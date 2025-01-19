https://anlatilaninotesi.com.tr/20250119/fenerbahce-macinda-danimarkali-hakem-var-1092838744.html

Fenerbahçe maçında Danimarkalı hakem VAR

Fenerbahçe maçında Danimarkalı hakem VAR

Sputnik Türkiye

Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında bugün oynanacak Adana Demirspor - Fenerbahçe maçının Video Yardımcı Hakemi (VAR) Danimarkalı hakem Sandi Putros oldu. 19.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-19T16:29+0300

2025-01-19T16:29+0300

2025-01-19T16:29+0300

spor

danimarka futbol federasyonu (dbu)

merkez hakem kurulu (mhk)

var

fenerbahçe

adana demirspor

video yardımcı hakem (var)

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Merkez Hakem Kurulu, bugün oynanacak Adana Demirspor - Fenerbahçe maçının Video Yardımcı Hakemi (VAR) Danimarkalı hakem Sandi Putros olduğunu duyurdu. Müsabakada VAR koltuğundaki Danimarka Futbol Federasyonu’ndan hakem Sandi Putros’a AVAR’da Abdullah Buğra Taşkınsoy eşlik edecek.Maçı hakem Halil Umut Meler yönetecek. Meler’in yardımcıları ise Süleyman Özay ile Mustafa Savranlar olacak. Karşılaşmanın 4. hakemi ise Ayberk Demirbaş olacak. Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında bugün oynanacak Konyaspor - Kasımpaşa maçının VAR'ı Portekizli Helder Malheiro ve Eyüpspor - Alanyaspor maçının VAR'ı ise İspanyol Adrian Cordero Vega oldu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250119/3-puana-gozunu-diken-jose-mourinhonun-adana-demirspor-maci-icin-muhtemel-11i-1092835297.html

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Sputnik Türkiye

danimarka futbol federasyonu (dbu), merkez hakem kurulu (mhk), var, fenerbahçe, adana demirspor, video yardımcı hakem (var)