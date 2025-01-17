Slovakya'dan Zelenskiy'e tepki: 'Sanki bira içmeye çağırıyor'
10:22 17.01.2025 (güncellendi: 10:46 17.01.2025)
© AP Photo / Radovan StoklasaSlovakia's Prime Minister Robert Fico speaks during a press conference after the cabinet's away-from-home session in the town of Handlova, Slovakia, Wednesday, May, 15, 2024.
© AP Photo / Radovan Stoklasa
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Ukrayna'nın Rus gazı transitine ilişkin anlaşmayı uzatmaması nedeniyle Kiev'e kızgın olan Slovakya, Devlet Başkanı Zelenskiy'in tavrı karşısında tepkisini daha da yükseltiyor.
Slovakya Parlamentosu Başkan Yardımcısı Tibor Gaspar, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in Slovakya Başbakanı Robert Fico'yu Kiev'e davet ederken takındığı tavra tepki gösterdi.
Sputnik'e demeç veren Gaspar, Zelenskiy'in Fico'yu bira içmeye çağırır gibi davet ettiğini belirterek bunun diplomaside kabul edilemez olduğunun altını çizdi.
Gaspar, "Zelenskiy, Twitter'da (şu anki adı X) bir cümleyle Slovakya Başbakanı'nı sanki bira içmeye çağırıyormuş gibi Kiev'e davet etti. Siyasetin en üst düzeyde bu şekilde işleyemeyeceğini düşünüyorum" dedi.
Zelenskiy, Fico'yu Ukrayna'ya karşı 'ikinci enerji cephesi' açmakla ve Avrupa’yı Amerikan gazından vazgeçirmeye çalışmakla suçlamak da dahil olmak üzere Slovakya Başbakanı'na defalarca saygı çerçevesi dışında hitap etmişti. Fico, Zelenskiy'e tepki göstererek "Ben kendi fikrini ifade edemeyen, sadece size yardım etmekle yükümlü olan ve sizden hiçbir şey beklemeyen bir hizmetkarınız değilim" ifadelerini kullanmıştı.
Daha önce Fico, Zelenskiy'in Ukrayna'nın kendi topraklarından gaz transiti karşılığında kazanabileceği 800 milyon euro'yu çöpe attığını ve AB'ye el açıp milyarlarca dolar istediğini belirterek, bazı siyasetçilerin de bunu sorun etmeyen Zelenskiy'e 'hayır' diyebileceğini vurgulamıştı.
Fico, Ukrayna topraklarından gaz transiti sorunu çözülmediği takdirde AB'nin Ukrayna'ya 50 milyar euro gönderme kararını veto etmeye hazır olduğu mesajını da vermişti.
Slovak Başbakanı, Zelenskiy'in Ukrayna topraklarından gaz transitini durdurma kararını siyasi kapris olarak nitelendirmişti.
Sputnik'e demeç veren Gaspar, Zelenskiy'in Fico'yu bira içmeye çağırır gibi davet ettiğini belirterek bunun diplomaside kabul edilemez olduğunun altını çizdi.
Gaspar, "Zelenskiy, Twitter'da (şu anki adı X) bir cümleyle Slovakya Başbakanı'nı sanki bira içmeye çağırıyormuş gibi Kiev'e davet etti. Siyasetin en üst düzeyde bu şekilde işleyemeyeceğini düşünüyorum" dedi.
Zelenskiy, Fico'yu Ukrayna'ya karşı 'ikinci enerji cephesi' açmakla ve Avrupa’yı Amerikan gazından vazgeçirmeye çalışmakla suçlamak da dahil olmak üzere Slovakya Başbakanı'na defalarca saygı çerçevesi dışında hitap etmişti. Fico, Zelenskiy'e tepki göstererek "Ben kendi fikrini ifade edemeyen, sadece size yardım etmekle yükümlü olan ve sizden hiçbir şey beklemeyen bir hizmetkarınız değilim" ifadelerini kullanmıştı.
Daha önce Fico, Zelenskiy'in Ukrayna'nın kendi topraklarından gaz transiti karşılığında kazanabileceği 800 milyon euro'yu çöpe attığını ve AB'ye el açıp milyarlarca dolar istediğini belirterek, bazı siyasetçilerin de bunu sorun etmeyen Zelenskiy'e 'hayır' diyebileceğini vurgulamıştı.
Fico, Ukrayna topraklarından gaz transiti sorunu çözülmediği takdirde AB'nin Ukrayna'ya 50 milyar euro gönderme kararını veto etmeye hazır olduğu mesajını da vermişti.
Slovak Başbakanı, Zelenskiy'in Ukrayna topraklarından gaz transitini durdurma kararını siyasi kapris olarak nitelendirmişti.
'AB, Rusya'ya yaptırımlar nedeniyle rekabet gücünü yitirdi'
Gaspar, AB'nin Rusya'ya uygulanan yaptırımlar nedeniyle rekabet gücünü yitirdiğini ve yaptırımların AB üyelerinin ekonomilerine daha fazla zarar verdiğini vurguladı.
Slovak siyasetçi, "AB'nin Rusya'ya uyguladığı tüm yaptırımlar ve sanırım halihazırda 16'ya ulaşan bu paketler, AB'ye üye ülkelerin ekonomilerini olumsuz etkiliyor. AB ekonomik açıdan rekabet edemez hale geldi. Bahsettiğiniz enerji, kaynaklar, gaz veya petrol, daha pahalıya mı, yoksa daha ucuza mı üreteceğinizi belirleyen önemli emtialar" diye konuştu.
Gaspar, AB'nin artık Rusya karşıtı yaptırımlara yönelik yaklaşımını gözden geçirmesi ve bir anlamı olup olmadığına karar vermesi gerektiğini de sözlerine ekledi.
Slovak siyasetçi, "AB'nin Rusya'ya uyguladığı tüm yaptırımlar ve sanırım halihazırda 16'ya ulaşan bu paketler, AB'ye üye ülkelerin ekonomilerini olumsuz etkiliyor. AB ekonomik açıdan rekabet edemez hale geldi. Bahsettiğiniz enerji, kaynaklar, gaz veya petrol, daha pahalıya mı, yoksa daha ucuza mı üreteceğinizi belirleyen önemli emtialar" diye konuştu.
Gaspar, AB'nin artık Rusya karşıtı yaptırımlara yönelik yaklaşımını gözden geçirmesi ve bir anlamı olup olmadığına karar vermesi gerektiğini de sözlerine ekledi.