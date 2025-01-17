https://anlatilaninotesi.com.tr/20250117/rusya-ukrayna-halki-zelenskiy-icin-savasmak-istemiyor-1092775293.html
Rusya: Ukrayna halkı Zelenskiy için savaşmak istemiyor
Rusya: Ukrayna halkı Zelenskiy için savaşmak istemiyor
Sputnik Türkiye
Rusya'nın Birleşmiş Miletler (BM) Daimi Temsilcisi Nebenzya, Ukrayna halkının, iktidarı gasp eden ve ülkeyi bir toplama kampına çeviren Zelenskiy için ölmek... 17.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-17T09:47+0300
2025-01-17T09:47+0300
2025-01-17T09:53+0300
ukrayna krizi
rusya
birleşmiş milletler (bm)
vasiliy nebenzya
ukrayna
vladimir zelenskiy
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/101330/72/1013307269_0:0:2946:1657_1920x0_80_0_0_a3ffff7d287ad1062032a3a79da4ff1c.jpg
Rusya'nın BM Daimi Temsilcisi Vasiliy Nebenzya, Batı ülkelerinin, Ukrayna halkının Vladimir Zelenskiy için savaşmak istemediğini ne kadar erken anlarsa o kadar iyi olacağını söyledi.Nebenzya, “Ukrayna halkı, ülkedeki iktidarı gasp eden ve ülkeyi toplama kampına çeviren adam için savaşmak istemiyor” şeklinde konuştu.Rusya temsilcisi, “Batı bunu ne kadar erken fark ederse, kendisi ve Ukraynalılar için o kadar iyi olur” diye kaydetti.Nebenzya, Ukrayna'da seferberlik yaşının 18'e düşürülmesinin, Kiev'in eksik olan asker sayısını tamamlamasına yetmeyeceğini dile getirmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250117/ukraynada-ailelere-tazminat-odememek-icin-olen-askerlerin-cesetleri-yakiliyor-1092774830.html
rusya
ukrayna
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/101330/72/1013307269_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_3dd75109f91ff287a0dcd4f38d296aba.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
rusya, birleşmiş milletler (bm), vasiliy nebenzya, ukrayna, vladimir zelenskiy
rusya, birleşmiş milletler (bm), vasiliy nebenzya, ukrayna, vladimir zelenskiy
Rusya: Ukrayna halkı Zelenskiy için savaşmak istemiyor
09:47 17.01.2025 (güncellendi: 09:53 17.01.2025)
Rusya'nın Birleşmiş Miletler (BM) Daimi Temsilcisi Nebenzya, Ukrayna halkının, iktidarı gasp eden ve ülkeyi bir toplama kampına çeviren Zelenskiy için ölmek istemediğini belirtti.
Rusya'nın BM Daimi Temsilcisi Vasiliy Nebenzya, Batı ülkelerinin, Ukrayna halkının Vladimir Zelenskiy için savaşmak istemediğini ne kadar erken anlarsa o kadar iyi olacağını söyledi.
Nebenzya, “Ukrayna halkı, ülkedeki iktidarı gasp eden ve ülkeyi toplama kampına çeviren adam için savaşmak istemiyor” şeklinde konuştu.
Rusya temsilcisi, “Batı bunu ne kadar erken fark ederse, kendisi ve Ukraynalılar için o kadar iyi olur” diye kaydetti.
Nebenzya, Ukrayna
'da seferberlik yaşının 18'e düşürülmesinin, Kiev'in eksik olan asker sayısını tamamlamasına yetmeyeceğini dile getirmişti
.