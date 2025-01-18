https://anlatilaninotesi.com.tr/20250118/suudi-arabistanda-en-guzel-deve-yarismasinda-40-deveye-botoks-yapildigi-ortaya-cikti-1092813669.html
Suudi Arabistan'da en güzel deve yarışmasında 40 deveye botoks yapıldığı ortaya çıktı
Suudi Arabistan'da en güzel deve yarışmasında 40 deveye botoks yapıldığı ortaya çıktı
Sputnik Türkiye
Suudi Arabistan’da düzenlenen Kral Abdülaziz Deve Festivali’nde, botoks ve kozmetik müdahale yapılan 40 deve diskalifiye edildi. 18.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-18T10:29+0300
2025-01-18T10:29+0300
2025-01-18T10:29+0300
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suudi arabistan
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hayvan
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güzellik yarışması
botoks
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Suudi Arabistan’da düzenlenen geleneksel Kral Abdülaziz Deve Festivali, bu yıl deve güzellik yarışmasında yaşanan skandal ile gündeme geldi. Yarışmada 40 deve, botoks ve diğer kozmetik müdahaleler yapıldığı gerekçesiyle diskalifiye edildi. Her yıl binlerce ziyaretçiyi ağırlayan ve ülkenin kültürel mirasını yansıtan festivalde, bazı katılımcıların develerine estetik amaçlı botoks ve dolgu gibi müdahaleler yaptığı tespit edildi. Yetkililer, bu uygulamaların yarışmanın etik kurallarına aykırı olduğunu belirterek katı önlemler aldı.Organizatörler, ihlalleri önlemek için kapsamlı veteriner kontrolleri gerçekleştirdi. Yapılan incelemelerde yapay müdahalelere maruz kalan develer belirlendi ve yarışmadan men edildi. Festival yetkilileri, bu tür uygulamaların hayvan refahına zarar verdiğini ve yarışmanın amacına aykırı olduğunu vurguladı. Yapılan açıklamada, “Deve güzellik yarışmaları, hayvanların doğal güzelliklerini kutlamak için düzenleniyor. Yapay müdahaleler, hem yarışma kurallarını ihlal ediyor hem de hayvanlara zarar veriyor” denildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240923/torontoda-8-bin-dev-domino-tasi-duzenlenen-etkinlikte-devrildi-1088344156.html
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suudi arabistan, deve, hayvan, hayvan hakları, güzellik, güzellik yarışması, botoks
suudi arabistan, deve, hayvan, hayvan hakları, güzellik, güzellik yarışması, botoks
Suudi Arabistan'da en güzel deve yarışmasında 40 deveye botoks yapıldığı ortaya çıktı
Suudi Arabistan’da düzenlenen Kral Abdülaziz Deve Festivali’nde, botoks ve kozmetik müdahale yapılan 40 deve diskalifiye edildi.
Suudi Arabistan’da düzenlenen geleneksel Kral Abdülaziz Deve Festivali, bu yıl deve güzellik yarışmasında yaşanan skandal ile gündeme geldi. Yarışmada 40 deve, botoks ve diğer kozmetik müdahaleler yapıldığı gerekçesiyle diskalifiye edildi. Her yıl binlerce ziyaretçiyi ağırlayan ve ülkenin kültürel mirasını yansıtan festivalde, bazı katılımcıların develerine estetik amaçlı botoks ve dolgu gibi müdahaleler yaptığı tespit edildi. Yetkililer, bu uygulamaların yarışmanın etik kurallarına aykırı olduğunu belirterek katı önlemler aldı.
Organizatörler, ihlalleri önlemek için kapsamlı veteriner kontrolleri gerçekleştirdi. Yapılan incelemelerde yapay müdahalelere maruz kalan develer belirlendi ve yarışmadan men edildi.
Festival yetkilileri, bu tür uygulamaların hayvan refahına zarar verdiğini ve yarışmanın amacına aykırı olduğunu vurguladı. Yapılan açıklamada, “Deve güzellik yarışmaları, hayvanların doğal güzelliklerini kutlamak için düzenleniyor. Yapay müdahaleler, hem yarışma kurallarını ihlal ediyor hem de hayvanlara zarar veriyor” denildi.