Toronto'da 8 bin dev domino taşı düzenlenen etkinlikte devrildi

Station Opera House sanatçıları tarafından hazırlanan proje Kanada'nın Toronto kentinde gerçekleştirildi.
Station Opera House sanatçıları tarafından hazırlanan proje Kanada'nın Toronto kentinde gerçekleştirildi.
250 gönüllünün desteklediği ile 2.5 kilometre uzunluğunda dizilen devasa domino taşları, kamusal bir sanat projesi olarak adlandırılıyor.
250 gönüllünün desteklediği ile 2.5 kilometre uzunluğunda dizilen devasa domino taşları, kamusal bir sanat projesi olarak adlandırılıyor.
Sanatçıların ilk Kuzey Amerika projesi olan 'dominoes', dizilen taşların rotası boyunca bir araya gelen insanların birbiriyle ortak bir deneyim yaşaması amacıyla başlatıldı.
Sanatçıların ilk Kuzey Amerika projesi olan 'dominoes', dizilen taşların rotası boyunca bir araya gelen insanların birbiriyle ortak bir deneyim yaşaması amacıyla başlatıldı.
Rota olarak, Toronto King West yakınlarından Canoe Landing'e ve Waterfront'a kadar, Gardiner Expressway'in de altından geçerek, The Bentway çevresindeki birden fazla mahalleyi kapsıyor.
Rota olarak, Toronto King West yakınlarından Canoe Landing'e ve Waterfront'a kadar, Gardiner Expressway'in de altından geçerek, The Bentway çevresindeki birden fazla mahalleyi kapsıyor.
Projenin, yerel halk, işletmeler ve kâr amacı gütmeyen kuruluşlarla inşa edilmiş çevrenin tadını çıkarmaları ve birbirleriyle bağlantı kurmaları için paylaşılan, anlamlı bir deneyim sunması amaçlandığı bildirildi.
Projenin, yerel halk, işletmeler ve kâr amacı gütmeyen kuruluşlarla inşa edilmiş çevrenin tadını çıkarmaları ve birbirleriyle bağlantı kurmaları için paylaşılan, anlamlı bir deneyim sunması amaçlandığı bildirildi.
Avrupa, Avustralya ve Güney Afrika'da gerçekleşen projelerin ardından Kuzey Amerika'da gerçekleşen ilk etkinlikte şehrin bütün sakinleri sokağa çağırıldı.
Avrupa, Avustralya ve Güney Afrika'da gerçekleşen projelerin ardından Kuzey Amerika'da gerçekleşen ilk etkinlikte şehrin bütün sakinleri sokağa çağırıldı.
Toronto için benzersiz ve yaratıcı bir deneyim olan projede büyük ölçüde katılım sağlandı.
Toronto için benzersiz ve yaratıcı bir deneyim olan projede büyük ölçüde katılım sağlandı.
Sokaklar, parklar ve binalar arasında, ara sıra kaybolup sonra yeniden yüzeye çıkan, bazen heykelsi performanslar için duraklayan domino hattı, şehrin eski ve yeni bölgelerinden geçti.
Sokaklar, parklar ve binalar arasında, ara sıra kaybolup sonra yeniden yüzeye çıkan, bazen heykelsi performanslar için duraklayan domino hattı, şehrin eski ve yeni bölgelerinden geçti.