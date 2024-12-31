https://anlatilaninotesi.com.tr/20241231/batuhan-karadeniz-hakkinda-kirmizi-bulten-cikarildi-1092211073.html

Batuhan Karadeniz hakkında kırmızı bülten çıkarıldı

Batuhan Karadeniz hakkında kırmızı bülten çıkarıldı

Sputnik Türkiye

Eski futbolcu Batuhan Karadeniz hakkında yasa dışı bahis soruşturması kapsamında kırmızı bülten çıkarıldı. 31.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-31T12:47+0300

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türkiye

batuhan karadeniz

kırmızı bülten

yasadışı bahis

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Yasadışı bahis soruşturmasının şüphelileri arasında yer alan eski futbolcu Batuhan Karadeniz hakkında kırmızı bültenle yakalama kararı çıkarıldı.Soruşturma kapsamında aralarında ünlü isimlerinde bulunduğu çok sayıda kişiye operasyon düzenlenmiş ve yargı süreçleri başlamıştı.Karadeniz'in ise yurt dışında olduğu belirlenmişti.Bu kapsamda Türkiye'nin Interpol'e yönelik talepleri sonucunda Karadeniz hakkında kırmızı bülten çıkarıldı.

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batuhan karadeniz, kırmızı bülten, yasadışı bahis