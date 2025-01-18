https://anlatilaninotesi.com.tr/20250118/macaristan-basbakani-orban-ukrayna-ve-abdnin-eylemleri-avrupayi-yeni-bir-enerji-kriziyle-tehdit-1092820019.html
Macaristan Başbakanı Orban: Ukrayna ve ABD'nin eylemleri Avrupa'yı yeni bir enerji kriziyle tehdit ediyor
Macaristan Başbakanı Orban: Ukrayna ve ABD'nin eylemleri Avrupa'yı yeni bir enerji kriziyle tehdit ediyor
Sputnik Türkiye
Macaristan Başbakanı Orban yaptığı açıklamada, Ukrayna ve Amerika Birleşik Devletleri'nin eylemlerinin Avrupa'yı yeni bir enerji kriziyle tehdit ettiği... 18.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-18T16:18+0300
2025-01-18T16:18+0300
2025-01-18T16:18+0300
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Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandr Vucic ile ana teması enerji sorunları olan görüşmeler için Belgrad'da bulunan Macaristan Başbakanı Viktor Orban yaptığı açıklamada, "Rus gazının geçişini durduran Ukrayna ve Rus petrol ve gaz şirketlerine yaptırım uygulayan ABD'nin eylemleri Avrupa'yı yeni bir enerji kriziyle tehdit ediyor" cümlesini kaydetti.Orban Belgrad'dan gönderdiği ve Macar televizyonu tarafından yayımlanan video mesajında Avrupa'nın yeni bir enerji krizine yaklaştığı konusunda uyarıda bulunarak son günlerde yaşanan hadiseler sebebiyle Avrupa'nın enerji tedariki hususunda rahatsız edici gelişmeler yaşandığını vurguladı.Orban açıklamasını, "Ukraynalılar Macaristan'a gaz sağlayan boru hattını kapattı ve ABD yönetimi Avrupa'da enerji fiyatlarının yükselmesine neden olan yaptırımlar uyguladı. Avrupa hızla yeni bir enerji krizine yaklaşıyor" cümleleriyle tamamladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250118/rus-ordusu-ilerleyisini-surduruyor-iki-yerlesim-yeri-daha-kontrol-altina-alindi-1092816132.html
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macaristan, viktor orban, aleksandr vucic, ukrayna, abd, avrupa, enerji, enerji krizi, ab
macaristan, viktor orban, aleksandr vucic, ukrayna, abd, avrupa, enerji, enerji krizi, ab
Macaristan Başbakanı Orban: Ukrayna ve ABD'nin eylemleri Avrupa'yı yeni bir enerji kriziyle tehdit ediyor
Macaristan Başbakanı Orban yaptığı açıklamada, Ukrayna ve Amerika Birleşik Devletleri'nin eylemlerinin Avrupa'yı yeni bir enerji kriziyle tehdit ettiği konusunda uyarıda bulundu.
Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandr Vucic ile ana teması enerji sorunları olan görüşmeler için Belgrad'da bulunan Macaristan Başbakanı Viktor Orban yaptığı açıklamada, "Rus gazının geçişini durduran Ukrayna ve Rus petrol ve gaz şirketlerine yaptırım uygulayan ABD'nin eylemleri Avrupa'yı yeni bir enerji kriziyle tehdit ediyor" cümlesini kaydetti.
Orban Belgrad'dan gönderdiği ve Macar televizyonu tarafından yayımlanan video mesajında Avrupa'nın yeni bir enerji krizine yaklaştığı konusunda uyarıda bulunarak son günlerde yaşanan hadiseler sebebiyle Avrupa'nın enerji tedariki hususunda rahatsız edici gelişmeler yaşandığını vurguladı.
Orban açıklamasını, "Ukraynalılar Macaristan'a gaz sağlayan boru hattını kapattı ve ABD yönetimi Avrupa'da enerji fiyatlarının yükselmesine neden olan yaptırımlar uyguladı. Avrupa hızla yeni bir enerji krizine yaklaşıyor" cümleleriyle tamamladı.