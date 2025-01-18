https://anlatilaninotesi.com.tr/20250118/macaristan-disisleri-gecen-yil-turkakim-uzerinden-rekor-seviyede-rus-gazi-tedarik-ettik-1092821230.html

Macaristan Dışişleri: Geçen yıl TürkAkım üzerinden rekor seviyede Rus gazı tedarik ettik

Macaristan Dışişleri: Geçen yıl TürkAkım üzerinden rekor seviyede Rus gazı tedarik ettik

Sputnik Türkiye

Macaristan Dışişleri Bakanı Szijjarto, 2024 yılında ülkeye TürkAkım boru hattı üzerinden Rusya’dan 7.6 milyar metreküp doğalgaz sevkiyatı yapıldığını belirtti. 18.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-18T16:55+0300

2025-01-18T16:55+0300

2025-01-18T16:55+0300

dünya

macaristan

macaristan dışişleri bakanlığı

peter szijjarto

türkakım

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gaz

tedarik

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2024

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Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto, Facebook sayfasından paylaştığı video mesajında 2024 yılında ülkeye TürkAkım boru hattı üzerinden Rusya’dan rekor seviyede (7.6 milyar metreküp) doğalgaz sevkiyatı yapıldığını ifade etti.Szijjarto, “Geçtiğimiz yıl TürkAkım üzerinden Macaristan’a 7.6 milyar metreküp doğalgaz ulaştırıldı, bu mutlak bir rekordur. Bunu yaparak Macaristan’ın her zaman yeterli miktarda gaza sahip olmasını garanti altına aldık ve Macaristan’da en düşük gaz fiyatlarından birini sağladık" ifadelerini kullandı.

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macaristan, macaristan dışişleri bakanlığı, peter szijjarto, türkakım, doğal gaz, gaz, tedarik, rekor, 2024, facebook