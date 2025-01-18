https://anlatilaninotesi.com.tr/20250118/rus-ordusu-ilerleyisini-surduruyor-iki-yerlesim-yeri-daha-kontrol-altina-alindi-1092816132.html

Rus ordusu ilerleyişini sürdürüyor: İki yerleşim yeri daha kontrol altına alındı

Rus ordusu ilerleyişini sürdürüyor: İki yerleşim yeri daha kontrol altına alındı

Sputnik Türkiye

Rusya Savunma Bakanlığı, Rus birliklerin Donetsk Halk Cumhuriyeti’nde (DHC) Petropavlovka ve Vremevka yerleşimlerinin kontrolünü ele geçirdiğini bildirdi... 18.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-18T12:36+0300

2025-01-18T12:36+0300

2025-01-18T13:16+0300

ukrayna krizi

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rusya savunma bakanlığı

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ukrayna

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Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna ve Donbass topraklarında devam eden özel askeri operasyonun gidişatına ilişkin güncel verileri paylaştı.Açıklamaya göre Rus birlikleri, Ukrayna’nın ABD yapımı ATACMS füzeleri ile Belgorod Bölgesi’ndeki sivil altyapı hedeflerine düzenlediği saldırıya karşılık olarak, aralarında uzun menzilli Neptun güdümlü füzeleri ve Olha çok namlulu roketatar sistemlerinin füzeleirni tasarlayan ve üreten Luç Tasarım Bürosu’nun da bulunduğu Ukrayna savunma sanayi sektörünün tesislerine yüksek isabet oranlı silahlarla grup saldırısı gerçekleştirdi, hedeflerin tamamı vuruldu.Bununla birlikte Sever (Kuzey) Askeri Grubu birlikleri, Harkov istikametinde Volçansk ve Glubokoye yerleşimlerinin yakınında konuşlanan Ukrayna Silahlı Kuvvetleri oluşumlarını bozguna uğrattı. Ukrayna birlikleri 30 kadar asker, 2 otomobil ve 3 sahra topu kaybetti.Zapad (Batı) Askeri Grubu birlikleri daha avantajlı hat ve mevzileri ele geçirerek, Harkov Bölgesi’nin 2 yerleşim yerinin yakınında Ukrayna birliklerinin insan gücü ve teçhizatını vurdu. Çatışmalarda Ukrayna ordusu 470 kadar asker, bir tank, biri ABD yapımı M113 personel taşıyıcısı olmak üzere 2 zırhlı muharebe aracı, 5 otomobil ikisi NATO yapımı 8 topçu düzeneği kaybetti. Rus güçleri ayrıca düşmana ait bir mühimmat deposunu imha etti.Yug (Güney) Askeri Grubu birlikleri taktik konumlarını pekiştirerek DHC’nin 5 ilçesinde Ukrayna Silahlı Kuvvetleri oluşumlarını bozguna uğrattı. Ukrayna birlikleri 245’in üzerinde asker ve 4 otomobil kaybetti, Rus askerleri ayrıca düşmana ait bir mühimmat deposu imha etti.Tsentr (Merkez) Askeri Grubu birlikleri başarılı taarruz eylemleri sonucunda DHC’deki Petropavlovka yerleşiminin kontrolünü ele geçirdi. Rus askerleri ayrıca DHC’nin 7 ilçesinde Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin insan gücü ve teçhizatını vurdu. Çatışmalarda ölü ya da yaralı olarak 585 kadar Ukrayna askeri etkisiz hale getirildi, düşmana ait 3 zırhlı muharebe aracı, 4 otomobil ve 4 topçu düzeneği imha edildi.Vostok (Doğu) Askeri Grubu birlikleri düşman savunmasının derinliklerine doğru ilerleyişini sürdürerek DHC’deki Vremevka yerleşimini ele geçirdi, ayrıca DHC’nin 2 ilçesinde konuşlanan düşman oluşumlarını bozguna uğrattı. Ukrayna ordusu bu istikamette 135 kadar asker, 2 zırhlı muharebe aracı, 3 otomobil ve 5 adet yabancı yapım topçu düzeneği kaybetti. Rus askerleri ayrıca düşmana ait bir mühimmat deposu imha etti.Dnepr (Dinyeper) Askeri Grubu birlikleri ise Herson Bölgesi’nin iki ilçesinde yer aldıkları çatışmalarda düşmanın insan gücü ve teçhizatını vurdu. Çatışmalarda 65 kadar Ukrayna askeri etkisiz hale getirildi, 8 otomobil, bir sahra topu ve bir Bukovel-AD elektronik harp istasyonu imha edildi.Rapora göre hava, topçu-füze birlikleri ile İHA ekiplerinin desteklediği Rus Silahlı Kuvvetleri grubu, Ukrayna’ya ait askeri havalimanlarının altyapısı ile bir İHA üretim ve depolama tesisini, ayrıca Ukrayna ordusunun 156 bölgede konuşlanan insan gücü ve teçhizatını vurdu.Rus hava savunma sistemleri ise Ukrayna ordusuna ait 83 uçak tipi insansız hava aracı (İHA) düşürdü.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250115/rus-ordusu-ukraynada-enerji-tesislerini-vurdu-donbassta-bir-yerlesim-daha-ele-gecirildi-1092700448.html

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