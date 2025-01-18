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Galatasaray puan kaybetti: Rıdvan Dilmen şampiyon olacak takımı açıkladı
Galatasaray puan kaybetti: Rıdvan Dilmen şampiyon olacak takımı açıkladı
Sputnik Türkiye
Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Galatasaray, deplasmanda Hatayspor ile 1-1 berabere kaldı. Maçı değerlendiren ünlü yorumcu Rıdvan Dilmen, şampiyonluk... 18.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-18T00:09+0300
2025-01-18T00:09+0300
2025-01-18T00:17+0300
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Rıdvan Dilmen, Galatasaray'ın Hatayspor ile 1-1 berabere kalmasının ardından şampiyon olacak takımı duyurdu.Rıdvan Dilmen, Galatasaray'ın Hatayspor ile 1-1 berabere kaldığı maçı HT Spor'a değerlendirdi. Galatasaray’ın şampiyonluk yolunda yaşadığı puan kaybını, 2024-2025 sezonunun en büyük sürprizi olarak nitelendirdi. Dilmen, Hatayspor’un direnç gösterdiğini ve kongre sonrası yeni bir başlangıç yaptığını belirtti. '90 puan alan takım şampiyon olur'Fenerbahçe’nin, Galatasaray’ın puan kaybını fırsat bilerek şampiyonluk yarışında öne çıkacağını belirten Rıdvan Dilmen şu ifadeleri kullandı:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250117/galatasaray-hatayspor-macinda-penalti-beklentisi-yabanci-var-ilk-macta-tartisma-yaratti-1092809426.html
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rıdvan dilmen, galatasaray, fenerbahçe, beşiktaş, beşiktaş jimnastik kulübü, trabzonspor, süper lig, trendyol süper lig, futbol, türkiye futbol federasyonu (tff), futbol maçı, maç, maç yayını
Galatasaray puan kaybetti: Rıdvan Dilmen şampiyon olacak takımı açıkladı
00:09 18.01.2025 (güncellendi: 00:17 18.01.2025)
Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Galatasaray, deplasmanda Hatayspor ile 1-1 berabere kaldı. Maçı değerlendiren ünlü yorumcu Rıdvan Dilmen, şampiyonluk yarışı ve Galatasaray’ın performansı hakkında dikkat çekici yorumlarda bulundu.
Rıdvan Dilmen, Galatasaray'ın Hatayspor ile 1-1 berabere kalmasının ardından şampiyon olacak takımı duyurdu.
Rıdvan Dilmen, Galatasaray'ın Hatayspor ile 1-1 berabere kaldığı maçı HT Spor'a değerlendirdi. Galatasaray’ın şampiyonluk yolunda yaşadığı puan kaybını, 2024-2025 sezonunun en büyük sürprizi olarak nitelendirdi. Dilmen, Hatayspor’un direnç gösterdiğini ve kongre sonrası yeni bir başlangıç yaptığını belirtti.
'90 puan alan takım şampiyon olur'
Fenerbahçe’nin, Galatasaray’ın puan kaybını fırsat bilerek şampiyonluk yarışında öne çıkacağını belirten Rıdvan Dilmen şu ifadeleri kullandı:
2024-2025 sezonunun en büyük sürpriz sonucu oldu. Bunun altını çizmekte fayda var. Açıkçası ben de dahil herkes Galatasaray'ın hanesine 3 puan yazmıştı. En az 7-8 tane net gol pozisyonu var. Hatayspor kongreye gitti ve Murat Şahin'le yeni bir başlangıç yaptı, direnç göstermek isteyecekti. Jose Mourinho ve Fenerbahçe'nin de hesapları Galatasaray'ın puan kaybı üzerineydi ama bu maç değil bence. Beklenmedik puan kaybı da yarınki Adana Demirspor maçını en az dört farklı galibiyete götüreceğinin göstergesi oldu. Son iki haftadır 11 puan geriden gelen bir Fenerbahçe'den 22:00 itibariyle başka türlü yatağa giren bir oyuncu grubu, teknik direktör ve camia olacak. Futbol böyle. Galatasaray puan da kaybedecek. Benim hesaplarıma göre 90 puanı alan takımın rahat şampiyon olacağını düşünüyorum. Geçen seneki gibi 99'ların 102'lerin değil biraz daha aşağısında olabileceğini düşünüyorum.