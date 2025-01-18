https://anlatilaninotesi.com.tr/20250118/transdinyesterde-enerji-krizi-nedeniyle-yilin-basindan-bu-yana-3-kisi-hayatini-kaybetti-1092827949.html

‘Transdinyester'de enerji krizi nedeniyle yılın başından bu yana 3 kişi hayatını kaybetti’

‘Transdinyester'de enerji krizi nedeniyle yılın başından bu yana 3 kişi hayatını kaybetti’

Sputnik Türkiye

Transdinyester’de enerji krizi nedeniyle yılın başından bu yana karbonmonoksit zehirlenmesi yaşayan 20 kişiden 3’ünün hayatını kaybettiği bildirildi. 18.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-18T21:20+0300

2025-01-18T21:20+0300

2025-01-18T21:19+0300

dünya

transdinyester moldova cumhuriyeti

moldova

kişinev

ukrayna

avrupa

karbonmonoksit

zehirlenme

doğalgaz

vadim krasnoselskiy

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Resmi olarak tanınmayan Transdinyester Moldova Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı basın servisinden yapılan açıklamada, cumhuriyette yılın başından bu yana enerji krizi nedeniyle 3 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.Açıklamada, “Cumhuriyette 1 Ocak'tan bu yana sobalarda kullanılan yakıt ürünlerinden zehirlenen 8 kişiden 2’si hayatını kaybetti. Ayrıca, gaz cihazları kullanımı sonucunda karbonmonoksit zehirlenmesi yaşayan 12 kişiden 1’i yaşamını yitirdi” denildi.Moldova’nın Gazprom'a olan borcunu ödemek istememesi ve Ukrayna'nın transit geçişi durdurması nedeniyle yılın başından bu yana Transdinyester ve Moldova doğalgazdan mahrum kalmış durumda. Kişinev enerji ihtiyacını Avrupa ülkelerinden temin ederken, Transdinyester kendisini tam bir gaz ablukası içinde buldu. Transdinyester topraklarında bulunan Moldova Devlet Bölge Elektrik Santrali, elektrik üretiminde gazdan kömüre geçiş yapmak zorunda kaldı.Daha önce Transdinyester Moldova Cumhuriyeti lideri Vadim Krasnoselskiy, Rusya’nın yakın zamanda insani yardım şeklinde cumhuriyete gaz tedarik edeceğini belirtmişti.Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov ise, Moskova'nın Transdinyester’e bu konuda destek vermeye hazır olduğunu ifade etmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250115/rus-senator-puskov-sandu-moldovayi-enerji-cikmazina-surukledi-1092681566.html

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transdinyester moldova cumhuriyeti, moldova, kişinev, ukrayna, avrupa, karbonmonoksit, zehirlenme, doğalgaz, vadim krasnoselskiy, moskova, gazprom, dmitriy peskov