https://anlatilaninotesi.com.tr/20250117/ticaret-bakanligindan-suriye-aciklamasi-yuz-yuze-gorusecegiz-1092789141.html

Ticaret Bakanlığı'ndan 'Suriye' açıklaması: Yüz yüze görüşeceğiz

Ticaret Bakanlığı'ndan 'Suriye' açıklaması: Yüz yüze görüşeceğiz

Sputnik Türkiye

Ticaret Bakanlığı, Suriye'nin uyguladığı yeni gümrük vergisi sistemiyle ilgili istişareler yapıldığını, önümüzdeki hafta yüz yüze toplantı yapılması... 17.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-17T14:53+0300

2025-01-17T14:53+0300

2025-01-17T14:53+0300

ekonomi

ticaret bakanlığı

suriye

türkiye

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Suriye'nin uyguladığı yeni gümrük vergisi sistemiyle ilgili Ticaret Bakanlığı bir açıklama yaptı. Bakanlık Suriye tarafıyla gümrük vergileri konusunda istişareler yapıldığını belirtirken, "Görüşmelerin devamı olarak, önümüzdeki hafta bir yüz yüze toplantı yapılması planlanmıştır" denildi. Yeni Suriye hükümetinin yaptığı değişiklikle Türkiye'den ithal edilen malların gümrük vergisinde yüksek artışlar yaşanmıştı. Sınır kapılarında TIR kuyrukları oluşurken iş dünyası ihracatta sıkıntılar yaşandığını belirtmişti.Tüm sınır kapılarında ve gümrük idarelerinde aynı şekilde uygulanıyorBakanlık tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Suriye Yeni Yönetimi 11.01.2025 tarihinde ülke genelindeki tüm gümrük idarelerinde tek tip vergilendirme sistemine geçmiştir. Yürürlüğe konulan bu vergi sistemi Suriye’nin tüm sınır kapılarında ve gümrük idarelerinde aynı şekilde uygulanmaktadır.Ülkemiz, Suriye’de yeniden ekonomik kalkınma sürecinin hayata geçirilmesi, Suriye halkının ihtiyaç duyduğu ürünlere uygun koşullarda erişimin sağlanması ve Suriye’nin yeniden inşa faaliyetleri kapsamında ihtiyaç duyduğu ürünlerin ülkeye ulaştırılması konularında ortak çalışmalar yürütmektedir. Bu kapsamda, son gümrük vergisi düzenlemesine ilişkin değerlendirmeler doğrultusunda, Suriye ile ticaret, gümrükler ve dış politika alanlarında görüşmeler yapılmış ve yapılmaya devam edilmektedir.Kapsamlı bir serbest ticaret anlaşması vurgusu yapıldıSon olarak, dün gerçekleştirilen görüşmelerde Suriye tarafıyla gümrük vergileri konusunda istişareler yapılmıştır. Görüşmelerin devamı olarak, önümüzdeki hafta bir yüz yüze toplantı yapılması planlanmıştır. Diğer taraftan, ülkelerimiz arasında yeniden ve bu defa daha kapsamlı bir serbest ticaret anlaşmasının hayata geçirilmesi ile ilgili olarak da istekliliğimiz karşılıklı olarak paylaşılmıştır.Suriye’nin yeni hükümetinin kalkınma çalışmalarına yönelik sürecin tamamında, ülkemizin firmaları aktif bir şekilde katkı sunmaya devam edecektir. Bu süreçte, Suriyeli kardeşlerimizle ortak hedefler doğrultusunda iş birliğine hazır olduğumuzu bir kez daha vurgulamak isteriz."

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250117/ticaret-bakanligi-tehlike-sacan-urunleri-acikladi-mavi-gomlek-ve-makyaj-cantasi-icin-toplatma-1092770957.html

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ticaret bakanlığı, suriye, türkiye