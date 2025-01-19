https://anlatilaninotesi.com.tr/20250119/-esenyurtta-oto-yikamacida-silahli-kavga-1-olu--1092830520.html

Esenyurt'ta oto yıkamacıda silahlı kavga: 1 ölü

Esenyurt'ta oto yıkamacıda silahlı kavga: 1 ölü

Sputnik Türkiye

Oto yıkamacıda çıkan tartışmada bir kişi silahla vurularak hayatını kaybetti, kaçan zanlı için arama çalışmaları sürüyor. 19.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-19T08:45+0300

2025-01-19T08:45+0300

2025-01-19T08:45+0300

türkiye

türkiye

polis

istanbul

araba yıkama

ölüm

şüpheli

şüpheli ölüm

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İstanbul Esenyurt'taki bir oto yıkamacıda, iki kişi arasında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Olayda bir kişi silahla vurularak hayatını kaybetti.Tartışmanın ardından silahla vurulan kişi olay yerinde yaşamını yitirirken, şüpheli iş yerinden koşarak kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.Polis ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye alırken, zanlının kaçarken sokaktaki bir rögar kapağından içeri bir şey attığını tespit etti. Delilin çıkarılması için belediye ekiplerinden destek istendi.Kaçan şüphelinin yakalanması için geniş çaplı bir çalışma başlatıldı.

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türkiye, polis, istanbul, araba yıkama, ölüm, şüpheli, şüpheli ölüm