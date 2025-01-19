https://anlatilaninotesi.com.tr/20250119/adana-demirspor-fenerbahce-macinda-dzekodan-penalti-isyani-yabanci-var-hakemi-vermedi-1092843111.html

Adana Demirspor Fenerbahçe maçında Dzeko'dan penaltı isyanı: Yabancı VAR hakemi vermedi

Adana Demirspor Fenerbahçe maçında Dzeko'dan penaltı isyanı: Yabancı VAR hakemi vermedi

Sputnik Türkiye

Trendyol Süper Lig’in 20. haftasında oynanan Adana Demirspor - Fenerbahçe karşılaşmasında yaşanan penaltı pozisyonu gündem oldu. Sarı-lacivertli takımın... 19.01.2025, Sputnik Türkiye

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Adana Demirspor - Fenerbahçe maçında, Edin Dzeko'nun penaltı beklentisi karşılık bulmadı.Karşılaşmanın ikinci yarısında Fenerbahçe’nin kullandığı korner atışında, ceza sahasında Dzeko ile Adana Demirspor savunma oyuncusu Tolga arasında fiziksel mücadele yaşandı. İlk pozisyonda hafif bir temasla yerde kalan Dzeko, penaltı bekledi. Fenerbahçe cephesi pozisyonda penaltı beklerken, hakem Meler oyunu devam ettirdi. Yabancı VAR hakemi Danimarkalı Sandi Putros’dan da penaltı kararı çıkmadı.VAR müdahale etmediHakem Halil Umut Meler’in pozisyonu devam ettirmesi sonrası gözler Video Yardımcı Hakem (VAR) odasına çevrildi. VAR hakemi Danimarkalı Sandi Putros’un herhangi bir inceleme çağrısı yapmaması, Fenerbahçeli oyuncular ve teknik heyet tarafından tepkiyle karşılandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250119/fenerbahce-macinda-danimarkali-hakem-var-1092838744.html

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