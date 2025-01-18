https://anlatilaninotesi.com.tr/20250118/bakanlik-acikladi-turkiyede-en-cok-sikayet-edilen-urunler-belli-oldu--1092816780.html

Bakanlık açıkladı: Türkiye'de en çok şikayet edilen ürünler belli oldu

Bakanlık açıkladı: Türkiye'de en çok şikayet edilen ürünler belli oldu

Sputnik Türkiye

Ticaret Bakanlığı, 2024 yılında Tüketici Hakem Heyetlerine 755 bin 997 başvuru yapıldığını ve 762 bin 100 uyuşmazlığın karara bağlandığını açıkladı. En çok... 18.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-18T13:36+0300

2025-01-18T13:36+0300

2025-01-18T13:36+0300

türkiye

ticaret bakanlığı

türkiye

ayakkabı

perakende satış

alışveriş

alışveriş merkezi

taklit ürün

güvensiz ürün

iade

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0b/13/1090564221_17:0:646:354_1920x0_80_0_0_2a70e4e4b705db443c786dcfe3c3dc64.jpg

Ticaret Bakanlığı, 2024 yılında Tüketici Hakem Heyetlerine toplam 755 bin 997 başvuru yapıldığını ve 762 bin 100 uyuşmazlığın karara bağlandığını açıkladı. Yapılan başvuruların toplam parasal değeri yaklaşık 7 milyar lira olarak kaydedildi. Bu rakam, 2023 yılında 4 milyar lira olan başvuruların parasal değerine göre yüzde 75 artışa işaret ediyor.Tüketiciler, başvurularını yazılı olarak yapabildiği gibi e-Devlet üzerinden ve Tüketici Bilgi Sistemi (TÜBİS) aracılığıyla da elektronik ortamda kolayca iletebiliyor. 2024 yılında yapılan başvuruların yaklaşık yüzde 67’si e-Devlet üzerinden elektronik ortamda gerçekleştirildi. Elektronik başvuruların tüketiciler tarafından daha fazla tercih edildiği gözlemlendi.Müşteriler en çok iade talep etti Tüketici Hakem Heyetlerine yapılan başvurularda en fazla talep edilen konu bedel iadesi oldu. Yaklaşık 293 bin başvuruda bedel iadesi talep edilirken, 204 bin başvuruda ise ürünün değişimi veya hizmetin yeniden görülmesi istendi. Diğer başvurularda ise ücretsiz onarım ve “Bedelden indirim” taleplerine yer verildi.En çok ayakkabı şikayet edildi 2024 yılında tüketicilerin en fazla şikayet ettiği ürün ayakkabı oldu. Toplam başvuruların yaklaşık yüzde 13,2’si, yani 100 bin 448 başvuru, ayakkabılara yönelik gerçekleşti. Ayakkabıyı yüzde 4,86 ile kıyafet (36 bin 800) şikayetleri izledi. Diğer şikayet konuları ise şu şekilde sıralandı:Perakende ilk sıradaSektörel bazda değerlendirildiğinde, 2024 yılında en fazla başvuru yüzde 58,79 oranıyla perakende ticaret sektörüne (444 bin 485) yapıldı. Bu sektörü yüzde 10,14 ile finansal hizmetler (76 bin 702) ve yüzde 9,79 ile abonelik hizmetleri (74 bin 70) izledi.Ticaret Bakanlığı, tüketici haklarının korunması ve uyuşmazlıkların çözümünde Tüketici Hakem Heyetlerinin önemini vurgulayarak, başvuruların hızlı ve etkin şekilde sonuçlandırılmaya devam edeceğini belirtti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250118/ulastirma-ve-altyapi-bakani-uraloglu-suriyeye-haftada-uc-ucus-olacak--1092816574.html

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

ticaret bakanlığı, türkiye, ayakkabı, perakende satış, alışveriş, alışveriş merkezi, taklit ürün, güvensiz ürün, iade, iade talebi