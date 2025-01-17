https://anlatilaninotesi.com.tr/20250117/nebenzya-seferberlik-yasinin-18e-dusurulmesi-kievin-eksigi-tamamlamasi-icin-yeterli-olmayacak-1092769310.html
Nebenzya: Seferberlik yaşının 18'e düşürülmesi Kiev'in eksiği tamamlaması için yeterli olmayacak
Nebenzya: Seferberlik yaşının 18'e düşürülmesi Kiev'in eksiği tamamlaması için yeterli olmayacak
Sputnik Türkiye
Rusya'nın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Vasily Nebenzya, Ukrayna'da seferberlik yaşının 18'e düşürülmesinin, Kiev'in eksik olan asker sayısını... 17.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-17T04:56+0300
2025-01-17T04:56+0300
2025-01-17T04:56+0300
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Nebenzya, ‘’Batı, bugün eski Ukraynalı pop sanatçısının ülkesinde askerlik yaşını 25'ten 18'e düşürmesini istiyor. Ancak bu yaş grubundaki birçok erkeğin Ukrayna'yı terk ettiğini belirten uzmanların görüşleri göz ardı ediliyor ve bu önlem, cephedeki eksiği tamamlamak için yeterli olmayacak" ifadelerinde bulundu.Nebenzya çatışma alanındaki durumun Kiev rejiminin Washington'daki 'kuklacılarını' memnun etmediğini ve endişelendirdiğini, zira milyarlarca dolarlık yatırımlarının ve silah tedariklerinin boşa gidebileceğini vurgulayarak, “Kiev rejimi, tıpkı Afganistan'daki Amerikan yanlısı rejimin 2021'de çöktüğü gibi, rezil bir şekilde çökecek" diye ekledi.
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abd, kiev, ukrayna, washington, vasiliy nebenzya, askerlik, yaş
abd, kiev, ukrayna, washington, vasiliy nebenzya, askerlik, yaş
Nebenzya: Seferberlik yaşının 18'e düşürülmesi Kiev'in eksiği tamamlaması için yeterli olmayacak
Rusya'nın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Vasily Nebenzya, Ukrayna'da seferberlik yaşının 18'e düşürülmesinin, Kiev'in eksik olan asker sayısını tamamlamasına yetmeyeceğini belirtti.
Nebenzya, ‘’Batı, bugün eski Ukraynalı pop sanatçısının ülkesinde askerlik yaşını 25'ten 18'e düşürmesini istiyor. Ancak bu yaş grubundaki birçok erkeğin Ukrayna'yı terk ettiğini belirten uzmanların görüşleri göz ardı ediliyor ve bu önlem, cephedeki eksiği tamamlamak için yeterli olmayacak" ifadelerinde bulundu.
Nebenzya çatışma alanındaki durumun Kiev rejiminin Washington'daki 'kuklacılarını' memnun etmediğini ve endişelendirdiğini, zira milyarlarca dolarlık yatırımlarının ve silah tedariklerinin boşa gidebileceğini vurgulayarak, “Kiev rejimi, tıpkı Afganistan'daki Amerikan yanlısı rejimin 2021'de çöktüğü gibi, rezil bir şekilde çökecek" diye ekledi.