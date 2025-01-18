https://anlatilaninotesi.com.tr/20250118/macaristan-disisleri-gecen-yil-turkakim-uzerinden-rekor-seviyede-rus-gazi-tedarik-ettik-1092821230.html
Macaristan Dışişleri: Geçen yıl TürkAkım üzerinden rekor seviyede Rus gazı tedarik ettik
Macaristan Dışişleri: Geçen yıl TürkAkım üzerinden rekor seviyede Rus gazı tedarik ettik
Sputnik Türkiye
Macaristan Dışişleri Bakanı Szijjarto, 2024 yılında ülkeye TürkAkım boru hattı üzerinden Rusya’dan 7.6 milyar metreküp doğalgaz sevkiyatı yapıldığını belirtti. 18.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-18T16:55+0300
2025-01-18T16:55+0300
2025-01-18T16:55+0300
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peter szijjarto
türkakım
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Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto, Facebook sayfasından paylaştığı video mesajında 2024 yılında ülkeye TürkAkım boru hattı üzerinden Rusya’dan rekor seviyede (7.6 milyar metreküp) doğalgaz sevkiyatı yapıldığını ifade etti.Szijjarto, “Geçtiğimiz yıl TürkAkım üzerinden Macaristan’a 7.6 milyar metreküp doğalgaz ulaştırıldı, bu mutlak bir rekordur. Bunu yaparak Macaristan’ın her zaman yeterli miktarda gaza sahip olmasını garanti altına aldık ve Macaristan’da en düşük gaz fiyatlarından birini sağladık" ifadelerini kullandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250118/macaristan-basbakani-orban-ukrayna-ve-abdnin-eylemleri-avrupayi-yeni-bir-enerji-kriziyle-tehdit-1092820019.html
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macaristan, macaristan dışişleri bakanlığı, peter szijjarto, türkakım, doğal gaz, gaz, tedarik, rekor, 2024, facebook
macaristan, macaristan dışişleri bakanlığı, peter szijjarto, türkakım, doğal gaz, gaz, tedarik, rekor, 2024, facebook
Macaristan Dışişleri: Geçen yıl TürkAkım üzerinden rekor seviyede Rus gazı tedarik ettik
Macaristan Dışişleri Bakanı Szijjarto, 2024 yılında ülkeye TürkAkım boru hattı üzerinden Rusya’dan 7.6 milyar metreküp doğalgaz sevkiyatı yapıldığını belirtti.
Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto, Facebook sayfasından paylaştığı video mesajında 2024 yılında ülkeye TürkAkım boru hattı üzerinden Rusya’dan rekor seviyede (7.6 milyar metreküp) doğalgaz sevkiyatı yapıldığını ifade etti.
Szijjarto, “Geçtiğimiz yıl TürkAkım üzerinden Macaristan’a 7.6 milyar metreküp doğalgaz ulaştırıldı, bu mutlak bir rekordur. Bunu yaparak Macaristan’ın her zaman yeterli miktarda gaza sahip olmasını garanti altına aldık ve Macaristan’da en düşük gaz fiyatlarından birini sağladık" ifadelerini kullandı.