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Kıdem tazminatında tavan belirlendi: Kıdem tazminatı nasıl hesaplanır?
Kıdem tazminatında tavan belirlendi: Kıdem tazminatı nasıl hesaplanır?
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Hürriyet yazarı Noyan Doğan yeniden belirlenen kıdem tazminatı tavanına ilişkin detayları anlattı "2024’ün ikinci yarısında kıdem tazminatı tavanı 41 bin 828... 17.01.2025, Sputnik Türkiye
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Hürriyet yazarı Noyan Doğan kıdem tazminatına ilişkin detayları bugünkü yazısında anlattı.Kıdem tazminatı tavanı ne kadar?2024'te 2 kere belirlenmiştiKimler kıdem tazminatına hak kazanıyor?Kıdem tazminatı nasıl hesaplanır?Kıdem tazminatında kritik nokta: tavan tutarı üzerinden hesaplama
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Kıdem tazminatında tavan belirlendi: Kıdem tazminatı nasıl hesaplanır?

09:50 17.01.2025
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Hürriyet yazarı Noyan Doğan yeniden belirlenen kıdem tazminatı tavanına ilişkin detayları anlattı "2024’ün ikinci yarısında kıdem tazminatı tavanı 41 bin 828 lira üzerinden hesaplanırken, 2025’in Ocak ayında itibaren 46 bin 655 lira üzerinden hesaplanacak." dedi.
Hürriyet yazarı Noyan Doğan kıdem tazminatına ilişkin detayları bugünkü yazısında anlattı.

Kıdem tazminatı tavanı ne kadar?

"Hazine ve Maliye Bakanlığı, 2025 Ocak-Haziran dönemi Sosyal Haklar Genelgesi’ni yayımladı, çalışanların yeni kıdem tazminatı tavanı da belli oldu. 2025’in ilk yarısında işçi statüsünde çalışanların alacağı kıdem tazminatının üst sınırı, 46.655 lira olarak açıklandı. 2024’ün Temmuz-Aralık döneminde ise kıdem tazminatının tavanı 41.828 olarak belirlenmişti. Buna göre kıdem tazminatının tavanı yüzde 11.54 arttı. Böylece yüksek maaşlı çalışanların alacağı kıdem tazminatı da arttı. 2024’ün ikinci yarısında kıdem tazminatı tavanı 41 bin 828 lira üzerinden hesaplanırken, 2025’in Ocak ayında itibaren 46 bin 655 lira üzerinden hesaplanacak."

2024'te 2 kere belirlenmişti

Kıdem tazminatı ile ilgili şu bilgiyi de vereyim. 2022 ve 2023 yıllarında asgari ücret senede iki kere belirlendiğinden, çalışanların alacağı kıdem tazminatı da artıyordu. Ancak 2024 yılında asgari ücrette bir kereliğine artış yapıldığı için kıdem tazminatının tavanı yıl içinde ocak ve temmuz aylarında iki kere artırılmasına rağmen senenin tamamında kıdem tazminatı 20 bin lira üzerinden hesaplandı. Eğer 2025 yılında asgari ücret temmuz ayında ikinci kere artırılmazsa; asgari ücretli çalışanın kıdem tazminatı yılın tamamında 46 bin 655 lira üzerinden hesaplanacak.

Kimler kıdem tazminatına hak kazanıyor?

Kimler kıdem tazminatına hak kazanıyor? Öncelikle, çalışanın işveren tarafından işten çıkarılmış olması gerekiyor. Çalışan, işyerinde bir yıl çalıştıktan sonra kıdem tazminatına hak kazanıyor. Erkeklerde askerlik nedeniyle, kadınlar da evlilik nedeniyle işten ayrılma halinde kıdem tazminatı alınabiliyor. Çalışan emekliliğe hak kazandığında da kıdem tazminatını alıyor. Bunların dışında istisnai bir durum daha var. 8 Eylül 1999 öncesi sigortalı olanlar 15 yılı doldurup, 3 bin 600 prim gün sayısını tamamladıklarında kıdem tazminatı alıp, işten ayrılabilir. İlk sigortalı olduğu tarih 8 Eylül 1999-30 Nisan 2008 arasında olanlar ya 25 yıl çalışıp, 4 bin 500 prim günü doldurduklarında kıdem tazminatı alabilirler ya da çalışma yılına bakılmaksızın 7 bin prim günü doldurduklarında işyerinden kıdem tazminatı alıp, işten ayrılabilirler.

Kıdem tazminatı nasıl hesaplanır?

Çalışanların tazminat konusunda yanıldıkları bir nokta da brüt ücretin tamamı üzerinden tazminat alınabileceği yönünde. Kıdem tazminatı, çalışılan her tam yıl için 30 günlük giydirilmiş ücret (ikramiye, prim, yol ve yakacak yardımı gibi tüm ödemelerin dahil olduğu ücret) üzerinden hesaplanıyor ve brüt ücret ile çalışılan yılın çarpımı sonucu alınacak kıdem tazminatı toplamına ulaşılıyor. Örneğin, bugün için asgari ücretli (26.005 TL) bir çalışan, işyerinde 5 yıldır çalışıyorsa 130 bin lira, 10 yıldır çalışıyorsa 260 bin lira tazminata hak kazanıyor. Kıdem tazminatından ise binde 7.59’luk damga vergisi kesintisi yapılıyor.

Kıdem tazminatında kritik nokta: tavan tutarı üzerinden hesaplama

Tazminat hesaplamasında dikkat edilecek husus ise, tavan miktarı. Yeni açıklanan kıdem tazminatı tavanı 46.655 lira. Çalışanın maaşı bu rakamın üzerinde olsa da kıdem tazminatı 46 bin 655 lira üzerinden hesaplanacak. Mesela, brüt maaşınız 50 bin lira ve aynı işyerinde 10 yıldır çalışıyorsunuz; işten ayrıldığınızda 500 bin lira kıdem tazminatı almayacaksınız; tavan tutarı 46 bin 655,43 lira olduğundan, işveren tazminat tutarı olarak 466 bin 554 lira ödeyecek.
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