https://anlatilaninotesi.com.tr/20250118/bakanlik-acikladi-turkiyede-en-cok-sikayet-edilen-urunler-belli-oldu--1092816780.html
Bakanlık açıkladı: Türkiye'de en çok şikayet edilen ürünler belli oldu
Bakanlık açıkladı: Türkiye'de en çok şikayet edilen ürünler belli oldu
Sputnik Türkiye
Ticaret Bakanlığı, 2024 yılında Tüketici Hakem Heyetlerine 755 bin 997 başvuru yapıldığını ve 762 bin 100 uyuşmazlığın karara bağlandığını açıkladı. En çok... 18.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-18T13:36+0300
2025-01-18T13:36+0300
2025-01-18T13:36+0300
türkiye
ticaret bakanlığı
türkiye
ayakkabı
perakende satış
alışveriş
alışveriş merkezi
taklit ürün
güvensiz ürün
iade
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Ticaret Bakanlığı, 2024 yılında Tüketici Hakem Heyetlerine toplam 755 bin 997 başvuru yapıldığını ve 762 bin 100 uyuşmazlığın karara bağlandığını açıkladı. Yapılan başvuruların toplam parasal değeri yaklaşık 7 milyar lira olarak kaydedildi. Bu rakam, 2023 yılında 4 milyar lira olan başvuruların parasal değerine göre yüzde 75 artışa işaret ediyor.Tüketiciler, başvurularını yazılı olarak yapabildiği gibi e-Devlet üzerinden ve Tüketici Bilgi Sistemi (TÜBİS) aracılığıyla da elektronik ortamda kolayca iletebiliyor. 2024 yılında yapılan başvuruların yaklaşık yüzde 67’si e-Devlet üzerinden elektronik ortamda gerçekleştirildi. Elektronik başvuruların tüketiciler tarafından daha fazla tercih edildiği gözlemlendi.Müşteriler en çok iade talep etti Tüketici Hakem Heyetlerine yapılan başvurularda en fazla talep edilen konu bedel iadesi oldu. Yaklaşık 293 bin başvuruda bedel iadesi talep edilirken, 204 bin başvuruda ise ürünün değişimi veya hizmetin yeniden görülmesi istendi. Diğer başvurularda ise ücretsiz onarım ve “Bedelden indirim” taleplerine yer verildi.En çok ayakkabı şikayet edildi 2024 yılında tüketicilerin en fazla şikayet ettiği ürün ayakkabı oldu. Toplam başvuruların yaklaşık yüzde 13,2’si, yani 100 bin 448 başvuru, ayakkabılara yönelik gerçekleşti. Ayakkabıyı yüzde 4,86 ile kıyafet (36 bin 800) şikayetleri izledi. Diğer şikayet konuları ise şu şekilde sıralandı:Perakende ilk sıradaSektörel bazda değerlendirildiğinde, 2024 yılında en fazla başvuru yüzde 58,79 oranıyla perakende ticaret sektörüne (444 bin 485) yapıldı. Bu sektörü yüzde 10,14 ile finansal hizmetler (76 bin 702) ve yüzde 9,79 ile abonelik hizmetleri (74 bin 70) izledi.Ticaret Bakanlığı, tüketici haklarının korunması ve uyuşmazlıkların çözümünde Tüketici Hakem Heyetlerinin önemini vurgulayarak, başvuruların hızlı ve etkin şekilde sonuçlandırılmaya devam edeceğini belirtti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250118/ulastirma-ve-altyapi-bakani-uraloglu-suriyeye-haftada-uc-ucus-olacak--1092816574.html
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ticaret bakanlığı, türkiye, ayakkabı, perakende satış, alışveriş, alışveriş merkezi, taklit ürün, güvensiz ürün, iade, iade talebi
ticaret bakanlığı, türkiye, ayakkabı, perakende satış, alışveriş, alışveriş merkezi, taklit ürün, güvensiz ürün, iade, iade talebi
Bakanlık açıkladı: Türkiye'de en çok şikayet edilen ürünler belli oldu
Ticaret Bakanlığı, 2024 yılında Tüketici Hakem Heyetlerine 755 bin 997 başvuru yapıldığını ve 762 bin 100 uyuşmazlığın karara bağlandığını açıkladı. En çok şikayet edilen ürün ise ayakkabı oldu.
Ticaret Bakanlığı, 2024 yılında Tüketici Hakem Heyetlerine toplam 755 bin 997 başvuru yapıldığını ve 762 bin 100 uyuşmazlığın karara bağlandığını açıkladı. Yapılan başvuruların toplam parasal değeri yaklaşık 7 milyar lira olarak kaydedildi. Bu rakam, 2023 yılında 4 milyar lira olan başvuruların parasal değerine göre yüzde 75 artışa işaret ediyor.
Tüketiciler, başvurularını yazılı olarak yapabildiği gibi e-Devlet üzerinden ve Tüketici Bilgi Sistemi (TÜBİS) aracılığıyla da elektronik ortamda kolayca iletebiliyor. 2024 yılında yapılan başvuruların yaklaşık yüzde 67’si e-Devlet üzerinden elektronik ortamda gerçekleştirildi. Elektronik başvuruların tüketiciler tarafından daha fazla tercih edildiği gözlemlendi.
Müşteriler en çok iade talep etti
Tüketici Hakem Heyetlerine yapılan başvurularda en fazla talep edilen konu bedel iadesi oldu. Yaklaşık 293 bin başvuruda bedel iadesi talep edilirken, 204 bin başvuruda ise ürünün değişimi veya hizmetin yeniden görülmesi istendi. Diğer başvurularda ise ücretsiz onarım ve “Bedelden indirim” taleplerine yer verildi.
En çok ayakkabı şikayet edildi
2024 yılında tüketicilerin en fazla şikayet ettiği ürün ayakkabı oldu. Toplam başvuruların yaklaşık yüzde 13,2’si, yani 100 bin 448 başvuru, ayakkabılara yönelik gerçekleşti. Ayakkabıyı yüzde 4,86 ile kıyafet (36 bin 800) şikayetleri izledi. Diğer şikayet konuları ise şu şekilde sıralandı:
Kredi kartı üyelik ücreti:
Yüzde 4,85
(36 bin 725
)
Cep telefonu:
Yüzde 4,09
(30 bin 959
)
Mobilya:
Yüzde 3,94
(29 bin 846
)
İnternet abonelikleri:
Yüzde 3,80
(28 bin 733
)
GSM aboneliği:
Yüzde 2,82
(21 bin 328
)
Sektörel bazda değerlendirildiğinde, 2024 yılında en fazla başvuru yüzde 58,79 oranıyla perakende ticaret sektörüne (444 bin 485) yapıldı. Bu sektörü yüzde 10,14 ile finansal hizmetler (76 bin 702) ve yüzde 9,79 ile abonelik hizmetleri (74 bin 70) izledi.
Ticaret Bakanlığı, tüketici haklarının korunması ve uyuşmazlıkların çözümünde Tüketici Hakem Heyetlerinin önemini vurgulayarak, başvuruların hızlı ve etkin şekilde sonuçlandırılmaya devam edeceğini belirtti.