anlatımlarındaki kendine has tarzı ve detaylara verdiği önemle tanınır. Hem futbol hem de basketbol başta olmak üzere birçok branşta spor anlatımı yaparak geniş bir izleyici kitlesine ulaştı.
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erdoğan arıkan öldü mü, erdoğan arıkan kalp krizi anı, trt spor kalp krizi, keçiörengücü sakaryaspor maçı
erdoğan arıkan öldü mü, erdoğan arıkan kalp krizi anı, trt spor kalp krizi, keçiörengücü sakaryaspor maçı

TRT spikeri Erdoğan Arıkan canlı yayında kalp krizi geçirdi: Hastaneye kaldırıldı

20:10 19.01.2025
© Fotoğraf : Erdoğan Arıkan instagramErdoğan Arıkan
Erdoğan Arıkan - Sputnik Türkiye, 1920, 19.01.2025
© Fotoğraf : Erdoğan Arıkan instagram
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TRT Spor ekranlarından canlı yayınlanan Keçiörengücü-Sakaryaspor mücadelesinde üzücü bir olay yaşandı. Usta spiker Erdoğan Arıkan, maçın son bölümünde rahatsızlanarak karşılaşmayı tamamlayamadı. Arıkan'ın kalp krizi geçirdiği ve Ankara Gülhane Askeri Tıp Akademisi (GATA) Hastanesi'nde tedavi altına alındığı bildirildi.
Ünlü spiker Erdoğan Arıkan, Keçiörengücü-Sakaryaspor maçında rahatsızlanarak kalp krizi geçirdi.
TRT Spor ekranlarından canlı yayınlanan Keçiörengücü-Sakaryaspor maçında üzücü bir olay yaşandı. Deneyimli spiker Erdoğan Arıkan, mücadeleyi anlatırken rahatsızlanarak maçın son bölümünü tamamlayamadı.
Maç sonrası yapılan açıklamada, Arıkan'ın maç sırasında kalp krizi geçirdiği öğrenildi. Olayın ardından hızla sağlık ekipleri müdahale etti ve Arıkan, Ankara Gülhane Askeri Tıp Akademisi (GATA) Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan Arıkan’ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.

Erdoğan Arıkan kimdir?

Türk spor medyasının deneyimli isimlerinden Erdoğan Arıkan, 1963 yılında Zonguldak'ta doğdu. Kariyerine spor spikeri olarak başlayan Arıkan uzun yıllardır TRT Spor ekranlarında futbol maçlarını ve spor programlarını başarıyla sunuyor. Arıkan, özellikle canlı maç anlatımlarındaki kendine has tarzı ve detaylara verdiği önemle tanınır. Hem futbol hem de basketbol başta olmak üzere birçok branşta spor anlatımı yaparak geniş bir izleyici kitlesine ulaştı.
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