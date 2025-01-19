https://anlatilaninotesi.com.tr/20250119/1-haftada-3-milyon-arac-denetimden-gecti-475-bin-kisiye-islem-yapildi-1092830781.html
1 haftada 3 milyon araç denetimden geçti: 475 bin kişiye işlem yapıldı
1 haftada 3 milyon araç denetimden geçti: 475 bin kişiye işlem yapıldı
Sputnik Türkiye
Bir haftada 2,9 milyon araç denetlendi, 474 bin sürücüye ceza uygulandı. 19.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-19T09:14+0300
2025-01-19T09:14+0300
2025-01-19T09:14+0300
türkiye
ali yerlikaya
trafik
trafik kazası
trafik kontrolü
trafik ihlali
içişleri bakanlığı
çakar
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 9-16 Ocak tarihleri arasında emniyet ve jandarma trafik ekiplerinin 2 milyon 922 bin 854 aracı denetlediğini ve toplam 474 bin 456 sürücüye işlem yapıldığını açıkladı.Yerlikaya, hız ihlali yapan 112 bin 899, emniyet kemeri takmayan 23 bin 95, sürücü belgesiz araç kullanan 13 bin 391 kişinin ceza aldığını belirtti. Ayrıca, uygunsuz çakar kullanan 52 sürücü hakkında işlem yapıldığını ifade etti.Geçen yıl şehirler arası otobüslerde 447 bin 978 sürücüye işlem yapıldığını ve 592 otobüsün ölümlü ya da yaralanmalı kazalara karıştığını hatırlatan Yerlikaya, "Trafik kurallarına uyalım, sevdiklerimize güvenle ulaşalım." dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250119/-esenyurtta-oto-yikamacida-silahli-kavga-1-olu--1092830520.html
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ali yerlikaya, trafik, trafik kazası, trafik kontrolü, trafik ihlali, içişleri bakanlığı, çakar
ali yerlikaya, trafik, trafik kazası, trafik kontrolü, trafik ihlali, içişleri bakanlığı, çakar
1 haftada 3 milyon araç denetimden geçti: 475 bin kişiye işlem yapıldı
Bir haftada 2,9 milyon araç denetlendi, 474 bin sürücüye ceza uygulandı.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 9-16 Ocak tarihleri arasında emniyet ve jandarma trafik ekiplerinin 2 milyon 922 bin 854 aracı denetlediğini ve toplam 474 bin 456 sürücüye işlem yapıldığını açıkladı.
Yerlikaya, hız ihlali yapan 112 bin 899, emniyet kemeri takmayan 23 bin 95, sürücü belgesiz araç kullanan 13 bin 391 kişinin ceza aldığını belirtti. Ayrıca, uygunsuz çakar kullanan 52 sürücü hakkında işlem yapıldığını ifade etti.
Geçen yıl şehirler arası otobüslerde 447 bin 978 sürücüye işlem yapıldığını ve 592 otobüsün ölümlü ya da yaralanmalı kazalara karıştığını hatırlatan Yerlikaya, "Trafik kurallarına uyalım, sevdiklerimize güvenle ulaşalım." dedi.