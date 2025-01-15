https://anlatilaninotesi.com.tr/20250115/rus-ordusu-ukraynada-enerji-tesislerini-vurdu-donbassta-bir-yerlesim-daha-ele-gecirildi-1092700448.html

Rus ordusu Ukrayna’da enerji tesislerini vurdu: Donbass'ta bir yerleşim daha ele geçirildi

Rus ordusu Ukrayna’da enerji tesislerini vurdu: Donbass'ta bir yerleşim daha ele geçirildi

Sputnik Türkiye

Rus ordusunun hassas silah kullanarak Ukrayna silah sanayisini besleyen enerji tesislerini vurduğunu bildiren Rusya Savunma Bakanlığı, aktif taarruz eylemleri... 15.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-15T12:48+0300

2025-01-15T12:48+0300

2025-01-15T12:55+0300

ukrayna krizi

rusya

rusya savunma bakanlığı

rusya silahlı kuvvetleri

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Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna ve Donbass’ta devam eden özel askeri operasyona ilişkin güncel bilgileri paylaştı.Bakanlığın açıklamasında, Rusya Silahlı Kuvvetleri’nin bu sabah hassas silahlar ve taarruzi insansız hava araçlarını (İHA) kullanarak Ukrayna askeri sanayi tesislerini besleyen enerji altyapısı tesislerine grup saldırısıdüzenlediği bildirildi. Tüm hedeflerin vurulduğu kaydedildi.‘Tsentr’ (Merkez) Askeri Grubu birlikleri başarılı eylemler sonucu Donetks Halk Cumhuriyeti’nin Ukrainkayerleşiminin kontrolünü ele geçirdi. Düşman güçler 560’tan fazla asker, bir adet Alman yapımı Leopard tankı ve dört zırhlı savaş aracı kaybetti.‘Sever’ (Kuzey) Askeri Grubu birlikleri, Harkov istikametinde düşman güçleri bozguna uğratmaya devam etti. Ukrayna ordusu bu istikamette 30 asker kaybetti.‘Zapad’ (Batı) Askeri Grubu birimleri cephenin ilerisindeki konumunu iyileştirerek düşmanın 460 askerini etkisiz hale getirdi ve iki adet ABD yapımı M113 zırhlı savaş aracını imha etti.‘Yug’ (Güney) Askeri Grubu daha avantajlı hatlara ulaştı. Ukraynalı birliklerin kaybı 230 asker, bir tank ve üç zırhlı savaş aracı oldu.‘Vostok’ (Doğu) Askeri Grubu düşman savunmasının derinliklerine ilerlemeye devam ederken düşman 200 kadar asker ve iki zırhlı savaş aracı kaybetti.‘Dnepr’ Askeri Grubu düşman güçlerini bozguna uğratmaya devam etti ve Ukrayna ordusunun 95 askerini etkisiz hale getirdi.Ukrayna’nın 137 noktasına savaş uçakları, insansız hava araçları ve füzelerle düzenlenen grup saldırı sonucu Ukrayna hava üslerinin altyapısı ve Ukrayna ordusunun asker ve teçhizatın yoğun olduğu yerler imha edildi.Rus hava savunma güçleri, Ukrayna ordusunun 2 adet Fransa yapımı Hammer güdümlü uçak bombası, 10 adet ABD yapımı HIMARS füzesi ve 85 İHA engelledi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250115/isvecli-sirketler-ukrayna-ordusunda-savasan-parali-askerlere-yardim-ediyor-1092690468.html

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