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Galatasaray-Hatayspor maçında penaltı beklentisi: Yabancı VAR ilk maçta tartışma yarattı
Galatasaray-Hatayspor maçında penaltı beklentisi: Yabancı VAR ilk maçta tartışma yarattı
Sputnik Türkiye
Süper Lig'in heyecan dolu mücadelelerinden biri olan Hatayspor-Galatasaray maçında tartışmalı bir pozisyon yaşandı. Galatasaraylı oyuncular, Yunus Akgün'ün... 17.01.2025, Sputnik Türkiye
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Hatayspor-Galatasaray maçında verilmeyen penaltı sonrası yabancı VAR hakemleri tartışma konusu oldu.Trendyol Süper Lig'in 19.haftasında karşılaşan Hatayspor-Galatasaray maçında Yunus Akgün'ün çektiği şut Hataysporlu Kilama'ya çarpınca sarı kırmızılı takım penaltı bekledi. Ancak hakem Cihan Aydın, pozisyonun ardından VAR hakemi Belçikalı Jan Boterberg ile bir görüşme gerçekleştirdi. Yapılan inceleme sonucunda penaltı olmadığı belirtilerek oyun devam ettirildi.Galatasaray tepki gösterdiHakemin vermediği penaltı kararı Galatasaray cephesinde büyük tepkiyle karşılanırken teknik ekip ve oyuncular, pozisyonda penaltı verilmesi gerektiğini savundu. Tartışmalı karar, maçın ardından futbol kamuoyunda da gündeme oturdu.
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Galatasaray-Hatayspor maçında penaltı beklentisi: Yabancı VAR ilk maçta tartışma yarattı

22:42 17.01.2025
© AA / Serkan AvciGalatasaray
Galatasaray - Sputnik Türkiye, 1920, 17.01.2025
© AA / Serkan Avci
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Süper Lig'in heyecan dolu mücadelelerinden biri olan Hatayspor-Galatasaray maçında tartışmalı bir pozisyon yaşandı. Galatasaraylı oyuncular, Yunus Akgün'ün çektiği şutun Hataysporlu Kilama'ya çarpmasının ardından topun eline değdiği gerekçesiyle penaltı bekledi. Ancak hakem Cihan Aydın, VAR hakemine danışarak devam kararı verdi.
Hatayspor-Galatasaray maçında verilmeyen penaltı sonrası yabancı VAR hakemleri tartışma konusu oldu.
Trendyol Süper Lig'in 19.haftasında karşılaşan Hatayspor-Galatasaray maçında Yunus Akgün'ün çektiği şut Hataysporlu Kilama'ya çarpınca sarı kırmızılı takım penaltı bekledi. Ancak hakem Cihan Aydın, pozisyonun ardından VAR hakemi Belçikalı Jan Boterberg ile bir görüşme gerçekleştirdi. Yapılan inceleme sonucunda penaltı olmadığı belirtilerek oyun devam ettirildi.

Galatasaray tepki gösterdi

Hakemin vermediği penaltı kararı Galatasaray cephesinde büyük tepkiyle karşılanırken teknik ekip ve oyuncular, pozisyonda penaltı verilmesi gerektiğini savundu. Tartışmalı karar, maçın ardından futbol kamuoyunda da gündeme oturdu.
Galatasaray - Sputnik Türkiye, 1920, 17.01.2025
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