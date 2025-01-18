40 yıl sonra ilk kez yemin töreni 'kapalı alanda' yapılacak: 'Kimsenin yaralanmasını istemiyorum'

"Daha başkanlığa başlamadan yemin törenini düşünerek, ülkemizin insanlarını korumak benim görevim. Ülkeyi kasıp kavuran bir Arktik soğuk hava patlaması var. İnsanların herhangi bir şekilde incinmesini veya yaralanmasını istemiyorum. 20 Ocak'ta saatlerce dışarıda olacak on binlerce kolluk kuvveti, ilk müdahale ekibi, polis köpekleri ve hatta atlar ve yüz binlerce destekçi için tehlikeli koşullar var. Her halükarda, yemin törenine katılmayı düşünenler iyi giyinsin.



Bu nedenle, Yemin Töreni Konuşması'nın, dualar ve diğer konuşmaların yanı sıra, 1985 yılında Ronald Reagan’ın da çok soğuk hava nedeniyle kullandığı gibi, Amerika Birleşik Devletleri Kongre Binası Rotunda’sında yapılmasını emrettim. Çeşitli devlet adamları ve misafirler Kongre Binası’na getirilecek. Bu, herkes için çok güzel bir deneyim olacak ve özellikle büyük televizyon izleyicisi için!"