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https://anlatilaninotesi.com.tr/20250118/szijjarto-turk-akiminin-guvenligi-macaristan-ve-sirbistanin-ortak-cikari-1092823773.html
Szijjarto: Türk Akımı’nın güvenliği Macaristan ve Sırbistan'ın ortak çıkarı
Szijjarto: Türk Akımı’nın güvenliği Macaristan ve Sırbistan'ın ortak çıkarı
Sputnik Türkiye
Macaristan Dışişleri Bakanı Szijjarto, Türk Akımı doğalgaz boru hattının güvenliğinin Macaristan ve Sırbistan'ın ortak çıkarı olduğunu ifade etti. 18.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-18T18:02+0300
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Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto, Sırbistan’ın başkenti Belgrad’ı ziyaretinin ardından yaptığı açıklamada, Türk Akımı doğalgaz boru hattının güvenli bir şekilde işlemesinin Macaristan ve Sırbistan'ın ortak çıkarı olduğunu ve bundan asla vazgeçmeyeceklerini söyledi.Szijjarto, “Macaristan ve Sırbistan'ın asla vazgeçmeyeceğimiz ortak çıkarı, Türk Akımı'nın güvenli ve emniyetli bir şekilde işlemesidir. Macaristan ve Sırbistan'ın enerji güvenliğinin artık birbirleri olmadan var olamayacağına dair karşılıklı taahüdümüzü bir kez daha teyit ettik” dedi.Macaristan Başbakanı Viktor Orban da enerji sektöründeki son ABD yaptırımları ve Ukrayna'nın Rus gaz geçişini durdurması nedeniyle Avrupa'nın yeni bir enerji krizine doğru sürüklendiğini ve Macaristan'ın bunun dışında kalması gerektiğini ifade etti.Orban, “Şu anda görevimiz, Rusya topraklarından Macaristan'a gaz taşıyan tek doğalgaz boru hattını korumaktır. Sırbistan ile ortak çıkarımız ailelerimizi, hanelerimizi ve işletmelerimizi giderek artan yüksek enerji fiyatlarından birlikte korumaktır” ifadelerini kullandı.ABD daha önce Rus enerji sektörüyle bağlantılı 200'den fazla şirket ve şahsın yanı sıra 180'den fazla gemiye yaptırım uygulamıştı. Yaptırımlar Moskova'nın uluslararası piyasalara erişimini sınırlandırmayı ve petrol ve gaz ihracatından elde edilen gelirleri azaltmayı amaçlıyor. Paket ayrıca enerji kaynaklarının çıkarılması ve işlenmesinde yer alan şirketlere ve bunların taşınmasında görev alan gemilere yönelik kısıtlamaları da içeriyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250118/macaristan-disisleri-gecen-yil-turkakim-uzerinden-rekor-seviyede-rus-gazi-tedarik-ettik-1092821230.html
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peter szijjarto, macaristan, sırbistan, belgrad, türk akımı doğalgaz boru hattı, rusya, viktor orban, avrupa, abd
peter szijjarto, macaristan, sırbistan, belgrad, türk akımı doğalgaz boru hattı, rusya, viktor orban, avrupa, abd

Szijjarto: Türk Akımı’nın güvenliği Macaristan ve Sırbistan'ın ortak çıkarı

18:02 18.01.2025
© Sputnik / Viktor ToloçkoMacaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto
Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto - Sputnik Türkiye, 1920, 18.01.2025
© Sputnik / Viktor Toloçko
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Macaristan Dışişleri Bakanı Szijjarto, Türk Akımı doğalgaz boru hattının güvenliğinin Macaristan ve Sırbistan'ın ortak çıkarı olduğunu ifade etti.
Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto, Sırbistan’ın başkenti Belgrad’ı ziyaretinin ardından yaptığı açıklamada, Türk Akımı doğalgaz boru hattının güvenli bir şekilde işlemesinin Macaristan ve Sırbistan'ın ortak çıkarı olduğunu ve bundan asla vazgeçmeyeceklerini söyledi.
Szijjarto, “Macaristan ve Sırbistan'ın asla vazgeçmeyeceğimiz ortak çıkarı, Türk Akımı'nın güvenli ve emniyetli bir şekilde işlemesidir. Macaristan ve Sırbistan'ın enerji güvenliğinin artık birbirleri olmadan var olamayacağına dair karşılıklı taahüdümüzü bir kez daha teyit ettik” dedi.
Macaristan Başbakanı Viktor Orban da enerji sektöründeki son ABD yaptırımları ve Ukrayna'nın Rus gaz geçişini durdurması nedeniyle Avrupa'nın yeni bir enerji krizine doğru sürüklendiğini ve Macaristan'ın bunun dışında kalması gerektiğini ifade etti.
Orban, “Şu anda görevimiz, Rusya topraklarından Macaristan'a gaz taşıyan tek doğalgaz boru hattını korumaktır. Sırbistan ile ortak çıkarımız ailelerimizi, hanelerimizi ve işletmelerimizi giderek artan yüksek enerji fiyatlarından birlikte korumaktır” ifadelerini kullandı.
ABD daha önce Rus enerji sektörüyle bağlantılı 200'den fazla şirket ve şahsın yanı sıra 180'den fazla gemiye yaptırım uygulamıştı. Yaptırımlar Moskova'nın uluslararası piyasalara erişimini sınırlandırmayı ve petrol ve gaz ihracatından elde edilen gelirleri azaltmayı amaçlıyor. Paket ayrıca enerji kaynaklarının çıkarılması ve işlenmesinde yer alan şirketlere ve bunların taşınmasında görev alan gemilere yönelik kısıtlamaları da içeriyor.
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