Galatasaray puan kaybetti: Rıdvan Dilmen şampiyon olacak takımı açıkladı

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
BMM Dijital Mecralar Komisyonu Toplantısı'nda Hüseyin Yayman'ın telefon trafiği
07:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat tutuklandı
09:06
115 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:07
14 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
14 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
TRT’ye ait Tabii lisanssız yayın mı yapıyor?
12:05
83 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:29
2 dk
HABER MASASI
‘’OKB ve Takıntı nedir ? Uzman Psikolog Aysu Çelenoğlu anlatıyor.
13:31
35 dk
HAFTANIN KEYFİ
Yapay zeka konulu filmler
14:05
51 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
MELİS ELMEN'LE ÇALIŞMA HAYATIM
SGK Uzmanı Melis Elmen: Aile hekimleri mesai dışında ücreti karşılığında hizmet sunabilecek
15:06
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Gazze ateşkesinin detayları
16:05
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
6 dk
DUAYEN GAZETECİ
32. Gün programı ile Türkiye'nin gündemine oturmuştu
17:41
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
10 dk
MÜZİĞİN HÜZÜNLÜ SESİ
Efsanevi müzisyenin hayatı Mısır güzellik kraliçesi seçilmesiyle değişti
18:15
13 dk
EN ÇOK OKUNAN 5 HABER
Türkiye neyi takip etti?
18:31
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
6 dk
BÖLGENİN KALBİ
Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi
19:07
83 dk
SESLİ HABER
NATO’dan Avrupa’nın doğusunda dev tatbikat
07:20
2 dk
SESLİ HABER
Eski İngiltere Savunma Bakan Yardımcısı, çocuk istismarı şüphesiyle gözaltına alındı
08:14
1 dk
SESLİ HABER
Lavrov: ABD, TürkAkım doğalgaz boru hattını devre dışı bırakmak istiyor
08:37
1 dk
SESLİ HABER
Dolandırıcılıktan korunmanızı sağlıyor: ATM'de bu şifreleri tercih etmeyin
09:04
3 dk
ÖZEL HABER
İBB açıkladı: Toplu ulaşıma zam
09:22
3 dk
ÖZEL HABER
Bebek bezinde bile var: Pestisit nedir? Nasıl temizlenir?
09:43
4 dk
SESLİ HABER
Trump’ın mesajları sonrası Grönland Başbakanı konuştu: İşbirliğine hazırız
10:04
2 dk
SESLİ HABER
Rusya Savunma Bakanlığı: Kiev rejimi, TürkAkım’a saldırmaya çalıştı
10:21
2 dk
ÖZEL HABER
Son 5 yılda yüzde 669.23 zamlandı
10:40
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
1 dk
SESLİ HABER
Ayasofya'nın yer altındaki sırları aydınlanıyor
11:09
4 dk
SESLİ HABER
Lavrov : 'Rusya, Ortadoğu'dan çıkmayacak'
11:25
7 dk
SESLİ HABER
Bu baharat sağlıklı yaşamın 'gizli kahramanı'
11:43
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
1 dk
ÖZEL HABER
Tarih verildi: Bu kişiler daha fazla fatura ödeyecek
12:24
4 dk
EN ÇOK OKUNAN 5 HABER
Türkiye neyi takip etti?
12:39
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
1 dk
ÖZEL HABER
Menzil cemaatinin en büyük korkusu ortaya çıktı
13:09
29 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
1 dk
ÖZEL HABER
Gazeteci Karan: ‘Ukrayna’nın TürkAkım saldırısı ekonomik terörizmdir’
14:11
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
SESLİ HABER
Beyaz yakalılardan 4 kat fazla kazanıyorlar: Mesleği yapabilmek için bunları gözden çıkarmak gerek
16:09
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
1 dk
ÖZEL HABER
Menajerlik sektöründe tekelleşme iddiaları: Yüksek rantın arkasında ne var?
17:10
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
- Sputnik Türkiye, 1920
SPOR
Futbol turnuvalarından uluslararası karşılaşmalara, dünyanın her noktasından spor hakkında her şey.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250118/galatasaray-puan-kaybetti-ridvan-dilmen-sampiyon-olacak-takimi-acikladi-1092810616.html
Galatasaray puan kaybetti: Rıdvan Dilmen şampiyon olacak takımı açıkladı
Galatasaray puan kaybetti: Rıdvan Dilmen şampiyon olacak takımı açıkladı
Sputnik Türkiye
Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Galatasaray, deplasmanda Hatayspor ile 1-1 berabere kaldı. Maçı değerlendiren ünlü yorumcu Rıdvan Dilmen, şampiyonluk... 18.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-18T00:09+0300
2025-01-18T00:17+0300
spor
rıdvan dilmen
galatasaray
fenerbahçe
beşiktaş
beşiktaş jimnastik kulübü
trabzonspor
süper lig
trendyol süper lig
futbol
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/09/08/1048721063_0:0:2396:1348_1920x0_80_0_0_50f964401c0fe691af6463d30ca4e7e4.png
Rıdvan Dilmen, Galatasaray'ın Hatayspor ile 1-1 berabere kalmasının ardından şampiyon olacak takımı duyurdu.Rıdvan Dilmen, Galatasaray'ın Hatayspor ile 1-1 berabere kaldığı maçı HT Spor'a değerlendirdi. Galatasaray’ın şampiyonluk yolunda yaşadığı puan kaybını, 2024-2025 sezonunun en büyük sürprizi olarak nitelendirdi. Dilmen, Hatayspor’un direnç gösterdiğini ve kongre sonrası yeni bir başlangıç yaptığını belirtti. '90 puan alan takım şampiyon olur'Fenerbahçe’nin, Galatasaray’ın puan kaybını fırsat bilerek şampiyonluk yarışında öne çıkacağını belirten Rıdvan Dilmen şu ifadeleri kullandı:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250117/galatasaray-hatayspor-macinda-penalti-beklentisi-yabanci-var-ilk-macta-tartisma-yaratti-1092809426.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/09/08/1048721063_326:0:2123:1348_1920x0_80_0_0_a1eea935a534f4cd140960215b60a088.png
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
rıdvan dilmen, galatasaray, fenerbahçe, beşiktaş, beşiktaş jimnastik kulübü, trabzonspor, süper lig, trendyol süper lig, futbol, türkiye futbol federasyonu (tff), futbol maçı, maç, maç yayını
rıdvan dilmen, galatasaray, fenerbahçe, beşiktaş, beşiktaş jimnastik kulübü, trabzonspor, süper lig, trendyol süper lig, futbol, türkiye futbol federasyonu (tff), futbol maçı, maç, maç yayını

Galatasaray puan kaybetti: Rıdvan Dilmen şampiyon olacak takımı açıkladı

00:09 18.01.2025 (güncellendi: 00:17 18.01.2025)
© Fotoğraf : YouTubeRıdvan Dilmen
Rıdvan Dilmen - Sputnik Türkiye, 1920, 18.01.2025
© Fotoğraf : YouTube
Abone ol
Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Galatasaray, deplasmanda Hatayspor ile 1-1 berabere kaldı. Maçı değerlendiren ünlü yorumcu Rıdvan Dilmen, şampiyonluk yarışı ve Galatasaray’ın performansı hakkında dikkat çekici yorumlarda bulundu.
Rıdvan Dilmen, Galatasaray'ın Hatayspor ile 1-1 berabere kalmasının ardından şampiyon olacak takımı duyurdu.
Rıdvan Dilmen, Galatasaray'ın Hatayspor ile 1-1 berabere kaldığı maçı HT Spor'a değerlendirdi. Galatasaray’ın şampiyonluk yolunda yaşadığı puan kaybını, 2024-2025 sezonunun en büyük sürprizi olarak nitelendirdi. Dilmen, Hatayspor’un direnç gösterdiğini ve kongre sonrası yeni bir başlangıç yaptığını belirtti.

'90 puan alan takım şampiyon olur'

Fenerbahçe’nin, Galatasaray’ın puan kaybını fırsat bilerek şampiyonluk yarışında öne çıkacağını belirten Rıdvan Dilmen şu ifadeleri kullandı:

2024-2025 sezonunun en büyük sürpriz sonucu oldu. Bunun altını çizmekte fayda var. Açıkçası ben de dahil herkes Galatasaray'ın hanesine 3 puan yazmıştı. En az 7-8 tane net gol pozisyonu var. Hatayspor kongreye gitti ve Murat Şahin'le yeni bir başlangıç yaptı, direnç göstermek isteyecekti. Jose Mourinho ve Fenerbahçe'nin de hesapları Galatasaray'ın puan kaybı üzerineydi ama bu maç değil bence. Beklenmedik puan kaybı da yarınki Adana Demirspor maçını en az dört farklı galibiyete götüreceğinin göstergesi oldu. Son iki haftadır 11 puan geriden gelen bir Fenerbahçe'den 22:00 itibariyle başka türlü yatağa giren bir oyuncu grubu, teknik direktör ve camia olacak. Futbol böyle. Galatasaray puan da kaybedecek. Benim hesaplarıma göre 90 puanı alan takımın rahat şampiyon olacağını düşünüyorum. Geçen seneki gibi 99'ların 102'lerin değil biraz daha aşağısında olabileceğini düşünüyorum.

Galatasaray - Sputnik Türkiye, 1920, 17.01.2025
SPOR
Galatasaray-Hatayspor maçında penaltı beklentisi: Yabancı VAR ilk maçta tartışma yarattı
Dün, 22:42
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала