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Batuhan Karadeniz hakkında kırmızı bülten çıkarıldı
Batuhan Karadeniz hakkında kırmızı bülten çıkarıldı
Sputnik Türkiye
Eski futbolcu Batuhan Karadeniz hakkında yasa dışı bahis soruşturması kapsamında kırmızı bülten çıkarıldı. 31.12.2024, Sputnik Türkiye
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batuhan karadeniz
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Yasadışı bahis soruşturmasının şüphelileri arasında yer alan eski futbolcu Batuhan Karadeniz hakkında kırmızı bültenle yakalama kararı çıkarıldı.Soruşturma kapsamında aralarında ünlü isimlerinde bulunduğu çok sayıda kişiye operasyon düzenlenmiş ve yargı süreçleri başlamıştı.Karadeniz'in ise yurt dışında olduğu belirlenmişti.Bu kapsamda Türkiye'nin Interpol'e yönelik talepleri sonucunda Karadeniz hakkında kırmızı bülten çıkarıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241113/fenomen-ibrahim-yilmaz-ve-batuhan-karadenizin-sosyal-medya-hesaplari-kapatildi-1090359493.html
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batuhan karadeniz, kırmızı bülten, yasadışı bahis
batuhan karadeniz, kırmızı bülten, yasadışı bahis

Batuhan Karadeniz hakkında kırmızı bülten çıkarıldı

12:47 31.12.2024
© İHA / ELYESA KARATEPE-AW200951batuhan karadeniz
batuhan karadeniz - Sputnik Türkiye, 1920, 31.12.2024
© İHA / ELYESA KARATEPE-AW200951
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Eski futbolcu Batuhan Karadeniz hakkında yasa dışı bahis soruşturması kapsamında kırmızı bülten çıkarıldı.
Yasadışı bahis soruşturmasının şüphelileri arasında yer alan eski futbolcu Batuhan Karadeniz hakkında kırmızı bültenle yakalama kararı çıkarıldı.
Soruşturma kapsamında aralarında ünlü isimlerinde bulunduğu çok sayıda kişiye operasyon düzenlenmiş ve yargı süreçleri başlamıştı.
Karadeniz'in ise yurt dışında olduğu belirlenmişti.
Bu kapsamda Türkiye'nin Interpol'e yönelik talepleri sonucunda Karadeniz hakkında kırmızı bülten çıkarıldı.
Mehmet Ali Erbil - Sputnik Türkiye, 1920, 13.11.2024
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13 Kasım, 18:27
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