https://anlatilaninotesi.com.tr/20250117/galatasaray-hatayspor-macinda-penalti-beklentisi-yabanci-var-ilk-macta-tartisma-yaratti-1092809426.html

Galatasaray-Hatayspor maçında penaltı beklentisi: Yabancı VAR ilk maçta tartışma yarattı

Galatasaray-Hatayspor maçında penaltı beklentisi: Yabancı VAR ilk maçta tartışma yarattı

Sputnik Türkiye

Süper Lig'in heyecan dolu mücadelelerinden biri olan Hatayspor-Galatasaray maçında tartışmalı bir pozisyon yaşandı. Galatasaraylı oyuncular, Yunus Akgün'ün... 17.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-17T22:42+0300

2025-01-17T22:42+0300

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Hatayspor-Galatasaray maçında verilmeyen penaltı sonrası yabancı VAR hakemleri tartışma konusu oldu.Trendyol Süper Lig'in 19.haftasında karşılaşan Hatayspor-Galatasaray maçında Yunus Akgün'ün çektiği şut Hataysporlu Kilama'ya çarpınca sarı kırmızılı takım penaltı bekledi. Ancak hakem Cihan Aydın, pozisyonun ardından VAR hakemi Belçikalı Jan Boterberg ile bir görüşme gerçekleştirdi. Yapılan inceleme sonucunda penaltı olmadığı belirtilerek oyun devam ettirildi.Galatasaray tepki gösterdiHakemin vermediği penaltı kararı Galatasaray cephesinde büyük tepkiyle karşılanırken teknik ekip ve oyuncular, pozisyonda penaltı verilmesi gerektiğini savundu. Tartışmalı karar, maçın ardından futbol kamuoyunda da gündeme oturdu.

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