40 yıl sonra ilk kez yemin töreni 'kapalı alanda' yapılacak: 'Kimsenin yaralanmasını istemiyorum'
03:58 18.01.2025 (güncellendi: 03:59 18.01.2025)
© Fotoğraf : Donald J. Trump WebsiteDonald J. Trump posteri
© Fotoğraf : Donald J. Trump Website
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ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump, 20 Ocak'ta gerçekleştirilecek başkanlık yemini törenini soğuk hava şartları nedeniyle kapalı alanda gerçekleştirmeye karar verdi. Trump, kararı "Kimsenin yaralanmasını istemiyorum" şeklinde duyurdu. En son 40 yıl önce bir başkanlık yemini kapalı alanda gerçekleştirlmişti.
ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump, 20 Ocak'ta yapılacak Başkanlık yemin töreninin, o tarihte beklenen aşırı soğuk hava tahminleri nedeniyle ABD Kongre binası içinde yapılacağını duyurdu.
Trump, yemin töreninin yapılacağı gün Washington DC'de rüzgarın da etkisiyle hava sıcaklığının ciddi derecede düşeceğine yönelik hava tahmini raporlarına dikkati çekti.
Soğuk hava şartları nedeniyle törendeki dua ve açılış konuşmalarının ABD Kongre binası içindeki Rotunda kısmında yapılacağını belirtildi.
Trump, Truth Social adlı sosyal medya platformundan yemin törenine ilişkin şu ifadelerde bulundu:
"Daha başkanlığa başlamadan yemin törenini düşünerek, ülkemizin insanlarını korumak benim görevim. Ülkeyi kasıp kavuran bir Arktik soğuk hava patlaması var. İnsanların herhangi bir şekilde incinmesini veya yaralanmasını istemiyorum. 20 Ocak'ta saatlerce dışarıda olacak on binlerce kolluk kuvveti, ilk müdahale ekibi, polis köpekleri ve hatta atlar ve yüz binlerce destekçi için tehlikeli koşullar var. Her halükarda, yemin törenine katılmayı düşünenler iyi giyinsin.
Bu nedenle, Yemin Töreni Konuşması'nın, dualar ve diğer konuşmaların yanı sıra, 1985 yılında Ronald Reagan’ın da çok soğuk hava nedeniyle kullandığı gibi, Amerika Birleşik Devletleri Kongre Binası Rotunda’sında yapılmasını emrettim. Çeşitli devlet adamları ve misafirler Kongre Binası’na getirilecek. Bu, herkes için çok güzel bir deneyim olacak ve özellikle büyük televizyon izleyicisi için!"
Bu nedenle, Yemin Töreni Konuşması'nın, dualar ve diğer konuşmaların yanı sıra, 1985 yılında Ronald Reagan’ın da çok soğuk hava nedeniyle kullandığı gibi, Amerika Birleşik Devletleri Kongre Binası Rotunda’sında yapılmasını emrettim. Çeşitli devlet adamları ve misafirler Kongre Binası’na getirilecek. Bu, herkes için çok güzel bir deneyim olacak ve özellikle büyük televizyon izleyicisi için!"
ABD'de en son 1985'te aşırı soğuk hava koşulları nedeniyle eski Başkan Ronald Reagan'ın yemin töreni Kongre binası içindeki Rotunda kısmında yapılmıştı.