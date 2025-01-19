https://anlatilaninotesi.com.tr/20250119/1-haftada-3-milyon-arac-denetimden-gecti-475-bin-kisiye-islem-yapildi-1092830781.html

1 haftada 3 milyon araç denetimden geçti: 475 bin kişiye işlem yapıldı

1 haftada 3 milyon araç denetimden geçti: 475 bin kişiye işlem yapıldı

Sputnik Türkiye

Bir haftada 2,9 milyon araç denetlendi, 474 bin sürücüye ceza uygulandı. 19.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-19T09:14+0300

2025-01-19T09:14+0300

2025-01-19T09:14+0300

türkiye

ali yerlikaya

trafik

trafik kazası

trafik kontrolü

trafik ihlali

içişleri bakanlığı

çakar

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 9-16 Ocak tarihleri arasında emniyet ve jandarma trafik ekiplerinin 2 milyon 922 bin 854 aracı denetlediğini ve toplam 474 bin 456 sürücüye işlem yapıldığını açıkladı.Yerlikaya, hız ihlali yapan 112 bin 899, emniyet kemeri takmayan 23 bin 95, sürücü belgesiz araç kullanan 13 bin 391 kişinin ceza aldığını belirtti. Ayrıca, uygunsuz çakar kullanan 52 sürücü hakkında işlem yapıldığını ifade etti.Geçen yıl şehirler arası otobüslerde 447 bin 978 sürücüye işlem yapıldığını ve 592 otobüsün ölümlü ya da yaralanmalı kazalara karıştığını hatırlatan Yerlikaya, "Trafik kurallarına uyalım, sevdiklerimize güvenle ulaşalım." dedi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250119/-esenyurtta-oto-yikamacida-silahli-kavga-1-olu--1092830520.html

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Sputnik Türkiye

ali yerlikaya, trafik, trafik kazası, trafik kontrolü, trafik ihlali, içişleri bakanlığı, çakar