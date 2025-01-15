https://anlatilaninotesi.com.tr/20250115/rus-senator-puskov-sandu-moldovayi-enerji-cikmazina-surukledi-1092681566.html
Rus senatör Puşkov: Sandu, Moldova'yı enerji çıkmazına sürükledi
Rus senatör Puşkov: Sandu, Moldova'yı enerji çıkmazına sürükledi
Sputnik Türkiye
Rus Senatör Aleksey Puşkov, Moldova Cumhurbaşkanı Sandu’nun ‘Avrupa yolu’ uğruna Moldova'yı enerji çıkmazına sürüklediğini belirtti. 15.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-15T00:00+0300
2025-01-15T00:00+0300
2025-01-14T23:58+0300
dünya
rus senatör aleksey puşkov
federasyon konseyi
moldova
maya sandu
transdinyester
romanya
gazprom
avrupa
ukrayna
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Rusya parlamentosunun üst kanadı Federasyon Konseyi’nin üyesi Aleksey Puşkov, Telegram paylaşımında, Moldova Cumhurbaşkanı Maia Sandu'nun Moldova'yı enerji çıkmazına sürüklediğini, onun liderliğinde ülkenin ‘yanlış yöne’ gittiğini ifade etti.Puşkov, “Maya Sandu, Avrupa yolunda Moldova'yı bir enerji çıkmazına sürükledi. Şimdi de gözyaşları içinde ülke vatandaşlarını elektrik, gaz ve ısınmada mümkün olan her şekilde tasarruf yapmaya çağırıyor. Sandu'dan önce Moldova'da hiç böyle bir şey olmamıştı. Ama bu Soros müridi ‘Avrupa yolu’ uğruna ülkeye neler yapmaz ki! Bu yolun son aşaması Jack Nicholson tarafından ‘The Shining’ filminde net bir şekilde gösteriliyor. Baş karakter soğuk bir gecede bir labirentte kayboluyor. Ve Sandu'nun 'liderliği' altındaki Moldova açıkça yanlış yöne ilerliyor” değerlendirmesinde bulundu.Moldova'da 16 Aralık'tan bu yana enerji sektöründe olağanüstü hal uygulanıyor. Moldova Başbakanı Dorin Recean dahaönce yaptığı açıklamada, Transdinyester topraklarında bulunan Moldova Devlet Bölge Elektrik Santrali’nin Dinyester'in sağ yakası için elektrik üretememesi ve diğer tedarikçilerden yapılan alımların tarifelerde artışa yol açması nedeniyle ülkenin elektrik sıkıntısıyla karşı karşıya kalabileceğini belirtmişti. Energocom ocak ayında Moldova'nın elektrik ihtiyacını yerel üretim ve Romanya'dan ithalat yoluyla karşılayacağını duyurmuştu.Aralık sonunda Gazprom, Moldovagaz'ın borcu nedeniyle 1 Ocak'tan itibaren Moldova'ya gaz tedarikini durduracağını açıklamıştı. Kişinev, Gazprom’a olan 709 milyon dolarlık borcun sadece 8.6 milyon dolarını ödemeyi teklif etmişti. Daha sonra Gazprom, Ukrayna tarafının Rus gazının kendi toprakları üzerinden Avrupa'ya transit geçişine ilişkin anlaşmayı uzatmayı reddetmesi nedeniyle, Rus gazının tedarikinin 1 Ocak'tan itibaren gerçekleştirilemediğini belirtmişti. Bu çerçevede Transdinyester'e gaz sevkiyatı da durmuştu. 1 Ocak'tan itibaren Transdinyester topraklarında bulunan Moldova Devlet Bölge Elektrik Santrali, elektrik üretiminde gazdan kömüre geçiş yapmıştı. Tanınmayan Transdinyester Moldova Cumhuriyeti'nde 3 Ocak'tan itibaren elektrik kesintileri başlamıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250114/zaharova-sozleri-hakkinda-yorum-yapmaktan-kacinan-moldova-disisleri-bakanina-yanit-verdi-1092641141.html
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rus senatör aleksey puşkov, federasyon konseyi, moldova, maya sandu, transdinyester, romanya, gazprom, avrupa, ukrayna, kişinev
rus senatör aleksey puşkov, federasyon konseyi, moldova, maya sandu, transdinyester, romanya, gazprom, avrupa, ukrayna, kişinev
Rus senatör Puşkov: Sandu, Moldova'yı enerji çıkmazına sürükledi
Rus Senatör Aleksey Puşkov, Moldova Cumhurbaşkanı Sandu’nun ‘Avrupa yolu’ uğruna Moldova'yı enerji çıkmazına sürüklediğini belirtti.
Rusya parlamentosunun üst kanadı Federasyon Konseyi’nin üyesi Aleksey Puşkov, Telegram paylaşımında, Moldova Cumhurbaşkanı Maia Sandu'nun Moldova'yı enerji çıkmazına sürüklediğini, onun liderliğinde ülkenin ‘yanlış yöne’ gittiğini ifade etti.
Puşkov, “Maya Sandu, Avrupa yolunda Moldova'yı bir enerji çıkmazına sürükledi. Şimdi de gözyaşları içinde ülke vatandaşlarını elektrik, gaz ve ısınmada mümkün olan her şekilde tasarruf yapmaya çağırıyor. Sandu'dan önce Moldova'da hiç böyle bir şey olmamıştı. Ama bu Soros müridi ‘Avrupa yolu’ uğruna ülkeye neler yapmaz ki! Bu yolun son aşaması Jack Nicholson tarafından ‘The Shining’ filminde net bir şekilde gösteriliyor. Baş karakter soğuk bir gecede bir labirentte kayboluyor. Ve Sandu'nun 'liderliği' altındaki Moldova açıkça yanlış yöne ilerliyor” değerlendirmesinde bulundu.
Moldova'da 16 Aralık'tan bu yana enerji sektöründe olağanüstü hal uygulanıyor. Moldova Başbakanı Dorin Recean dahaönce yaptığı açıklamada, Transdinyester topraklarında bulunan Moldova Devlet Bölge Elektrik Santrali’nin Dinyester'in sağ yakası için elektrik üretememesi ve diğer tedarikçilerden yapılan alımların tarifelerde artışa yol açması nedeniyle ülkenin elektrik sıkıntısıyla karşı karşıya kalabileceğini belirtmişti. Energocom ocak ayında Moldova'nın elektrik ihtiyacını yerel üretim ve Romanya'dan ithalat yoluyla karşılayacağını duyurmuştu.
Aralık sonunda Gazprom, Moldovagaz'ın borcu nedeniyle 1 Ocak'tan itibaren Moldova'ya gaz tedarikini durduracağını açıklamıştı. Kişinev, Gazprom’a olan 709 milyon dolarlık borcun sadece 8.6 milyon dolarını ödemeyi teklif etmişti. Daha sonra Gazprom, Ukrayna tarafının Rus gazının kendi toprakları üzerinden Avrupa'ya transit geçişine ilişkin anlaşmayı uzatmayı reddetmesi nedeniyle, Rus gazının tedarikinin 1 Ocak'tan itibaren gerçekleştirilemediğini belirtmişti. Bu çerçevede Transdinyester'e gaz sevkiyatı da durmuştu. 1 Ocak'tan itibaren Transdinyester topraklarında bulunan Moldova Devlet Bölge Elektrik Santrali, elektrik üretiminde gazdan kömüre geçiş yapmıştı. Tanınmayan Transdinyester Moldova Cumhuriyeti'nde 3 Ocak'tan itibaren elektrik kesintileri başlamıştı.