https://anlatilaninotesi.com.tr/20241009/unlu-sunucu-cem-ogretirin-canli-yayinda-burnundan-kan-geldi-1089030126.html

Ünlü sunucu Cem Öğretir'in canlı yayında burnundan kan geldi

Ünlü sunucu Cem Öğretir'in canlı yayında burnundan kan geldi

Sputnik Türkiye

Esra Erol’da programına bağlanan ana haber sunucusu Cem Öğretir’in bir anda burnu kanamaya başladı. Sunucu Esra Erol tarafından fark edilen olayda Cem’e... 09.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-09T19:42+0300

2024-10-09T19:42+0300

2024-10-09T20:04+0300

yaşam

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ATV ana haber bülteni sunucusu Cem Öğretir'in canlı yayında burnundan kan geldi.Ünlü haber spikeri Cem Öğretir, Esra Erol'da programına bağlandığı sırada rahatsızlanarak burnundan kan geldi. Esra Erol tarafından fark edilen olay sonrası reji ekipleri ünlü sunucuya ilk müdahalede bulundu. Olay sonrası ana haber bültenini Cem Öğretir yerine Özlem Aktay sundu. Cem Öğretir sağlık durumu nasıl?Ünlü sunucu Cem Öğretir'in burnundan gelen kan sonrası takipçileri merak konusu olan sağlığı hakkında açıklama bekliyor. İlerleyen saatlerde sağlık durumu hakkında açıklama yapılacak.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20220201/esra-erol-elestirilere-yanit-verdi-bir-dakikalik-goruntuyle-beni-yargilamayin-1053334943.html

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