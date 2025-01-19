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Galatasaray'ın transfer listesi ortaya çıktı: Başkan Özbek kesenin ağzını açtı
Galatasaray'ın transfer listesi ortaya çıktı: Başkan Özbek kesenin ağzını açtı
Sputnik Türkiye
Galatasaray’ın transfer çalışmalarıyla ilgili önemli bilgiler, Süleyman Rodop tarafından Ajans1905’te paylaşıldı. Dünya yıldızlarıyla görüştüğü ortaya çıkan... 19.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-19T16:54+0300
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Galatasaray, Marco Asensio, Axel Disasi ve Igor Jesus gibi önemli isimlerle ilgilenirken, bazı transferlerin gerçekleşme olasılığı düşük olarak değerlendirildi.Süleyman Rodop tarafından açıklanan iddialara göre PSG forması giyen dünyaca ünlü futbolcu Marco Asensio için Galatasaray harekete geçti. Rodop, bu transferin zorluğuna dikkat çekerek “Galatasaray, Asensio için iletişime geçti. Zor bir transfer, ancak üzerinde çalışılıyor” dedi.Galatasaray'ın transfer listesi şu şekilde:Mamadou SangareRodop, Mamadou Sangare ile ilgili spekülasyonlara yanıt vererek “Galatasaray’ın Sangare ile herhangi bir görüşmesi olmadı. Bu isim gündemimizde yer almıyor” ifadelerini kullandı.Ola Ainaİngiltere’nin dikkat çeken oyuncularından Ola Aina’nın transferi hakkında da bilgi veren Rodop, “Oyuncunun Haziran ayında sözleşmesi sona eriyor. Aina, bu süreyi beklemek istiyor ve şu an transfer olasılığı düşük” dedi.Axel DisasiGalatasaray’ın transfer listesinde yer alan Axel Disasi ile ilgili görüşmelerin gerçekleştiğini belirten Rodop “Şartlar soruldu ancak durum şu an beklemede. Galatasaray’ın önceliği ise Skriniar” açıklamasını yaptı.Elye WahiGenç yetenek Elye Wahi için de girişimlerde bulunan Galatasaray’ın transferde zorlandığını belirten Rodop “Oyuncunun şartları soruldu ancak bu transferin gerçekleşmesi çok zor görünüyor” ifadelerini kullandı.Igor JesusGalatasaray’ın transfer listesinde yer alan Igor Jesus hakkında konuşan Rodop “Takip edilen bir isim ancak transferin kolay gerçekleşecek bir süreç olmadığını öğrendim” dedi.Amine GouiriFransız oyuncu Amine Gouiri ile de görüşmeler yapıldığını ifade eden Rodop “Gouiri, öncelikli bir hedef değil ancak fiyatı uygun olduğu takdirde transfer gündeme gelebilir'' dedi.
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marco asensio galatasaray, galatasaray transferler
marco asensio galatasaray, galatasaray transferler

Galatasaray'ın transfer listesi ortaya çıktı: Başkan Özbek kesenin ağzını açtı

16:54 19.01.2025
© Fotoğraf : Marco Asensio GrokMarco Asensio
Marco Asensio - Sputnik Türkiye, 1920, 19.01.2025
© Fotoğraf : Marco Asensio Grok
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Galatasaray’ın transfer çalışmalarıyla ilgili önemli bilgiler, Süleyman Rodop tarafından Ajans1905’te paylaşıldı. Dünya yıldızlarıyla görüştüğü ortaya çıkan sarı kırmızılı yönetimin listesindeki en dikkat çeken isim PSG forması giyen Marco Asensio oldu. 28 yaşındaki Asensio'nun Avrupa Ligi'nde düşünüldüğü ifade edildi.
Galatasaray, Marco Asensio, Axel Disasi ve Igor Jesus gibi önemli isimlerle ilgilenirken, bazı transferlerin gerçekleşme olasılığı düşük olarak değerlendirildi.
Süleyman Rodop tarafından açıklanan iddialara göre PSG forması giyen dünyaca ünlü futbolcu Marco Asensio için Galatasaray harekete geçti. Rodop, bu transferin zorluğuna dikkat çekerek “Galatasaray, Asensio için iletişime geçti. Zor bir transfer, ancak üzerinde çalışılıyor” dedi.

Galatasaray'ın transfer listesi şu şekilde:

Mamadou Sangare

Rodop, Mamadou Sangare ile ilgili spekülasyonlara yanıt vererek “Galatasaray’ın Sangare ile herhangi bir görüşmesi olmadı. Bu isim gündemimizde yer almıyor” ifadelerini kullandı.

Ola Aina

İngiltere’nin dikkat çeken oyuncularından Ola Aina’nın transferi hakkında da bilgi veren Rodop, “Oyuncunun Haziran ayında sözleşmesi sona eriyor. Aina, bu süreyi beklemek istiyor ve şu an transfer olasılığı düşük” dedi.

Axel Disasi

Galatasaray’ın transfer listesinde yer alan Axel Disasi ile ilgili görüşmelerin gerçekleştiğini belirten Rodop “Şartlar soruldu ancak durum şu an beklemede. Galatasaray’ın önceliği ise Skriniar” açıklamasını yaptı.

Elye Wahi

Genç yetenek Elye Wahi için de girişimlerde bulunan Galatasaray’ın transferde zorlandığını belirten Rodop “Oyuncunun şartları soruldu ancak bu transferin gerçekleşmesi çok zor görünüyor” ifadelerini kullandı.

Igor Jesus

Galatasaray’ın transfer listesinde yer alan Igor Jesus hakkında konuşan Rodop “Takip edilen bir isim ancak transferin kolay gerçekleşecek bir süreç olmadığını öğrendim” dedi.

Amine Gouiri

Fransız oyuncu Amine Gouiri ile de görüşmeler yapıldığını ifade eden Rodop “Gouiri, öncelikli bir hedef değil ancak fiyatı uygun olduğu takdirde transfer gündeme gelebilir'' dedi.
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