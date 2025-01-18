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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250118/macaristan-basbakani-orban-ukrayna-ve-abdnin-eylemleri-avrupayi-yeni-bir-enerji-kriziyle-tehdit-1092820019.html
Macaristan Başbakanı Orban: Ukrayna ve ABD'nin eylemleri Avrupa'yı yeni bir enerji kriziyle tehdit ediyor
Macaristan Başbakanı Orban: Ukrayna ve ABD'nin eylemleri Avrupa'yı yeni bir enerji kriziyle tehdit ediyor
Sputnik Türkiye
Macaristan Başbakanı Orban yaptığı açıklamada, Ukrayna ve Amerika Birleşik Devletleri'nin eylemlerinin Avrupa'yı yeni bir enerji kriziyle tehdit ettiği... 18.01.2025, Sputnik Türkiye
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Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandr Vucic ile ana teması enerji sorunları olan görüşmeler için Belgrad'da bulunan Macaristan Başbakanı Viktor Orban yaptığı açıklamada, "Rus gazının geçişini durduran Ukrayna ve Rus petrol ve gaz şirketlerine yaptırım uygulayan ABD'nin eylemleri Avrupa'yı yeni bir enerji kriziyle tehdit ediyor" cümlesini kaydetti.Orban Belgrad'dan gönderdiği ve Macar televizyonu tarafından yayımlanan video mesajında Avrupa'nın yeni bir enerji krizine yaklaştığı konusunda uyarıda bulunarak son günlerde yaşanan hadiseler sebebiyle Avrupa'nın enerji tedariki hususunda rahatsız edici gelişmeler yaşandığını vurguladı.Orban açıklamasını, "Ukraynalılar Macaristan'a gaz sağlayan boru hattını kapattı ve ABD yönetimi Avrupa'da enerji fiyatlarının yükselmesine neden olan yaptırımlar uyguladı. Avrupa hızla yeni bir enerji krizine yaklaşıyor" cümleleriyle tamamladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250118/rus-ordusu-ilerleyisini-surduruyor-iki-yerlesim-yeri-daha-kontrol-altina-alindi-1092816132.html
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Macaristan Başbakanı Orban: Ukrayna ve ABD'nin eylemleri Avrupa'yı yeni bir enerji kriziyle tehdit ediyor

16:18 18.01.2025
Viktor Orban
Viktor Orban - Sputnik Türkiye, 1920, 18.01.2025
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Macaristan Başbakanı Orban yaptığı açıklamada, Ukrayna ve Amerika Birleşik Devletleri'nin eylemlerinin Avrupa'yı yeni bir enerji kriziyle tehdit ettiği konusunda uyarıda bulundu.
Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandr Vucic ile ana teması enerji sorunları olan görüşmeler için Belgrad'da bulunan Macaristan Başbakanı Viktor Orban yaptığı açıklamada, "Rus gazının geçişini durduran Ukrayna ve Rus petrol ve gaz şirketlerine yaptırım uygulayan ABD'nin eylemleri Avrupa'yı yeni bir enerji kriziyle tehdit ediyor" cümlesini kaydetti.
Orban Belgrad'dan gönderdiği ve Macar televizyonu tarafından yayımlanan video mesajında Avrupa'nın yeni bir enerji krizine yaklaştığı konusunda uyarıda bulunarak son günlerde yaşanan hadiseler sebebiyle Avrupa'nın enerji tedariki hususunda rahatsız edici gelişmeler yaşandığını vurguladı.
Orban açıklamasını, "Ukraynalılar Macaristan'a gaz sağlayan boru hattını kapattı ve ABD yönetimi Avrupa'da enerji fiyatlarının yükselmesine neden olan yaptırımlar uyguladı. Avrupa hızla yeni bir enerji krizine yaklaşıyor" cümleleriyle tamamladı.
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