https://anlatilaninotesi.com.tr/20250117/nebenzya-seferberlik-yasinin-18e-dusurulmesi-kievin-eksigi-tamamlamasi-icin-yeterli-olmayacak-1092769310.html

Nebenzya: Seferberlik yaşının 18'e düşürülmesi Kiev'in eksiği tamamlaması için yeterli olmayacak

Nebenzya: Seferberlik yaşının 18'e düşürülmesi Kiev'in eksiği tamamlaması için yeterli olmayacak

Sputnik Türkiye

Rusya'nın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Vasily Nebenzya, Ukrayna'da seferberlik yaşının 18'e düşürülmesinin, Kiev'in eksik olan asker sayısını... 17.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-17T04:56+0300

2025-01-17T04:56+0300

2025-01-17T04:56+0300

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Nebenzya, ‘’Batı, bugün eski Ukraynalı pop sanatçısının ülkesinde askerlik yaşını 25'ten 18'e düşürmesini istiyor. Ancak bu yaş grubundaki birçok erkeğin Ukrayna'yı terk ettiğini belirten uzmanların görüşleri göz ardı ediliyor ve bu önlem, cephedeki eksiği tamamlamak için yeterli olmayacak" ifadelerinde bulundu.Nebenzya çatışma alanındaki durumun Kiev rejiminin Washington'daki 'kuklacılarını' memnun etmediğini ve endişelendirdiğini, zira milyarlarca dolarlık yatırımlarının ve silah tedariklerinin boşa gidebileceğini vurgulayarak, “Kiev rejimi, tıpkı Afganistan'daki Amerikan yanlısı rejimin 2021'de çöktüğü gibi, rezil bir şekilde çökecek" diye ekledi.

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