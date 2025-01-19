https://anlatilaninotesi.com.tr/20250119/-esenyurtta-oto-yikamacida-silahli-kavga-1-olu--1092830520.html
Esenyurt'ta oto yıkamacıda silahlı kavga: 1 ölü
Esenyurt'ta oto yıkamacıda silahlı kavga: 1 ölü
Sputnik Türkiye
Oto yıkamacıda çıkan tartışmada bir kişi silahla vurularak hayatını kaybetti, kaçan zanlı için arama çalışmaları sürüyor. 19.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-19T08:45+0300
2025-01-19T08:45+0300
2025-01-19T08:45+0300
türkiye
türkiye
polis
istanbul
araba yıkama
ölüm
şüpheli
şüpheli ölüm
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İstanbul Esenyurt'taki bir oto yıkamacıda, iki kişi arasında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Olayda bir kişi silahla vurularak hayatını kaybetti.Tartışmanın ardından silahla vurulan kişi olay yerinde yaşamını yitirirken, şüpheli iş yerinden koşarak kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.Polis ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye alırken, zanlının kaçarken sokaktaki bir rögar kapağından içeri bir şey attığını tespit etti. Delilin çıkarılması için belediye ekiplerinden destek istendi.Kaçan şüphelinin yakalanması için geniş çaplı bir çalışma başlatıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250119/merkez-bankasi-acikladi-2024te-hangi-illerde-konut-fiyatlari-yatirimcisina-kazandirdi--1092830024.html
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türkiye, polis, istanbul, araba yıkama, ölüm, şüpheli, şüpheli ölüm
türkiye, polis, istanbul, araba yıkama, ölüm, şüpheli, şüpheli ölüm
Esenyurt'ta oto yıkamacıda silahlı kavga: 1 ölü
Oto yıkamacıda çıkan tartışmada bir kişi silahla vurularak hayatını kaybetti, kaçan zanlı için arama çalışmaları sürüyor.
İstanbul Esenyurt'taki bir oto yıkamacıda, iki kişi arasında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Olayda bir kişi silahla vurularak hayatını kaybetti.
Tartışmanın ardından silahla vurulan kişi olay yerinde yaşamını yitirirken, şüpheli iş yerinden koşarak kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Polis ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye alırken, zanlının kaçarken sokaktaki bir rögar kapağından içeri bir şey attığını tespit etti. Delilin çıkarılması için belediye ekiplerinden destek istendi.
Kaçan şüphelinin yakalanması için geniş çaplı bir çalışma başlatıldı.