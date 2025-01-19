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Fenerbahçe, Adana Demirspor'u 4-0 mağlup etti
Fenerbahçe, Adana Demirspor'u 4-0 mağlup etti
Sputnik Türkiye
Süper Lig’in 20. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Adana Demirspor’u 4-0 mağlup ederek şampiyonluk yarışında önemli bir galibiyet aldı. Karşılaşmanın ilk... 19.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-19T21:06+0300
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Trendyol Süper Lig’in 20. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Adana Demirspor’u 4-0 mağlup ederek şampiyonluk yarışında önemli bir galibiyet aldı.Yeni Adana Stadyumu’nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlanırken, Fenerbahçe ikinci yarıda farka koştu. Sarı-lacivertli ekibin gollerini 69. ve 71. dakikalarda En Nesry, 74. dakikada Edin Dzeko, 90+1. dakikada ise Cenk Tosun kaydetti.VAR ve kırmızı kart damga vurduMaçın 50. dakikasında En Nesry’nin ve 63. dakikada İrfan Can Kahveci’nin attığı goller, VAR incelemesi sonucu iptal edildi. Adana Demirspor ise 56. dakikada Yusuf Barasi’nin sert faulü nedeniyle 10 kişi kaldı. Yusuf, hakem Halil Umut Meler tarafından direkt kırmızı kartla oyun dışı bırakıldı.Galatasaray ile fark 6'ya indiBu galibiyetle Fenerbahçe puanını 45’e yükseltti ve 51 puanla lider durumda olan Galatasaray ile arasındaki farkı 6’ya indirdi. Adana Demirspor ise 5 puanda kalarak ligin son sırasındaki yerini korudu.
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fenerbahçe, fenerbahçe spor kulübü, adana, adana demirspor, adana valiliği, adana emniyet müdürlüğü

Fenerbahçe, Adana Demirspor'u 4-0 mağlup etti

21:06 19.01.2025 (güncellendi: 21:56 19.01.2025)
© AA / Eren BozkurtFenerbahçe
Fenerbahçe - Sputnik Türkiye, 1920, 19.01.2025
© AA / Eren Bozkurt
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Süper Lig’in 20. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Adana Demirspor’u 4-0 mağlup ederek şampiyonluk yarışında önemli bir galibiyet aldı. Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz tamamlanırken, Fenerbahçe ikinci yarıda farka koştu. Sarı-lacivertli ekibin gollerini 69. ve 71. dakikalarda En Nesry, 74. dakikada Dzeko, 90+1. dakikada ise Cenk Tosun kaydetti.
Trendyol Süper Lig’in 20. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Adana Demirspor’u 4-0 mağlup ederek şampiyonluk yarışında önemli bir galibiyet aldı.
Yeni Adana Stadyumu’nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlanırken, Fenerbahçe ikinci yarıda farka koştu. Sarı-lacivertli ekibin gollerini 69. ve 71. dakikalarda En Nesry, 74. dakikada Edin Dzeko, 90+1. dakikada ise Cenk Tosun kaydetti.

VAR ve kırmızı kart damga vurdu

Maçın 50. dakikasında En Nesry’nin ve 63. dakikada İrfan Can Kahveci’nin attığı goller, VAR incelemesi sonucu iptal edildi. Adana Demirspor ise 56. dakikada Yusuf Barasi’nin sert faulü nedeniyle 10 kişi kaldı. Yusuf, hakem Halil Umut Meler tarafından direkt kırmızı kartla oyun dışı bırakıldı.

Galatasaray ile fark 6'ya indi

Bu galibiyetle Fenerbahçe puanını 45’e yükseltti ve 51 puanla lider durumda olan Galatasaray ile arasındaki farkı 6’ya indirdi. Adana Demirspor ise 5 puanda kalarak ligin son sırasındaki yerini korudu.
Fenerbahçe - Sputnik Türkiye, 1920, 19.01.2025
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