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Ticaret Bakanlığı tehlike saçan ürünleri açıkladı: 'Mavi gömlek' ve makyaj çantası için toplatma kararı
Ticaret Bakanlığı tehlike saçan ürünleri açıkladı: 'Mavi gömlek' ve makyaj çantası için toplatma kararı
Sputnik Türkiye
Ticaret Bakanlığı, Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi (GÜBİS) güncellemesiyle yeni ürünleri ifşa etti. Mavi renkli bir erkek gömleğinde kurşun, okul ve makyaj... 17.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-17T07:05+0300
2025-01-17T07:05+0300
türkiye
makyaj
gömlek
okul çantası
ticaret bakanlığı
toplatma
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Ticaret Bakanlığı, vatandaşları sağlığa zararlı ürünler konusunda uyarmaya devam ediyor. Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi (GÜBİS) üzerinden yapılan son güncellemede, piyasadaki bazı ürünlerin içerdiği tehlikeli maddeler kamuoyuyla paylaşıldı. Bu kapsamda, mavi renkli bir erkek gömleğinde insan sağlığına zararlı seviyede kurşun bulunduğu açıklandı.Bakanlık, söz konusu gömleğin Caizen markasına ait olduğunu ve piyasaya arzının yasaklandığını, ayrıca ürünün toplatılmasına karar verildiğini duyurdu. Açıklamada, bu tür maddelerin insan sağlığı üzerinde kanserojen etkiler yaratabileceği belirtildi.Okul ve makyaj çantaları da tehlike saçıyorBakanlık, yalnızca tekstil ürünlerinde değil, çocukların ve kadınların sıkça kullandığı diğer ürünlerde de tehlikeli maddeler tespit etti. Bir markanın ilkokul çantasının, belirlenen sınırların üzerinde zararlı kimyasal içerdiği için piyasadan toplatılacağı açıklandı. Ayrıca bir makyaj çantasında yüksek seviyede kadmiyum bulunduğu ve bu nedenle ürünün yasaklandığı bildirildi.Ticaret Bakanlığı, vatandaşlardan GÜBİS platformunu düzenli olarak takip etmelerini ve ürün satın alırken güvenilir markaları tercih etmelerini istedi. Özellikle tekstil, çocuk ürünleri ve kozmetik alanında tüketicilerin daha dikkatli olması gerektiği vurgulandı. Kurşun ve kadmiyum gibi maddeler, uzun süreli maruziyet halinde ciddi sağlık sorunlarına yol açabiliyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250117/bakanlik-son-listesini-acikladi-adana-kebaptan-kalp-cikti-kofte-ve-baharata-katilanlar-ifsa-edildi-1092769420.html
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makyaj, gömlek, okul çantası, ticaret bakanlığı, toplatma
makyaj, gömlek, okul çantası, ticaret bakanlığı, toplatma

Ticaret Bakanlığı tehlike saçan ürünleri açıkladı: 'Mavi gömlek' ve makyaj çantası için toplatma kararı

07:05 17.01.2025
© FotoğrafBakanlık
Bakanlık - Sputnik Türkiye, 1920, 17.01.2025
© Fotoğraf
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Ticaret Bakanlığı, Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi (GÜBİS) güncellemesiyle yeni ürünleri ifşa etti. Mavi renkli bir erkek gömleğinde kurşun, okul ve makyaj çantalarında ise kanserojen maddeler tespit edildi. Bu ürünlerin piyasadan toplatılmasına karar verildi.
Ticaret Bakanlığı, vatandaşları sağlığa zararlı ürünler konusunda uyarmaya devam ediyor. Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi (GÜBİS) üzerinden yapılan son güncellemede, piyasadaki bazı ürünlerin içerdiği tehlikeli maddeler kamuoyuyla paylaşıldı. Bu kapsamda, mavi renkli bir erkek gömleğinde insan sağlığına zararlı seviyede kurşun bulunduğu açıklandı.
Bakanlık, söz konusu gömleğin Caizen markasına ait olduğunu ve piyasaya arzının yasaklandığını, ayrıca ürünün toplatılmasına karar verildiğini duyurdu. Açıklamada, bu tür maddelerin insan sağlığı üzerinde kanserojen etkiler yaratabileceği belirtildi.

Okul ve makyaj çantaları da tehlike saçıyor

Bakanlık, yalnızca tekstil ürünlerinde değil, çocukların ve kadınların sıkça kullandığı diğer ürünlerde de tehlikeli maddeler tespit etti. Bir markanın ilkokul çantasının, belirlenen sınırların üzerinde zararlı kimyasal içerdiği için piyasadan toplatılacağı açıklandı. Ayrıca bir makyaj çantasında yüksek seviyede kadmiyum bulunduğu ve bu nedenle ürünün yasaklandığı bildirildi.
Ticaret Bakanlığı, vatandaşlardan GÜBİS platformunu düzenli olarak takip etmelerini ve ürün satın alırken güvenilir markaları tercih etmelerini istedi. Özellikle tekstil, çocuk ürünleri ve kozmetik alanında tüketicilerin daha dikkatli olması gerektiği vurgulandı. Kurşun ve kadmiyum gibi maddeler, uzun süreli maruziyet halinde ciddi sağlık sorunlarına yol açabiliyor.
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