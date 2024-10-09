https://anlatilaninotesi.com.tr/20241009/unlu-sunucu-cem-ogretirin-canli-yayinda-burnundan-kan-geldi-1089030126.html
Ünlü sunucu Cem Öğretir'in canlı yayında burnundan kan geldi
Ünlü sunucu Cem Öğretir'in canlı yayında burnundan kan geldi
Sputnik Türkiye
Esra Erol’da programına bağlanan ana haber sunucusu Cem Öğretir’in bir anda burnu kanamaya başladı. Sunucu Esra Erol tarafından fark edilen olayda Cem’e... 09.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-09T19:42+0300
2024-10-09T19:42+0300
2024-10-09T20:04+0300
yaşam
cem öğretir
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kan
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ATV ana haber bülteni sunucusu Cem Öğretir'in canlı yayında burnundan kan geldi.Ünlü haber spikeri Cem Öğretir, Esra Erol'da programına bağlandığı sırada rahatsızlanarak burnundan kan geldi. Esra Erol tarafından fark edilen olay sonrası reji ekipleri ünlü sunucuya ilk müdahalede bulundu. Olay sonrası ana haber bültenini Cem Öğretir yerine Özlem Aktay sundu. Cem Öğretir sağlık durumu nasıl?Ünlü sunucu Cem Öğretir'in burnundan gelen kan sonrası takipçileri merak konusu olan sağlığı hakkında açıklama bekliyor. İlerleyen saatlerde sağlık durumu hakkında açıklama yapılacak.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20220201/esra-erol-elestirilere-yanit-verdi-bir-dakikalik-goruntuyle-beni-yargilamayin-1053334943.html
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Ünlü sunucu Cem Öğretir'in canlı yayında burnundan kan geldi
19:42 09.10.2024 (güncellendi: 20:04 09.10.2024)
Esra Erol’da programına bağlanan ana haber sunucusu Cem Öğretir’in bir anda burnu kanamaya başladı. Sunucu Esra Erol tarafından fark edilen olayda Cem’e öğretir'e müdahale edildi. Ana haber bültenini Cem Öğretir yerine Özlem Aktay sundu.
ATV ana haber bülteni sunucusu Cem Öğretir'in canlı yayında burnundan kan geldi.
Ünlü haber spikeri Cem Öğretir, Esra Erol'da programına bağlandığı sırada rahatsızlanarak burnundan kan geldi. Esra Erol tarafından fark edilen olay sonrası reji ekipleri ünlü sunucuya ilk müdahalede bulundu. Olay sonrası ana haber bültenini Cem Öğretir yerine Özlem Aktay sundu.
Cem Öğretir sağlık durumu nasıl?
Ünlü sunucu Cem Öğretir'in burnundan gelen kan sonrası takipçileri merak konusu olan sağlığı hakkında açıklama bekliyor. İlerleyen saatlerde sağlık durumu hakkında açıklama yapılacak.