Rus senatör Puşkov: Sandu, Moldova'yı enerji çıkmazına sürükledi

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
'İsrailliler Türkiye’de televizyon kanalı sahibi oldular'
07:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
2024'te en az bin 897 işçi hayatını kaybetti
09:06
110 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:06
14 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
14 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
‘Kamunun ve halkın gücünü iktidara hissettirmediğimiz sürece iktidar, yanlışlarından dönmeyecek’
12:06
82 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
2 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
FUTBOL SAATİ
Süper Lig’de yabancı var hakemleri
14:05
54 dk
ANKARA FARKI
Ukrayna TürkAkım'ı neden hedef aldı?
15:01
56 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Trump'ın Grönland stratejisinin anlamı ve Ukrayna'nın TürkAkım saldırısı
16:05
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
5 dk
ÖZEL HABER
Tarih verildi: Bu kişiler daha fazla fatura ödeyecek
17:40
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
11 dk
SESLİ HABER
Trump’ın mesajları sonrası Grönland Başbakanı konuştu: İşbirliğine hazırız
18:16
2 dk
SESLİ HABER
Dolandırıcılıktan korunmanızı sağlıyor: ATM'de bu şifreleri tercih etmeyin
18:30
3 dk
SESLİ HABER
Lavrov: ABD, TürkAkım doğalgaz boru hattını devre dışı bırakmak istiyor
18:43
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
16 dk
SESLİ HABER
Bu baharat sağlıklı yaşamın 'gizli kahramanı'
19:29
3 dk
SESLİ HABER
Lavrov : 'Rusya, Ortadoğu'dan çıkmayacak'
19:38
7 dk
ÖZEL HABER
Son 5 yılda yüzde 669.23 zamlandı
19:52
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
1 dk
SEYİR HALİ
Ali Çağatay'la Seyir Hali
07:01
119 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
1 dk
YERİ VE ZAMANI
Güçlü Özgan'la Yeri ve Zamanı
09:05
115 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
1 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:06
22 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
20 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
14 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
1 dk
GÜN ORTASI
Okan Aslan'la Gün Ortası
12:05
83 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
1 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Serhat Ayan'la Yeni Şeyler Rehberi
14:05
53 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
BÖLGENİN KALBİ
Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi
19:05
84 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250115/rus-senator-puskov-sandu-moldovayi-enerji-cikmazina-surukledi-1092681566.html
Rus senatör Puşkov: Sandu, Moldova'yı enerji çıkmazına sürükledi
Rus senatör Puşkov: Sandu, Moldova'yı enerji çıkmazına sürükledi
Sputnik Türkiye
Rus Senatör Aleksey Puşkov, Moldova Cumhurbaşkanı Sandu’nun ‘Avrupa yolu’ uğruna Moldova'yı enerji çıkmazına sürüklediğini belirtti. 15.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-15T00:00+0300
2025-01-14T23:58+0300
dünya
rus senatör aleksey puşkov
federasyon konseyi
moldova
maya sandu
transdinyester
romanya
gazprom
avrupa
ukrayna
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e4/0a/07/1042983856_0:152:3103:1897_1920x0_80_0_0_4d0791f79b2dc358d6f5546078b3b01d.jpg
Rusya parlamentosunun üst kanadı Federasyon Konseyi’nin üyesi Aleksey Puşkov, Telegram paylaşımında, Moldova Cumhurbaşkanı Maia Sandu'nun Moldova'yı enerji çıkmazına sürüklediğini, onun liderliğinde ülkenin ‘yanlış yöne’ gittiğini ifade etti.Puşkov, “Maya Sandu, Avrupa yolunda Moldova'yı bir enerji çıkmazına sürükledi. Şimdi de gözyaşları içinde ülke vatandaşlarını elektrik, gaz ve ısınmada mümkün olan her şekilde tasarruf yapmaya çağırıyor. Sandu'dan önce Moldova'da hiç böyle bir şey olmamıştı. Ama bu Soros müridi ‘Avrupa yolu’ uğruna ülkeye neler yapmaz ki! Bu yolun son aşaması Jack Nicholson tarafından ‘The Shining’ filminde net bir şekilde gösteriliyor. Baş karakter soğuk bir gecede bir labirentte kayboluyor. Ve Sandu'nun 'liderliği' altındaki Moldova açıkça yanlış yöne ilerliyor” değerlendirmesinde bulundu.Moldova'da 16 Aralık'tan bu yana enerji sektöründe olağanüstü hal uygulanıyor. Moldova Başbakanı Dorin Recean dahaönce yaptığı açıklamada, Transdinyester topraklarında bulunan Moldova Devlet Bölge Elektrik Santrali’nin Dinyester'in sağ yakası için elektrik üretememesi ve diğer tedarikçilerden yapılan alımların tarifelerde artışa yol açması nedeniyle ülkenin elektrik sıkıntısıyla karşı karşıya kalabileceğini belirtmişti. Energocom ocak ayında Moldova'nın elektrik ihtiyacını yerel üretim ve Romanya'dan ithalat yoluyla karşılayacağını duyurmuştu.Aralık sonunda Gazprom, Moldovagaz'ın borcu nedeniyle 1 Ocak'tan itibaren Moldova'ya gaz tedarikini durduracağını açıklamıştı. Kişinev, Gazprom’a olan 709 milyon dolarlık borcun sadece 8.6 milyon dolarını ödemeyi teklif etmişti. Daha sonra Gazprom, Ukrayna tarafının Rus gazının kendi toprakları üzerinden Avrupa'ya transit geçişine ilişkin anlaşmayı uzatmayı reddetmesi nedeniyle, Rus gazının tedarikinin 1 Ocak'tan itibaren gerçekleştirilemediğini belirtmişti. Bu çerçevede Transdinyester'e gaz sevkiyatı da durmuştu. 1 Ocak'tan itibaren Transdinyester topraklarında bulunan Moldova Devlet Bölge Elektrik Santrali, elektrik üretiminde gazdan kömüre geçiş yapmıştı. Tanınmayan Transdinyester Moldova Cumhuriyeti'nde 3 Ocak'tan itibaren elektrik kesintileri başlamıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250114/zaharova-sozleri-hakkinda-yorum-yapmaktan-kacinan-moldova-disisleri-bakanina-yanit-verdi-1092641141.html
moldova
transdinyester
romanya
ukrayna
kişinev
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e4/0a/07/1042983856_185:0:2916:2048_1920x0_80_0_0_6aa0820477f5f1c2015164c9e9c788a5.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
rus senatör aleksey puşkov, federasyon konseyi, moldova, maya sandu, transdinyester, romanya, gazprom, avrupa, ukrayna, kişinev
rus senatör aleksey puşkov, federasyon konseyi, moldova, maya sandu, transdinyester, romanya, gazprom, avrupa, ukrayna, kişinev

Rus senatör Puşkov: Sandu, Moldova'yı enerji çıkmazına sürükledi

00:00 15.01.2025
© Sputnik / Multimedya arşivine gidinAleksey Puşkov
Aleksey Puşkov - Sputnik Türkiye, 1920, 15.01.2025
© Sputnik
/
Multimedya arşivine gidin
Abone ol
Rus Senatör Aleksey Puşkov, Moldova Cumhurbaşkanı Sandu’nun ‘Avrupa yolu’ uğruna Moldova'yı enerji çıkmazına sürüklediğini belirtti.
Rusya parlamentosunun üst kanadı Federasyon Konseyi’nin üyesi Aleksey Puşkov, Telegram paylaşımında, Moldova Cumhurbaşkanı Maia Sandu'nun Moldova'yı enerji çıkmazına sürüklediğini, onun liderliğinde ülkenin ‘yanlış yöne’ gittiğini ifade etti.
Puşkov, “Maya Sandu, Avrupa yolunda Moldova'yı bir enerji çıkmazına sürükledi. Şimdi de gözyaşları içinde ülke vatandaşlarını elektrik, gaz ve ısınmada mümkün olan her şekilde tasarruf yapmaya çağırıyor. Sandu'dan önce Moldova'da hiç böyle bir şey olmamıştı. Ama bu Soros müridi ‘Avrupa yolu’ uğruna ülkeye neler yapmaz ki! Bu yolun son aşaması Jack Nicholson tarafından ‘The Shining’ filminde net bir şekilde gösteriliyor. Baş karakter soğuk bir gecede bir labirentte kayboluyor. Ve Sandu'nun 'liderliği' altındaki Moldova açıkça yanlış yöne ilerliyor” değerlendirmesinde bulundu.
Moldova'da 16 Aralık'tan bu yana enerji sektöründe olağanüstü hal uygulanıyor. Moldova Başbakanı Dorin Recean dahaönce yaptığı açıklamada, Transdinyester topraklarında bulunan Moldova Devlet Bölge Elektrik Santrali’nin Dinyester'in sağ yakası için elektrik üretememesi ve diğer tedarikçilerden yapılan alımların tarifelerde artışa yol açması nedeniyle ülkenin elektrik sıkıntısıyla karşı karşıya kalabileceğini belirtmişti. Energocom ocak ayında Moldova'nın elektrik ihtiyacını yerel üretim ve Romanya'dan ithalat yoluyla karşılayacağını duyurmuştu.
Aralık sonunda Gazprom, Moldovagaz'ın borcu nedeniyle 1 Ocak'tan itibaren Moldova'ya gaz tedarikini durduracağını açıklamıştı. Kişinev, Gazprom’a olan 709 milyon dolarlık borcun sadece 8.6 milyon dolarını ödemeyi teklif etmişti. Daha sonra Gazprom, Ukrayna tarafının Rus gazının kendi toprakları üzerinden Avrupa'ya transit geçişine ilişkin anlaşmayı uzatmayı reddetmesi nedeniyle, Rus gazının tedarikinin 1 Ocak'tan itibaren gerçekleştirilemediğini belirtmişti. Bu çerçevede Transdinyester'e gaz sevkiyatı da durmuştu. 1 Ocak'tan itibaren Transdinyester topraklarında bulunan Moldova Devlet Bölge Elektrik Santrali, elektrik üretiminde gazdan kömüre geçiş yapmıştı. Tanınmayan Transdinyester Moldova Cumhuriyeti'nde 3 Ocak'tan itibaren elektrik kesintileri başlamıştı.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova - Sputnik Türkiye, 1920, 14.01.2025
DÜNYA
Zaharova, sözleri hakkında yorum yapmaktan kaçınan Moldova Dışişleri Bakanı'na yanıt verdi
01:38
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала