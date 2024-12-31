https://anlatilaninotesi.com.tr/20241231/batuhan-karadeniz-hakkinda-kirmizi-bulten-cikarildi-1092211073.html
Batuhan Karadeniz hakkında kırmızı bülten çıkarıldı
Batuhan Karadeniz hakkında kırmızı bülten çıkarıldı
Sputnik Türkiye
Eski futbolcu Batuhan Karadeniz hakkında yasa dışı bahis soruşturması kapsamında kırmızı bülten çıkarıldı. 31.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-31T12:47+0300
2024-12-31T12:47+0300
2024-12-31T12:47+0300
türkiye
batuhan karadeniz
kırmızı bülten
yasadışı bahis
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Yasadışı bahis soruşturmasının şüphelileri arasında yer alan eski futbolcu Batuhan Karadeniz hakkında kırmızı bültenle yakalama kararı çıkarıldı.Soruşturma kapsamında aralarında ünlü isimlerinde bulunduğu çok sayıda kişiye operasyon düzenlenmiş ve yargı süreçleri başlamıştı.Karadeniz'in ise yurt dışında olduğu belirlenmişti.Bu kapsamda Türkiye'nin Interpol'e yönelik talepleri sonucunda Karadeniz hakkında kırmızı bülten çıkarıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241113/fenomen-ibrahim-yilmaz-ve-batuhan-karadenizin-sosyal-medya-hesaplari-kapatildi-1090359493.html
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batuhan karadeniz, kırmızı bülten, yasadışı bahis
batuhan karadeniz, kırmızı bülten, yasadışı bahis
Batuhan Karadeniz hakkında kırmızı bülten çıkarıldı
Eski futbolcu Batuhan Karadeniz hakkında yasa dışı bahis soruşturması kapsamında kırmızı bülten çıkarıldı.
Yasadışı bahis soruşturmasının şüphelileri arasında yer alan eski futbolcu Batuhan Karadeniz hakkında kırmızı bültenle yakalama kararı çıkarıldı.
Soruşturma kapsamında aralarında ünlü isimlerinde bulunduğu çok sayıda kişiye operasyon düzenlenmiş ve yargı süreçleri başlamıştı.
Karadeniz'in ise yurt dışında olduğu belirlenmişti.
Bu kapsamda Türkiye'nin Interpol'e yönelik talepleri sonucunda Karadeniz hakkında kırmızı bülten çıkarıldı.