https://anlatilaninotesi.com.tr/20250118/ulastirma-ve-altyapi-bakani-uraloglu-suriyeye-haftada-uc-ucus-olacak--1092816574.html
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu: Suriye'ye haftada üç uçuş olacak
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu: Suriye'ye haftada üç uçuş olacak
Sputnik Türkiye
Bakan Uraloğlu, THY'nin Suriye'ye haftada üç uçuş gerçekleştireceğini açıkladı. 18.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-18T13:26+0300
2025-01-18T13:26+0300
2025-01-18T13:26+0300
türkiye
suriye
türk hava yolları (thy)
thy
abdulkadir uraloğlu
türkiye
ulaşım
uçak seferi
uçak
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, haftada üç frekans olarak planlanan Türk Hava Yolları’nın (THY) Şam seferlerinin Suriye’de istikrarın sağlanması ve geçiş sürecinin tamamlanması için önemli bir adım olacağını açıkladı.Türk Hava Yolları Yönetim Zirvesi 2025 etkinliğinde konuşan Bakan Uraloğlu, Türkiye’nin coğrafi avantajını en iyi şekilde değerlendirmek için havacılık sektörüne büyük yatırımlar yaptıklarını belirtti. Uraloğlu, Türkiye’nin 4 saatlik uçuş mesafesinde 67 ülkenin yer aldığına dikkat çekerek, THY’nin dünya genelinde önemli bir havayolu markası haline geldiğini vurguladı.Türkiye’deki havalimanı sayısının 58’e çıkarıldığını belirten Uraloğlu, dış hat uçuş noktalarının 132 ülke ve 352 noktaya ulaştığını ifade etti. Ayrıca, 2024’te THY’nin Şili’nin başkenti Santiago ve Avustralya’nın Melbourne ile Sydney şehirlerine direkt uçuşlar başlatmasının önemli bir gelişme olduğunu söyledi.Suriye’de yeni dönem başlıyorBakan Uraloğlu, 23 Ocak’ta başlayacak Şam seferlerinin Suriye’de yeni bir dönemin işareti olduğunu ifade etti. Esad hükümetinin devrilmesinden sonra Halep ve Şam Havalimanları’nda yapılan incelemeler sonucunda THY’nin Şam’a sefer düzenleme kararı aldığını açıkladı. Uraloğlu, “Bu seferler Suriye’de istikrarın tesisi ve Suriyelileri kucaklayan bir sistemin inşası için önemli bir adımdır.” dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250118/kendini-enerjik-vucut-iscisi-diye-tanitan-kisi-zehir-taciri-cikti-evinde-110-milyon-tl-degerinde-1092815864.html
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suriye, türk hava yolları (thy), thy, abdulkadir uraloğlu, türkiye, ulaşım, uçak seferi, uçak
suriye, türk hava yolları (thy), thy, abdulkadir uraloğlu, türkiye, ulaşım, uçak seferi, uçak
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu: Suriye'ye haftada üç uçuş olacak
Bakan Uraloğlu, THY'nin Suriye'ye haftada üç uçuş gerçekleştireceğini açıkladı.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, haftada üç frekans olarak planlanan Türk Hava Yolları’nın (THY) Şam seferlerinin Suriye’de istikrarın sağlanması ve geçiş sürecinin tamamlanması için önemli bir adım olacağını açıkladı.
Türk Hava Yolları Yönetim Zirvesi 2025 etkinliğinde konuşan Bakan Uraloğlu, Türkiye’nin coğrafi avantajını en iyi şekilde değerlendirmek için havacılık sektörüne büyük yatırımlar yaptıklarını belirtti. Uraloğlu, Türkiye’nin 4 saatlik uçuş mesafesinde 67 ülkenin yer aldığına dikkat çekerek, THY’nin dünya genelinde önemli bir havayolu markası haline geldiğini vurguladı.
Türkiye’deki havalimanı sayısının 58’e çıkarıldığını belirten Uraloğlu, dış hat uçuş noktalarının 132 ülke ve 352 noktaya ulaştığını ifade etti. Ayrıca, 2024’te THY’nin Şili’nin başkenti Santiago ve Avustralya’nın Melbourne ile Sydney şehirlerine direkt uçuşlar başlatmasının önemli bir gelişme olduğunu söyledi.
Suriye’de yeni dönem başlıyor
Bakan Uraloğlu, 23 Ocak’ta başlayacak Şam seferlerinin Suriye’de yeni bir dönemin işareti olduğunu ifade etti. Esad hükümetinin devrilmesinden sonra Halep ve Şam Havalimanları’nda yapılan incelemeler sonucunda THY’nin Şam’a sefer düzenleme kararı aldığını açıkladı. Uraloğlu, “Bu seferler Suriye’de istikrarın tesisi ve Suriyelileri kucaklayan bir sistemin inşası için önemli bir adımdır.” dedi.