https://anlatilaninotesi.com.tr/20250118/ulastirma-ve-altyapi-bakani-uraloglu-suriyeye-haftada-uc-ucus-olacak--1092816574.html

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu: Suriye'ye haftada üç uçuş olacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu: Suriye'ye haftada üç uçuş olacak

Sputnik Türkiye

Bakan Uraloğlu, THY'nin Suriye'ye haftada üç uçuş gerçekleştireceğini açıkladı. 18.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-18T13:26+0300

2025-01-18T13:26+0300

2025-01-18T13:26+0300

türkiye

suriye

türk hava yolları (thy)

thy

abdulkadir uraloğlu

türkiye

ulaşım

uçak seferi

uçak

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, haftada üç frekans olarak planlanan Türk Hava Yolları’nın (THY) Şam seferlerinin Suriye’de istikrarın sağlanması ve geçiş sürecinin tamamlanması için önemli bir adım olacağını açıkladı.Türk Hava Yolları Yönetim Zirvesi 2025 etkinliğinde konuşan Bakan Uraloğlu, Türkiye’nin coğrafi avantajını en iyi şekilde değerlendirmek için havacılık sektörüne büyük yatırımlar yaptıklarını belirtti. Uraloğlu, Türkiye’nin 4 saatlik uçuş mesafesinde 67 ülkenin yer aldığına dikkat çekerek, THY’nin dünya genelinde önemli bir havayolu markası haline geldiğini vurguladı.Türkiye’deki havalimanı sayısının 58’e çıkarıldığını belirten Uraloğlu, dış hat uçuş noktalarının 132 ülke ve 352 noktaya ulaştığını ifade etti. Ayrıca, 2024’te THY’nin Şili’nin başkenti Santiago ve Avustralya’nın Melbourne ile Sydney şehirlerine direkt uçuşlar başlatmasının önemli bir gelişme olduğunu söyledi.Suriye’de yeni dönem başlıyorBakan Uraloğlu, 23 Ocak’ta başlayacak Şam seferlerinin Suriye’de yeni bir dönemin işareti olduğunu ifade etti. Esad hükümetinin devrilmesinden sonra Halep ve Şam Havalimanları’nda yapılan incelemeler sonucunda THY’nin Şam’a sefer düzenleme kararı aldığını açıkladı. Uraloğlu, “Bu seferler Suriye’de istikrarın tesisi ve Suriyelileri kucaklayan bir sistemin inşası için önemli bir adımdır.” dedi.

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suriye, türk hava yolları (thy), thy, abdulkadir uraloğlu, türkiye, ulaşım, uçak seferi, uçak