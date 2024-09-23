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https://anlatilaninotesi.com.tr/20240923/torontoda-8-bin-dev-domino-tasi-duzenlenen-etkinlikte-devrildi-1088344156.html
Toronto'da 8 bin dev domino taşı düzenlenen etkinlikte devrildi
Toronto'da 8 bin dev domino taşı düzenlenen etkinlikte devrildi
Sputnik Türkiye
Kanada'nın Toronto kentinde gerçekleştirilen etkinlikte binlerce kişinin katılımıyla 8 bin devasa domino taşı devrildi. 23.09.2024, Sputnik Türkiye
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фото, fotoğraf, kuzey amerika, kanada, toronto, domino taşı, etkinlik
фото, fotoğraf, kuzey amerika, kanada, toronto, domino taşı, etkinlik

Toronto'da 8 bin dev domino taşı düzenlenen etkinlikte devrildi

17:08 23.09.2024
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Kanada'nın Toronto kentinde gerçekleştirilen etkinlikte binlerce kişinin katılımıyla 8 bin devasa domino taşı devrildi.
© AA / Mert Alper Dervış

Station Opera House sanatçıları tarafından hazırlanan proje Kanada'nın Toronto kentinde gerçekleştirildi.

Station Opera House sanatçıları tarafından hazırlanan proje Kanada&#x27;nın Toronto kentinde gerçekleştirildi. - Sputnik Türkiye
1/8
© AA / Mert Alper Dervış

Station Opera House sanatçıları tarafından hazırlanan proje Kanada'nın Toronto kentinde gerçekleştirildi.

© AA / Mert Alper Dervış

250 gönüllünün desteklediği ile 2.5 kilometre uzunluğunda dizilen devasa domino taşları, kamusal bir sanat projesi olarak adlandırılıyor.

250 gönüllünün desteklediği ile 2.5 kilometre uzunluğunda dizilen devasa domino taşları, kamusal bir sanat projesi olarak adlandırılıyor. - Sputnik Türkiye
2/8
© AA / Mert Alper Dervış

250 gönüllünün desteklediği ile 2.5 kilometre uzunluğunda dizilen devasa domino taşları, kamusal bir sanat projesi olarak adlandırılıyor.

© AA / Mert Alper Dervış

Sanatçıların ilk Kuzey Amerika projesi olan 'dominoes', dizilen taşların rotası boyunca bir araya gelen insanların birbiriyle ortak bir deneyim yaşaması amacıyla başlatıldı.

Sanatçıların ilk Kuzey Amerika projesi olan &#x27;dominoes&#x27;, dizilen taşların rotası boyunca bir araya gelen insanların birbiriyle ortak bir deneyim yaşaması amacıyla başlatıldı. - Sputnik Türkiye
3/8
© AA / Mert Alper Dervış

Sanatçıların ilk Kuzey Amerika projesi olan 'dominoes', dizilen taşların rotası boyunca bir araya gelen insanların birbiriyle ortak bir deneyim yaşaması amacıyla başlatıldı.

© AA / Mert Alper Dervış

Rota olarak, Toronto King West yakınlarından Canoe Landing'e ve Waterfront'a kadar, Gardiner Expressway'in de altından geçerek, The Bentway çevresindeki birden fazla mahalleyi kapsıyor.

Rota olarak, Toronto King West yakınlarından Canoe Landing&#x27;e ve Waterfront&#x27;a kadar, Gardiner Expressway&#x27;in de altından geçerek, The Bentway çevresindeki birden fazla mahalleyi kapsıyor. - Sputnik Türkiye
4/8
© AA / Mert Alper Dervış

Rota olarak, Toronto King West yakınlarından Canoe Landing'e ve Waterfront'a kadar, Gardiner Expressway'in de altından geçerek, The Bentway çevresindeki birden fazla mahalleyi kapsıyor.

© AA / Mert Alper Dervış

Projenin, yerel halk, işletmeler ve kâr amacı gütmeyen kuruluşlarla inşa edilmiş çevrenin tadını çıkarmaları ve birbirleriyle bağlantı kurmaları için paylaşılan, anlamlı bir deneyim sunması amaçlandığı bildirildi.

Projenin, yerel halk, işletmeler ve kâr amacı gütmeyen kuruluşlarla inşa edilmiş çevrenin tadını çıkarmaları ve birbirleriyle bağlantı kurmaları için paylaşılan, anlamlı bir deneyim sunması amaçlandığı bildirildi. - Sputnik Türkiye
5/8
© AA / Mert Alper Dervış

Projenin, yerel halk, işletmeler ve kâr amacı gütmeyen kuruluşlarla inşa edilmiş çevrenin tadını çıkarmaları ve birbirleriyle bağlantı kurmaları için paylaşılan, anlamlı bir deneyim sunması amaçlandığı bildirildi.

© AA / Mert Alper Dervış

Avrupa, Avustralya ve Güney Afrika'da gerçekleşen projelerin ardından Kuzey Amerika'da gerçekleşen ilk etkinlikte şehrin bütün sakinleri sokağa çağırıldı.

Avrupa, Avustralya ve Güney Afrika&#x27;da gerçekleşen projelerin ardından Kuzey Amerika&#x27;da gerçekleşen ilk etkinlikte şehrin bütün sakinleri sokağa çağırıldı. - Sputnik Türkiye
6/8
© AA / Mert Alper Dervış

Avrupa, Avustralya ve Güney Afrika'da gerçekleşen projelerin ardından Kuzey Amerika'da gerçekleşen ilk etkinlikte şehrin bütün sakinleri sokağa çağırıldı.

© AA / Mert Alper Dervış

Toronto için benzersiz ve yaratıcı bir deneyim olan projede büyük ölçüde katılım sağlandı.

Toronto için benzersiz ve yaratıcı bir deneyim olan projede büyük ölçüde katılım sağlandı. - Sputnik Türkiye
7/8
© AA / Mert Alper Dervış

Toronto için benzersiz ve yaratıcı bir deneyim olan projede büyük ölçüde katılım sağlandı.

© AA / Mert Alper Dervış

Sokaklar, parklar ve binalar arasında, ara sıra kaybolup sonra yeniden yüzeye çıkan, bazen heykelsi performanslar için duraklayan domino hattı, şehrin eski ve yeni bölgelerinden geçti.

Sokaklar, parklar ve binalar arasında, ara sıra kaybolup sonra yeniden yüzeye çıkan, bazen heykelsi performanslar için duraklayan domino hattı, şehrin eski ve yeni bölgelerinden geçti. - Sputnik Türkiye
8/8
© AA / Mert Alper Dervış

Sokaklar, parklar ve binalar arasında, ara sıra kaybolup sonra yeniden yüzeye çıkan, bazen heykelsi performanslar için duraklayan domino hattı, şehrin eski ve yeni bölgelerinden geçti.

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