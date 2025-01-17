https://anlatilaninotesi.com.tr/20250117/rusya-ukrayna-halki-zelenskiy-icin-savasmak-istemiyor-1092775293.html

Rusya: Ukrayna halkı Zelenskiy için savaşmak istemiyor

Rusya: Ukrayna halkı Zelenskiy için savaşmak istemiyor

Sputnik Türkiye

Rusya'nın Birleşmiş Miletler (BM) Daimi Temsilcisi Nebenzya, Ukrayna halkının, iktidarı gasp eden ve ülkeyi bir toplama kampına çeviren Zelenskiy için ölmek... 17.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-17T09:47+0300

2025-01-17T09:47+0300

2025-01-17T09:53+0300

ukrayna krizi

rusya

birleşmiş milletler (bm)

vasiliy nebenzya

ukrayna

vladimir zelenskiy

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/101330/72/1013307269_0:0:2946:1657_1920x0_80_0_0_a3ffff7d287ad1062032a3a79da4ff1c.jpg

Rusya'nın BM Daimi Temsilcisi Vasiliy Nebenzya, Batı ülkelerinin, Ukrayna halkının Vladimir Zelenskiy için savaşmak istemediğini ne kadar erken anlarsa o kadar iyi olacağını söyledi.Nebenzya, “Ukrayna halkı, ülkedeki iktidarı gasp eden ve ülkeyi toplama kampına çeviren adam için savaşmak istemiyor” şeklinde konuştu.Rusya temsilcisi, “Batı bunu ne kadar erken fark ederse, kendisi ve Ukraynalılar için o kadar iyi olur” diye kaydetti.Nebenzya, Ukrayna'da seferberlik yaşının 18'e düşürülmesinin, Kiev'in eksik olan asker sayısını tamamlamasına yetmeyeceğini dile getirmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250117/ukraynada-ailelere-tazminat-odememek-icin-olen-askerlerin-cesetleri-yakiliyor-1092774830.html

rusya

ukrayna

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

rusya, birleşmiş milletler (bm), vasiliy nebenzya, ukrayna, vladimir zelenskiy