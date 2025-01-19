https://anlatilaninotesi.com.tr/20250119/adana-demirspor-fenerbahce-macinda-dzekodan-penalti-isyani-yabanci-var-hakemi-vermedi-1092843111.html
Adana Demirspor Fenerbahçe maçında Dzeko'dan penaltı isyanı: Yabancı VAR hakemi vermedi
Adana Demirspor Fenerbahçe maçında Dzeko'dan penaltı isyanı: Yabancı VAR hakemi vermedi
Sputnik Türkiye
Trendyol Süper Lig’in 20. haftasında oynanan Adana Demirspor - Fenerbahçe karşılaşmasında yaşanan penaltı pozisyonu gündem oldu. Sarı-lacivertli takımın... 19.01.2025, Sputnik Türkiye
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Adana Demirspor - Fenerbahçe maçında, Edin Dzeko'nun penaltı beklentisi karşılık bulmadı.Karşılaşmanın ikinci yarısında Fenerbahçe’nin kullandığı korner atışında, ceza sahasında Dzeko ile Adana Demirspor savunma oyuncusu Tolga arasında fiziksel mücadele yaşandı. İlk pozisyonda hafif bir temasla yerde kalan Dzeko, penaltı bekledi. Fenerbahçe cephesi pozisyonda penaltı beklerken, hakem Meler oyunu devam ettirdi. Yabancı VAR hakemi Danimarkalı Sandi Putros’dan da penaltı kararı çıkmadı.VAR müdahale etmediHakem Halil Umut Meler’in pozisyonu devam ettirmesi sonrası gözler Video Yardımcı Hakem (VAR) odasına çevrildi. VAR hakemi Danimarkalı Sandi Putros’un herhangi bir inceleme çağrısı yapmaması, Fenerbahçeli oyuncular ve teknik heyet tarafından tepkiyle karşılandı.
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adana demirspor - fenerbahçe maçı izle, adana demirspor - fenerbahçe özet, adana demirspor - fenerbahçe beinsports 1
adana demirspor - fenerbahçe maçı izle, adana demirspor - fenerbahçe özet, adana demirspor - fenerbahçe beinsports 1
Adana Demirspor Fenerbahçe maçında Dzeko'dan penaltı isyanı: Yabancı VAR hakemi vermedi
20:43 19.01.2025 (güncellendi: 20:47 19.01.2025)
Trendyol Süper Lig’in 20. haftasında oynanan Adana Demirspor - Fenerbahçe karşılaşmasında yaşanan penaltı pozisyonu gündem oldu. Sarı-lacivertli takımın deneyimli oyuncusu Edin Dzeko, korner sırasında ceza sahasında yaşanan bir pozisyonda yerde kaldı. Fenerbahçe cephesi, hakem Halil Umut Meler’den penaltı kararı bekledi ancak oyun devam etti.
Adana Demirspor - Fenerbahçe maçında, Edin Dzeko'nun penaltı beklentisi karşılık bulmadı.
Karşılaşmanın ikinci yarısında Fenerbahçe’nin kullandığı korner atışında, ceza sahasında Dzeko ile Adana Demirspor savunma oyuncusu Tolga arasında fiziksel mücadele yaşandı. İlk pozisyonda hafif bir temasla yerde kalan Dzeko, penaltı bekledi. Fenerbahçe cephesi pozisyonda penaltı beklerken, hakem Meler oyunu devam ettirdi. Yabancı VAR hakemi Danimarkalı Sandi Putros’dan da penaltı kararı çıkmadı.
Hakem Halil Umut Meler’in pozisyonu devam ettirmesi sonrası gözler Video Yardımcı Hakem (VAR) odasına çevrildi. VAR hakemi Danimarkalı Sandi Putros’un herhangi bir inceleme çağrısı yapmaması, Fenerbahçeli oyuncular ve teknik heyet tarafından tepkiyle karşılandı.