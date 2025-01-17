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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250117/rusya-ukrayna-halki-zelenskiy-icin-savasmak-istemiyor-1092775293.html
Rusya: Ukrayna halkı Zelenskiy için savaşmak istemiyor
Rusya: Ukrayna halkı Zelenskiy için savaşmak istemiyor
Sputnik Türkiye
Rusya'nın Birleşmiş Miletler (BM) Daimi Temsilcisi Nebenzya, Ukrayna halkının, iktidarı gasp eden ve ülkeyi bir toplama kampına çeviren Zelenskiy için ölmek... 17.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-17T09:47+0300
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ukrayna krizi
rusya
birleşmiş milletler (bm)
vasiliy nebenzya
ukrayna
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Rusya'nın BM Daimi Temsilcisi Vasiliy Nebenzya, Batı ülkelerinin, Ukrayna halkının Vladimir Zelenskiy için savaşmak istemediğini ne kadar erken anlarsa o kadar iyi olacağını söyledi.Nebenzya, “Ukrayna halkı, ülkedeki iktidarı gasp eden ve ülkeyi toplama kampına çeviren adam için savaşmak istemiyor” şeklinde konuştu.Rusya temsilcisi, “Batı bunu ne kadar erken fark ederse, kendisi ve Ukraynalılar için o kadar iyi olur” diye kaydetti.Nebenzya, Ukrayna'da seferberlik yaşının 18'e düşürülmesinin, Kiev'in eksik olan asker sayısını tamamlamasına yetmeyeceğini dile getirmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250117/ukraynada-ailelere-tazminat-odememek-icin-olen-askerlerin-cesetleri-yakiliyor-1092774830.html
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rusya, birleşmiş milletler (bm), vasiliy nebenzya, ukrayna, vladimir zelenskiy
rusya, birleşmiş milletler (bm), vasiliy nebenzya, ukrayna, vladimir zelenskiy

Rusya: Ukrayna halkı Zelenskiy için savaşmak istemiyor

09:47 17.01.2025 (güncellendi: 09:53 17.01.2025)
© Sputnik / Grigoriy Sisoev / Multimedya arşivine gidinRusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Vasiliy Nebenzya
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Vasiliy Nebenzya - Sputnik Türkiye, 1920, 17.01.2025
© Sputnik / Grigoriy Sisoev
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Rusya'nın Birleşmiş Miletler (BM) Daimi Temsilcisi Nebenzya, Ukrayna halkının, iktidarı gasp eden ve ülkeyi bir toplama kampına çeviren Zelenskiy için ölmek istemediğini belirtti.
Rusya'nın BM Daimi Temsilcisi Vasiliy Nebenzya, Batı ülkelerinin, Ukrayna halkının Vladimir Zelenskiy için savaşmak istemediğini ne kadar erken anlarsa o kadar iyi olacağını söyledi.
Nebenzya, “Ukrayna halkı, ülkedeki iktidarı gasp eden ve ülkeyi toplama kampına çeviren adam için savaşmak istemiyor” şeklinde konuştu.
Rusya temsilcisi, “Batı bunu ne kadar erken fark ederse, kendisi ve Ukraynalılar için o kadar iyi olur” diye kaydetti.
Nebenzya, Ukrayna'da seferberlik yaşının 18'e düşürülmesinin, Kiev'in eksik olan asker sayısını tamamlamasına yetmeyeceğini dile getirmişti.
Ukraynalı esir asker İvan Kuts - Sputnik Türkiye, 1920, 17.01.2025
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