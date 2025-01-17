https://anlatilaninotesi.com.tr/20250117/ukraynada-ailelere-tazminat-odememek-icin-olen-askerlerin-cesetleri-yakiliyor-1092774830.html
‘Ukrayna’da ailelere tazminat ödememek için ölen askerlerin cesetleri yakılıyor’
‘Ukrayna’da ailelere tazminat ödememek için ölen askerlerin cesetleri yakılıyor’
Sputnik Türkiye
Rus ordusuna teslim olan Ukraynalı sınır muhafızı Kuts, Kiev rejiminin ailelere tazminat ödememek için ölen Ukraynalı askerlerin cesetlerini yaktığını... 17.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-17T09:33+0300
2025-01-17T09:33+0300
2025-01-17T09:40+0300
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ukrayna ordusu
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Silah arkadaşlarıyla birlikte Rus ordusuna teslim olan Ukraynalı sınır muhafızı İvan Kuts, Sputnik’e açıklamasında, Ukrayna ordusunun ölen askerlerin ailelerine tazminat ödememek için cesetleri yaktığını söyledi.Kuts, “Çok sayıda yaralı var. Ölüler daha fazla. Harkov'daki krematoryum cesetlerle baş edemediği için seyyar krematoryumlar getirdi. Ölenlerin ailelerine ödeme yapmamak için cesetleri yakıyorlar” ifadesini kullandı.Esir, “Ayrıca Ukrayna’da yabancı paralı askerlerin varlığını gizlemek için onların cesetleri de ateşe veriliyor” diye ekledi.Rusya’nın özel askeri harekatı sırasında Ukrayna ordusunun asker kaybı ölü ve yaralı olarak 1 milyonu geçiyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250117/rus-ordusu-ukraynada-yabanci-parali-askerlerin-bulundugu-yeri-vurdu--1092772269.html
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ukrayna, ukrayna ordusu, harkov, krematoryum
ukrayna, ukrayna ordusu, harkov, krematoryum
‘Ukrayna’da ailelere tazminat ödememek için ölen askerlerin cesetleri yakılıyor’
09:33 17.01.2025 (güncellendi: 09:40 17.01.2025)
Rus ordusuna teslim olan Ukraynalı sınır muhafızı Kuts, Kiev rejiminin ailelere tazminat ödememek için ölen Ukraynalı askerlerin cesetlerini yaktığını belirtti.
Silah arkadaşlarıyla birlikte Rus ordusuna teslim olan Ukraynalı sınır muhafızı İvan Kuts, Sputnik’e açıklamasında, Ukrayna ordusunun ölen askerlerin ailelerine tazminat ödememek için cesetleri yaktığını söyledi.
Kuts, “Çok sayıda yaralı var. Ölüler daha fazla. Harkov'daki krematoryum cesetlerle baş edemediği için seyyar krematoryumlar getirdi. Ölenlerin ailelerine ödeme yapmamak için cesetleri yakıyorlar” ifadesini kullandı.
Esir, “Ayrıca Ukrayna’da yabancı paralı askerlerin varlığını gizlemek için onların cesetleri de ateşe veriliyor” diye ekledi.
Rusya’nın özel askeri harekatı sırasında Ukrayna ordusunun asker kaybı ölü ve yaralı olarak 1 milyonu geçiyor.