https://anlatilaninotesi.com.tr/20250119/fenerbahce-macinda-danimarkali-hakem-var-1092838744.html
Fenerbahçe maçında Danimarkalı hakem VAR
Fenerbahçe maçında Danimarkalı hakem VAR
Sputnik Türkiye
Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında bugün oynanacak Adana Demirspor - Fenerbahçe maçının Video Yardımcı Hakemi (VAR) Danimarkalı hakem Sandi Putros oldu. 19.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-19T16:29+0300
2025-01-19T16:29+0300
2025-01-19T16:29+0300
spor
danimarka futbol federasyonu (dbu)
merkez hakem kurulu (mhk)
var
fenerbahçe
adana demirspor
video yardımcı hakem (var)
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/01/13/1092838589_0:0:481:270_1920x0_80_0_0_5ed3955fd2a76a60669e7124302b1cb5.jpg
Merkez Hakem Kurulu, bugün oynanacak Adana Demirspor - Fenerbahçe maçının Video Yardımcı Hakemi (VAR) Danimarkalı hakem Sandi Putros olduğunu duyurdu. Müsabakada VAR koltuğundaki Danimarka Futbol Federasyonu’ndan hakem Sandi Putros’a AVAR’da Abdullah Buğra Taşkınsoy eşlik edecek.Maçı hakem Halil Umut Meler yönetecek. Meler’in yardımcıları ise Süleyman Özay ile Mustafa Savranlar olacak. Karşılaşmanın 4. hakemi ise Ayberk Demirbaş olacak. Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında bugün oynanacak Konyaspor - Kasımpaşa maçının VAR'ı Portekizli Helder Malheiro ve Eyüpspor - Alanyaspor maçının VAR'ı ise İspanyol Adrian Cordero Vega oldu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250119/3-puana-gozunu-diken-jose-mourinhonun-adana-demirspor-maci-icin-muhtemel-11i-1092835297.html
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danimarka futbol federasyonu (dbu), merkez hakem kurulu (mhk), var, fenerbahçe, adana demirspor, video yardımcı hakem (var)
danimarka futbol federasyonu (dbu), merkez hakem kurulu (mhk), var, fenerbahçe, adana demirspor, video yardımcı hakem (var)
Fenerbahçe maçında Danimarkalı hakem VAR
Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında bugün oynanacak Adana Demirspor - Fenerbahçe maçının Video Yardımcı Hakemi (VAR) Danimarkalı hakem Sandi Putros oldu.
Merkez Hakem Kurulu, bugün oynanacak Adana Demirspor - Fenerbahçe maçının Video Yardımcı Hakemi (VAR) Danimarkalı hakem Sandi Putros olduğunu duyurdu. Müsabakada VAR koltuğundaki Danimarka Futbol Federasyonu’ndan hakem Sandi Putros’a AVAR’da Abdullah Buğra Taşkınsoy eşlik edecek.
Maçı hakem Halil Umut Meler yönetecek. Meler’in yardımcıları ise Süleyman Özay ile Mustafa Savranlar olacak. Karşılaşmanın 4. hakemi ise Ayberk Demirbaş olacak. Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında bugün oynanacak Konyaspor - Kasımpaşa maçının VAR'ı Portekizli Helder Malheiro ve Eyüpspor - Alanyaspor maçının VAR'ı ise İspanyol Adrian Cordero Vega oldu.