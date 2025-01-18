https://anlatilaninotesi.com.tr/20250118/rus-ordusu-harkov-yakinlarinda-yabanci-parali-askerlerin-bulundugu-alani-vurdu-1092829061.html

‘Rus ordusu Harkov yakınlarında yabancı paralı askerlerin bulunduğu alanı vurdu’

‘Rus ordusu Harkov yakınlarında yabancı paralı askerlerin bulunduğu alanı vurdu’

Sputnik Türkiye

Ukrayna’daki Rusya yanlısı direniş hareketi, Rus ordusunun Harkov yakınlarında yabancı paralı askerlerin bulunduğu alanı vurduğunu bildirdi. 18.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-18T22:58+0300

2025-01-18T22:58+0300

2025-01-18T22:57+0300

ukrayna krizi

sergey lebedev

nikolayev

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ukrayna

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paralı asker

hava saldırısı

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ukrayna ordusu

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Ukrayna’nın Nikolayev kentindeki Rusya yanlısı direniş hareketinin koordiantörü Sergey Lebedev, Sputnik’e açıklamasında Rus ordusunun Harkov yakınlarında yabancı paralı askerlerin bulunduğu alanı vurduğunu söyledi.Lebedev, “Direniş Harkov’dan çok etkili bir saldırı olduğunu bildiriyor” dedi.Lebedev, yerel sakinlerin, Rus ordusunun vurduğu Harkov yakınındaki ‘Lesnaya Polyana’ rekreasyon merkezi bölgesindeki yabancı paralı askerlerin bazılarının İspanyolca konuştuğu bilgisini verdiklerini aktardı.Saldırının ardından ciddi bir yangın başladığını ve bölgeye onlarca ambulans, itfaiye ve Ukrayna askeri personeli sevkedildiğini belirten Lebedev, “Nadir görülen çok etkili bir saldırı oldu” diye konuştu.Akşam saatlerinde Ukrayna medyası, Harkov’da hava saldırısı alarmı verildiği sırada güçlü bir patlama olduğunu bildirmişti. Yerel yetkililer Harkov ve Çuguyevskiy bölgelerine saldırılar düzenlendiğini duyurmuştu.Ukrayna ordusunun Rusya topraklarında sivil hedeflere yönelik düzenlediği saldırılara karşılık olarak Rus ordusu düzenli olarak Ukraynalı askerlerin, teçhizatının ve yabancı militanların konuşlandığı yerlerin yanı sıra Ukrayna enerji, savunma sanayi, askeri idare ve iletişim tesisleri gibi altyapıyı hedef alan saldırılar düzenliyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250118/rus-ordusu-ilerleyisini-surduruyor-iki-yerlesim-yeri-daha-kontrol-altina-alindi-1092816132.html

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sergey lebedev, nikolayev, direniş, ukrayna, harkov, paralı asker, hava saldırısı, rus ordusu, ukrayna ordusu