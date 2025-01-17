https://anlatilaninotesi.com.tr/20250117/ticaret-bakanligi-tehlike-sacan-urunleri-acikladi-mavi-gomlek-ve-makyaj-cantasi-icin-toplatma-1092770957.html

Ticaret Bakanlığı tehlike saçan ürünleri açıkladı: 'Mavi gömlek' ve makyaj çantası için toplatma kararı

Ticaret Bakanlığı tehlike saçan ürünleri açıkladı: 'Mavi gömlek' ve makyaj çantası için toplatma kararı

Sputnik Türkiye

Ticaret Bakanlığı, Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi (GÜBİS) güncellemesiyle yeni ürünleri ifşa etti. Mavi renkli bir erkek gömleğinde kurşun, okul ve makyaj... 17.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-17T07:05+0300

2025-01-17T07:05+0300

2025-01-17T07:05+0300

türkiye

makyaj

gömlek

okul çantası

ticaret bakanlığı

toplatma

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Ticaret Bakanlığı, vatandaşları sağlığa zararlı ürünler konusunda uyarmaya devam ediyor. Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi (GÜBİS) üzerinden yapılan son güncellemede, piyasadaki bazı ürünlerin içerdiği tehlikeli maddeler kamuoyuyla paylaşıldı. Bu kapsamda, mavi renkli bir erkek gömleğinde insan sağlığına zararlı seviyede kurşun bulunduğu açıklandı.Bakanlık, söz konusu gömleğin Caizen markasına ait olduğunu ve piyasaya arzının yasaklandığını, ayrıca ürünün toplatılmasına karar verildiğini duyurdu. Açıklamada, bu tür maddelerin insan sağlığı üzerinde kanserojen etkiler yaratabileceği belirtildi.Okul ve makyaj çantaları da tehlike saçıyorBakanlık, yalnızca tekstil ürünlerinde değil, çocukların ve kadınların sıkça kullandığı diğer ürünlerde de tehlikeli maddeler tespit etti. Bir markanın ilkokul çantasının, belirlenen sınırların üzerinde zararlı kimyasal içerdiği için piyasadan toplatılacağı açıklandı. Ayrıca bir makyaj çantasında yüksek seviyede kadmiyum bulunduğu ve bu nedenle ürünün yasaklandığı bildirildi.Ticaret Bakanlığı, vatandaşlardan GÜBİS platformunu düzenli olarak takip etmelerini ve ürün satın alırken güvenilir markaları tercih etmelerini istedi. Özellikle tekstil, çocuk ürünleri ve kozmetik alanında tüketicilerin daha dikkatli olması gerektiği vurgulandı. Kurşun ve kadmiyum gibi maddeler, uzun süreli maruziyet halinde ciddi sağlık sorunlarına yol açabiliyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250117/bakanlik-son-listesini-acikladi-adana-kebaptan-kalp-cikti-kofte-ve-baharata-katilanlar-ifsa-edildi-1092769420.html

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makyaj, gömlek, okul çantası, ticaret bakanlığı, toplatma