https://anlatilaninotesi.com.tr/20250118/iranda-iki-yargitay-hakimine-suikast-duzenlendi--1092817633.html
İran'da iki Yargıtay hakimine suikast düzenlendi
İran'da iki Yargıtay hakimine suikast düzenlendi
Sputnik Türkiye
İran’ın başkenti Tahran’da Yüksek Mahkeme binasında düzenlenen silahlı saldırıda iki Yargıtay hakimi hayatını kaybetti, bir hakim ve koruması yaralandı. 18.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-18T14:20+0300
2025-01-18T14:20+0300
2025-01-18T14:20+0300
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rejim değişikliği
terörist
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İran’ın başkenti Tahran’da Yüksek Mahkeme binasında düzenlenen silahlı saldırıda, iki Yargıtay hakimi hayatını kaybetti, bir hakim ve koruması yaralandı. İran Yargı Erki Sözcüsü Asgar Cihangir, saldırıyı 'terör saldırısı' olarak nitelendirdi.Cihangir, devlet televizyonuna yaptığı açıklamada saldırının yerel saatle 10.45 civarında gerçekleştiğini ve saldırganın Yüksek Yargı üyelerinin odasına girerek saldırıyı gerçekleştirdiğini belirtti. Hayatını kaybeden hakimlerin, önemli davalara baktıkları ve verdikleri hükümler nedeniyle sürekli 'rejim düşmanlarının' hedefinde olduklarını vurguladı.Önceden de suikast girişimine uğramıştıSaldırıda yaşamını yitirenlerden biri olan Yargıtay üyesi Hüccetulislam Ali Razini’nin daha önce, 1999 yılında bir suikasta uğradığı ve yaralı olarak kurtulduğu bilgisi paylaşıldı. Saldırıda ölen diğer yargı mensubunun ise Hüccetulislam Muhammed Mukise olduğu açıklandı.Saldırganın olay sonrası intihar ettiği belirtilirken, olayla bağlantılı kişilerin yakalanması için çalışmaların başlatıldığı ve soruşturmanın sürdüğü bildirildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250118/ulastirma-ve-altyapi-bakani-uraloglu-suriyeye-haftada-uc-ucus-olacak--1092816574.html
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iran, hakim, yüksek mahkeme, yargıtay, suikast, rejim, rejim değişikliği, terörist, terör, terör saldırısı
iran, hakim, yüksek mahkeme, yargıtay, suikast, rejim, rejim değişikliği, terörist, terör, terör saldırısı
İran'da iki Yargıtay hakimine suikast düzenlendi
İran’ın başkenti Tahran’da Yüksek Mahkeme binasında düzenlenen silahlı saldırıda iki Yargıtay hakimi hayatını kaybetti, bir hakim ve koruması yaralandı.
İran’ın başkenti Tahran’da Yüksek Mahkeme binasında düzenlenen silahlı saldırıda, iki Yargıtay hakimi hayatını kaybetti, bir hakim ve koruması yaralandı. İran Yargı Erki Sözcüsü Asgar Cihangir, saldırıyı 'terör saldırısı' olarak nitelendirdi.
Cihangir, devlet televizyonuna yaptığı açıklamada saldırının yerel saatle 10.45 civarında gerçekleştiğini ve saldırganın Yüksek Yargı üyelerinin odasına girerek saldırıyı gerçekleştirdiğini belirtti. Hayatını kaybeden hakimlerin, önemli davalara baktıkları ve verdikleri hükümler nedeniyle sürekli 'rejim düşmanlarının' hedefinde olduklarını vurguladı.
Önceden de suikast girişimine uğramıştı
Saldırıda yaşamını yitirenlerden biri olan Yargıtay üyesi Hüccetulislam Ali Razini’nin daha önce, 1999 yılında bir suikasta uğradığı ve yaralı olarak kurtulduğu bilgisi paylaşıldı. Saldırıda ölen diğer yargı mensubunun ise Hüccetulislam Muhammed Mukise olduğu açıklandı.
Saldırganın olay sonrası intihar ettiği belirtilirken, olayla bağlantılı kişilerin yakalanması için çalışmaların başlatıldığı ve soruşturmanın sürdüğü bildirildi.