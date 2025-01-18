https://anlatilaninotesi.com.tr/20250118/macaristan-basbakani-orban-ukrayna-ve-abdnin-eylemleri-avrupayi-yeni-bir-enerji-kriziyle-tehdit-1092820019.html

Macaristan Başbakanı Orban: Ukrayna ve ABD'nin eylemleri Avrupa'yı yeni bir enerji kriziyle tehdit ediyor

Macaristan Başbakanı Orban: Ukrayna ve ABD'nin eylemleri Avrupa'yı yeni bir enerji kriziyle tehdit ediyor

Sputnik Türkiye

Macaristan Başbakanı Orban yaptığı açıklamada, Ukrayna ve Amerika Birleşik Devletleri'nin eylemlerinin Avrupa'yı yeni bir enerji kriziyle tehdit ettiği... 18.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-18T16:18+0300

2025-01-18T16:18+0300

2025-01-18T16:18+0300

ukrayna krizi

macaristan

viktor orban

aleksandr vucic

ukrayna

abd

avrupa

enerji

enerji krizi

ab

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/07/10/1085884666_0:28:744:447_1920x0_80_0_0_ca3c9abbbee6f9b07e1ca757b3387161.png

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandr Vucic ile ana teması enerji sorunları olan görüşmeler için Belgrad'da bulunan Macaristan Başbakanı Viktor Orban yaptığı açıklamada, "Rus gazının geçişini durduran Ukrayna ve Rus petrol ve gaz şirketlerine yaptırım uygulayan ABD'nin eylemleri Avrupa'yı yeni bir enerji kriziyle tehdit ediyor" cümlesini kaydetti.Orban Belgrad'dan gönderdiği ve Macar televizyonu tarafından yayımlanan video mesajında Avrupa'nın yeni bir enerji krizine yaklaştığı konusunda uyarıda bulunarak son günlerde yaşanan hadiseler sebebiyle Avrupa'nın enerji tedariki hususunda rahatsız edici gelişmeler yaşandığını vurguladı.Orban açıklamasını, "Ukraynalılar Macaristan'a gaz sağlayan boru hattını kapattı ve ABD yönetimi Avrupa'da enerji fiyatlarının yükselmesine neden olan yaptırımlar uyguladı. Avrupa hızla yeni bir enerji krizine yaklaşıyor" cümleleriyle tamamladı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250118/rus-ordusu-ilerleyisini-surduruyor-iki-yerlesim-yeri-daha-kontrol-altina-alindi-1092816132.html

macaristan

ukrayna

abd

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

macaristan, viktor orban, aleksandr vucic, ukrayna, abd, avrupa, enerji, enerji krizi, ab